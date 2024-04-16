Alpine, toparlanma hamlesi için Çin GP'ye taban güncellemesiyle geliyor

Alpine pilotları Esteban Ocon ve Pierre Gasly henüz puan alamazken, son araç konsepti değişikliği Enstone takımının problemlerinden kaçınmasına neden olurken, orta sıralardaki rakiplerinin hepsi geçen yıla kıyasla önemli kazanımlar elde etti.

Suzuka'daki Japonya Grand Prix'sine getirilen ilk güncellemeler, Ocon'un Q2'ye yükselerek 13. sırayı almasıyla bir umut ışığı yakmış gibi görünse de, hem Ocon hem de Gasly puan için mücadele edemedi.

Alpine, Mayıs ayındaki Miami Grand Prix'si için tasarlanan güncelleme paketini bir yarış öne çekmeyi başardığını ve A524 araçlarından birinin yeni parçalar yararlandığını açıkladı.

Takım Motorsport.com'a yaptığı açıklamada, güncellemenin Ocon'un aracına takılacak revize edilmiş bir zeminden oluştuğunu doğruladı.

Her iki sürücü de Miami'den itibaren yeni parçaları kullanacak. Gasly ise, bir sonraki güncelleme paketinin aracına takılmasında öncelikli isim olacak.

Takım patronu Bruno Famin, "Japonya'daki son yarış, performans seviyemizi geliştirmek için ne kadar büyük bir mücadeleyle karşı karşıya olduğumuzun altını çizdi."

"Daha yüksek pozisyonlar için mücadele edebilmek için aracın performansını geliştirmeliyiz. Suzuka'da araca ilk güncellemeleri getirmek iyi olsa da, daha fazlasını yapmalıyız."

"Takım son derece sıkı çalışıyor ve bu hafta sonu planlanandan bir yarış önce bir araca güncelleme getirebildik." dedi.

Pierre Gasly, Alpine A524 Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Alpine'in güncelleme paketini hızlı bir şekilde hazırlama kararı, bu hafta sonu Çin Grand Prix'sinin dört sezonluk bir aradan sonra geri dönmesi nedeniyle Şanghay pisti için sınırlı miktarda geçerli veri bulunması nedeniyle cesur bir hareket.

Buna ek olarak, Şanghay 2024 sezonunun ilk sprint yarışı, yani takımların araç ayarlarını en iyi hale getirmek için sadece 60 dakikalık tek bir antrenman seansı var.

Famin, "Araçlar 2019 özelliklerinden tamamen farklı. Bu nedenle hazırlıklar normalden biraz farklı oldu."

"Bunun bir sprint yarışı olmasıyla birlikte, daha az hazırlığımız var ve bu nedenle en başından itibaren hazır olmak çok önemli. Her iki sürücü de geçen hafta Enstone'da simülatördeydi ve yarışa en iyi şekilde hazır olmak için zaman harcadılar." dedi.

Bir sprint yarışına yeni parçalar getirmek, geçen yılki Azerbaycan Grand Prix'sinde Alpine'i ısırmak için geri döndü.

Doğrudan zemin güncellemesiyle bağlantılı olmasa da, Alpine'in hafta sonu, 1. antrenmanda dayanıklılık sorunlarının çalışmasını sınırlamasının ardından kontrolden çıkmıştı. Alpine, cuma günü sıralama turlarına yeni zemin hakkında neredeyse hiç veri olmadan girmişti.

Ardından, endişe verici miktarda taban tahtası aşınması tespit ettikten sonra Ocon'un araç ayarını değiştirmek zorunda kaldı ve Fransız pilotu pit yolundan başlamak zorunda kalmıştı.