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Verstappen: "Leclerc ile birbirimize karşı saygılıyız"

Red Bull pilotu Max Verstappen, Charles Leclerc ile böylesine yakın ve keyifli savaşlara girmelerini sağlayan şeyin birbirlerine duydukları "saygı" olduğunu söyledi.

Kemal Şengül
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Verstappen: "Leclerc ile birbirimize karşı saygılıyız"
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İlk iki yarışın ana kahramanları Max Verstappen ve Charles Leclerc'ti. İkili hem Bahreyn hem de Suudi Arabistan'da galibiyet için keyifli bir mücadeleye giriştiler.

Leclerc, Bahreyn'de oldukça akıllı davrandı ve Verstappen'i ardında tutmayı başardı. Suudi Arabistan'da ise Verstappen rakibini mağlup etti.

İkili birbirlerine çok yaklaşsa da şimdiye kadar temas yaşamadılar veya birbirlerine karşı sert eleştiriler yöneltmediler.

Aslında ikili, uzun zamandır birbirlerini tanıyor çünkü karting zamanlarında da birbirleriyle mücadele ediyorlardı.

Yarışın ardından mücadeleyi değerlendiren Verstappen, şöyle dedi: "Doğrusu böyle anlarda sabırlı olmanız gerekiyor çünkü puan almanız lazım, elbette kazanmak istiyorsunuz fakat aynı zamanda yarış dışı kalmak da istemiyorsunuz."

"Aramızdaki mücadeleler gayet iyi ve zorluydu."

"Birbirimize çok saygılıyız ve bu bana gerçekten çok önemli. İyi savaşlara sahip olmamızı sağlayan şey tam olarak bu."

Hollandalı pilot, Melbourne yarışında tam olarak ne olacağını söylemek için erken olduğunu da ekledi.

"Şu anda Melbourne hakkında bir şey söylemek gerçekten zor. Önce simülatör üzerinde çalışacağız. Sonrasında neler bulabiliriz göreceğiz. Umarım tekrar rekabeti olabiliriz."

Charles Leclerc, Ferrari F1-75, battles with Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, at the restart

Charles Leclerc, Ferrari F1-75, battles with Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, at the restart

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

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