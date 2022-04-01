Szafnauer, sezon başında çok fazla dayanıklılık sorunu yaşanmamasına şaşırmış

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2022 sezonunda tamamen yeni araçlara geçildiği için dayanıklılık seviyelerinin nasıl olacağı merak konusuydu ve kış testleri büyük oranda sorunsuz geçti.

Bahreyn'de 20 araçtan 17'si finiş görürken sadece Pierre Gasly, Max Verstappen ve Sergio Perez yarış dışı kaldı.

Suudi Arabistan biraz daha kırıcı geçti. Mick Schumacher, cumartesi günkü kazası nedeniyle pazar günü yarışamadı. Alex Albon ve Nicholas Latifi farklı kazalarla yarış dışı kalırken, Yuki Tsunoda, Daniel Ricciardo, Valtteri Bottas ve Fernando Alonso çeşitli sorunlarla yarışa veda etti. Bu da 13 aracın finiş gördüğü anlamına geliyordu.

Alpine'in patronu Otmar Szafnauer, Alonso'nun yarış dışı kaldığı Suudi Arabistan GP sonrası, dayanıklılık seviyelerine şaşırdığını belirtti.

Szafnauer, "Fernando'nun aracındaki motor, birkaç faktörün bir araya gelmesi nedeniyle Cidde'de güç kaybetti."

"Yönetmelikler değiştiğinde özellikle hız kazanmaya çalışıyorsanız bu sorunlar ortaya çıkabiliyor."

"Aslına bakarsak sezon başında dayanıklılıkla alakalı çok fazla sorun olmaması beni epey şaşırttı. Tüm takımlar harika bir iş çıkarmış durumda. Geçmişte bir yarışta altı, yedi veya sekiz mekanik sorun ortaya çıkardı. Bu araçların dayanıklılık seviyesi şaşırtıcı."

"Kendi açımızdan mutluyuz. Araç hakkında giderek daha fazla şey öğreniyoruz ve gelişim hızına ayak uydurmak için yeni parçalar hazırlıyoruz. Aracı rakiplerimizden daha hızlı geliştiremezsek bu sonuçları almamız mümkün olmaz." dedi.

Aracın potansiyeliyle ilgili Szafnauer, "İyi pozisyonlar için mücadele etme potansiyeli olduğu ortada ve her iki pilotumuz da bunu gösterdi."

"Fernando iyi sürmesine rağmen yarış dışı kaldı. Muhtemelen iki araçla da puan alabilirdik."

"Enstone ve Viry fabrikasında sıkı şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Burada harika bir takım çalışması var ve zorlamayı sürdüreceğiz." dedi.

Fernando Alonso, Alpine A522 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images