Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Biletler
Önceki / Szafnauer, sezon başında çok fazla dayanıklılık sorunu yaşanmamasına şaşırmış Sonraki / Verstappen: "Leclerc ile birbirimize karşı saygılıyız"
Formula 1 / Suudi Arabistan GP Son dakika

Mercedes, Avustralya GP'ye yeni bir taban getirebilir

Mercedes, 2022 F1 aracı W13'te yaşadığı dalgalanma sorununu şu ana kadar aşamamasının ardından planladığı yeni tabanı sıradaki yarış Avustralya'ya getirebilir.

Franco Nugnes
Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Jonathan Noble
Çeviren:
Abdullah Çelik
Mercedes, Avustralya GP'ye yeni bir taban getirebilir
Haberi dinle

Bu sene sıra dışı sidepod yapısıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Mercedes, performans olarak şu ana kadar Ferrari ve Red Bull'a ayak uyduramadı. Mercedes W13'ün performans açısından çok fazla potansiyele sahip olduğu ancak dalgalanma sorunları nedeniyle aracın performansını açığa çıkaramadığı düşünülüyor.

Un confronto tra il fondo Mercedes W13 portato ai test di Barcellona e quello usato al GP del Bahrain e poi confermato a Jeddah

Un confronto tra il fondo Mercedes W13 portato ai test di Barcellona e quello usato al GP del Bahrain e poi confermato a Jeddah

Photo by: Giorgio Piola

Takım bir süredir bu sorunu aşacak çözümler üzerinde çalışsa da henüz bunu başaramadı. Takımın normalde Imola ya da İspanya yarışı için planladığı tabanı, bu sorunları aşma umuduyla Avustralya GP'ye getirebileceği iddia ediliyor.

Takım Cidde pistine daha düşük yere basma gücü üreten ön ve arka kanatlar getirdi ancak buna rağmen dalgalanma sorununda pek bir değişiklik olmadı.

Lewis Hamilton, Mercedes W13

Lewis Hamilton, Mercedes W13

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar
Szafnauer, sezon başında çok fazla dayanıklılık sorunu yaşanmamasına şaşırmış
Önceki haber

Szafnauer, sezon başında çok fazla dayanıklılık sorunu yaşanmamasına şaşırmış
Sonraki haber

Verstappen: "Leclerc ile birbirimize karşı saygılıyız"

Verstappen: "Leclerc ile birbirimize karşı saygılıyız"
Yorumları görüntüle
Franco Nugnes Daha fazlası
Franco Nugnes
Red Bull, Imola için aracını 8 kg hafifletmeye hazırlanıyor!
Formula 1

Red Bull, Imola için aracını 8 kg hafifletmeye hazırlanıyor!

Mercedes'in yeni tabanı dalgalanmaya çözüm olmadı Bahreyn GP
Formula 1

Mercedes'in yeni tabanı dalgalanmaya çözüm olmadı

Ferrari'nin oyuklu sidepod tasarımı, daha hazır olmasını mı sağladı? Bahreyn Mart Testi
Formula 1

Ferrari'nin oyuklu sidepod tasarımı, daha hazır olmasını mı sağladı?

Lewis Hamilton Daha fazlası
Lewis Hamilton
F1, Hamilton'ın kaza yapmasını dileyen pist çalışanını görevden aldı Suudi Arabistan GP
Formula 1

F1, Hamilton'ın kaza yapmasını dileyen pist çalışanını görevden aldı

Hamilton: "Mücadeleye dönüp dönemeyeceğimiz konusunda stresli değilim" Suudi Arabistan GP
Formula 1

Hamilton: "Mücadeleye dönüp dönemeyeceğimiz konusunda stresli değilim"

Hamilton: "Sarı kaskı, taraftarların araçları ayırt edebilmesi için tercih ettim"
Formula 1

Hamilton: "Sarı kaskı, taraftarların araçları ayırt edebilmesi için tercih ettim"

Mercedes Daha fazlası
Mercedes
Mercedes'i küçümsemeyen Marko: "Hamilton, Verstappen'in sadece 9 puan ardında"
Formula 1

Mercedes'i küçümsemeyen Marko: "Hamilton, Verstappen'in sadece 9 puan ardında"

Wolff: "Sorunlarımız için aracı veya motoru suçlamayacağız" Suudi Arabistan GP
Formula 1

Wolff: "Sorunlarımız için aracı veya motoru suçlamayacağız"

Russell: "Mercedes'in problemlerinin %99'u dalgalanmadan kaynaklanıyor"
Formula 1

Russell: "Mercedes'in problemlerinin %99'u dalgalanmadan kaynaklanıyor"

Son Haberler

Verstappen: "Leclerc ile birbirimize karşı saygılıyız"
Formula 1 Formula 1

Verstappen: "Leclerc ile birbirimize karşı saygılıyız"

Mercedes, Avustralya GP'ye yeni bir taban getirebilir
Formula 1 Formula 1

Mercedes, Avustralya GP'ye yeni bir taban getirebilir

Szafnauer, sezon başında çok fazla dayanıklılık sorunu yaşanmamasına şaşırmış
Formula 1 Formula 1

Szafnauer, sezon başında çok fazla dayanıklılık sorunu yaşanmamasına şaşırmış

Domenicali, F1'de "güçlü bir Amerikalı pilot" istiyor
Formula 1 Formula 1

Domenicali, F1'de "güçlü bir Amerikalı pilot" istiyor

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.