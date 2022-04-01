Mercedes, Avustralya GP'ye yeni bir taban getirebilir

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Bu sene sıra dışı sidepod yapısıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Mercedes, performans olarak şu ana kadar Ferrari ve Red Bull'a ayak uyduramadı. Mercedes W13'ün performans açısından çok fazla potansiyele sahip olduğu ancak dalgalanma sorunları nedeniyle aracın performansını açığa çıkaramadığı düşünülüyor.

Un confronto tra il fondo Mercedes W13 portato ai test di Barcellona e quello usato al GP del Bahrain e poi confermato a Jeddah Photo by: Giorgio Piola

Takım bir süredir bu sorunu aşacak çözümler üzerinde çalışsa da henüz bunu başaramadı. Takımın normalde Imola ya da İspanya yarışı için planladığı tabanı, bu sorunları aşma umuduyla Avustralya GP'ye getirebileceği iddia ediliyor.

Takım Cidde pistine daha düşük yere basma gücü üreten ön ve arka kanatlar getirdi ancak buna rağmen dalgalanma sorununda pek bir değişiklik olmadı.

Lewis Hamilton, Mercedes W13 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images