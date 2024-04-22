Gasly, Çin'de mekanikere çarptığı korkutucu pit stop'un detaylarını açıkladı
Çin'de pit stop esnasında mekanikere çarpan Pierre Gasly, piti terk etmesi için yeşil ışık yandığını ancak ışığın hemen kırmızıya döndüğünü açıkladı.
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Gasly'nin Çin Grand Prix'sine 15. sıradan başladıktan sonra yükselip puan almaya çalışıyordu. 19 saniye süren ve bir mekanikere çarptığı pit stop'un ardından puan alma umutları tükendi.
Orta hamur lastiklerini sert lastiklerle değiştirmek için pite geldi. Gasly'ye piti terk etmesine izin veren yeşil ışık gösterildi. Ancak sağ arka lastiği takılı olmadığı için ışık hızla kırmızıya döndü.
Ancak, frene basmadan önce anlık olarak hareket eden Fransız pilot, pit ekibinden bir mekanikere çarptı. Alpine'e güvenli olmayan bu pit stop için 10.000 € para cezası getirdi.
Şanghay'da yarıştan sonra konuşan Gasly, "Aslında oldukça korkutucuydu. Yeşil ışık yandı. Ben de debriyajı bıraktım ama hemen ardından kırmızı yandı."
"Sonra aynadan onu gördüm ve tekerleğin takılı olmadığını gördüm. Mekaniker iyi ama ben biraz korkmuştum."
"Bu yıl pit stoplar esnasında biraz zaman kaybettiğim birkaç durum yaşadık. Bu yüzden tam olarak ne olduğunu gözden geçireceğimizden ve bir dahaki sefere iyileştireceğimizden eminim." dedi.
19 saniye süren uzun pit stop'un ardından Gasly en arka sıraya düştü.
Pierre Gasly, Alpine A524
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
Gasly, Alex Albon ile 1. turda yaşadığı olayı pist dışına itilmek olarak açıkladı.
Gasly,"Güvenlik Aracı'nı kullandıktan sonra, bu bana o anda bazı pozisyonlara mal oldu," dedi pit stopu hakkında.
"Ayrıca başlangıçta Alex'le de bir anlık bir sorun yaşadım. Pist dışına itildim."
"Zaman kaybettiğimiz birkaç bölüm vardı ve bunları gözden geçireceğiz. Ancak dürüst olmak gerekirse bu araçla yarışı 13. sırada bitirdiğimiz için mutluyum." dedi.
Gasly, Miami'de Alpine'in ürettiği geliştirilmiş ve daha hafif yeni versiyon olan şasiye geçebilecek.
Takım arkadaşı Esteban Ocon, Çin'de güncellenmiş şasiyle yarıştı ve yarışı Gasly'nin yedi saniye önünde 11. olarak tamamladı.
Gasly, "Sadece birkaç kilo daha hafif ve aero açısından daha verimli, her yerde daha fazla yere basma kuvveti üretiyor."
"En önemlisi çalışıyor olması, bunu ilk seanstan itibaren gördük."
"Bu yeni şasiyi almak için biraz sabırsızdım ama Miami'den itibaren bu pakette olacağım."
"Çalışmaya devam edeceğiz çünkü hâlâ gördüğümüzden daha fazlasını istiyorum. Bu yüzden hâlâ daha fazla performans bulmamız gerekiyor."
"İlk birkaç yarışta çok gerideydik. Gerçekten atak yapamıyorduk, pozisyonumuzu gerçekten koruyamıyorduk."
"Oysa yeni şasi bize biraz zaman kazandırıyor. Bu da biraz daha yakın olabileceğimiz anlamına geliyor."
"Bugünkü gibi günlerde, aslında puanlardan o kadar da uzak olmadığımızı görebiliyoruz."
"İlk beş ile aramızda büyük bir fark var. Bu yüzden en azından önümüzdeki birkaç ay boyunca küçük puanlar için savaşacağız gibi görünüyor. Ama bu çok önemli olacak ve yıl sonunda kesinlikle büyük bir fark yaratacak."
"Yani evet, kesinlikle Miami'yi dört gözle bekliyorum." dedi.
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