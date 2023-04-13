Horner: "Ricciardo'nun sürüş stilinin değiştiğini gözlemledik"

Haberi dinle

Ricciardo, hayal kırıklığı yaratan iki yılın ardından 2022'nin sonunda McLaren ile yollarını ayırmaya karar verdi.

Avustralyalı pilot başlangıçta başka bir takıma geçmeyi düşünmüş olsa da, sonunda Red Bull'un üçüncü pilotu olmanın kendisi için daha iyi olacağını düşündü.

Red Bull, Ricciardo'yu 2023 yılı boyunca hem yedek hem de test görevlerinde kullanmayı planlıyor ve bunun için Avustralyalı pilotun simülatörde sürüş yaparak mevcut araç geliştirmelerine ayak uydurmasını sağladı.

Ricciardo'nun sürüşünü gözlemleyen Red Bull, 33 yaşındaki pilotun Renault ve McLaren'de yarıştığı süre içinde 'bazı farklı alışkanlıklar' edindiğini açıkladı.

Red Bull takım patronu Horner şunları söyledi: "Sınırlamaları olduğu aşikâr olan bir aracı kullandığınızda, uyum sağlarsınız ve o araçtan maksimum verimi almaya çalışırsınız."

"Geri döndüğünde Daniel'ın iki ya da üç yıl önce bizden ayrıldıktan sonra bazı farklı alışkanlıklar edindiğini gözlemledik. Bu bizim tanıdığımız Daniel'ın sürüşüne benzemiyordu."

Daniel Ricciardo, Third Driver, Red Bull Racing Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

"Ancak Noel ve benzeri nedenlerle ara verdikten ve yeniden başlama şansı bulduktan sonra, 2023 için hemen işe koyuldu. Sanırım simülatörde aracın verdiği hissi seviyor ve bu da gerçekte gördüklerimizle iyi bir şekilde örtüşüyor."

"Sanırım bunu doğrulamak için araçla tur atmak için can atıyor ve bu noktada kesinlikle tanıdığımız Daniel'e çok daha fazla benzediğini görüyoruz."

"Kendini gerçekten bu işe veriyor. Tüm toplantılara katılıyor, simülatörde sıkı çalışıyor ve İngiltere'de bazı yarış destekleri ve geliştirme çalışmaları yapıyor."

"Daniel etrafta olması gereken pozitif bir enerji. Onun eski neşesini, yüzündeki o kocaman gülümsemeyi görmek ve içeri girdiğinde odayı aydınlattığını hissetmek harika."

"Umarım spora olan sevgisini yeniden keşfeder. Yılın ilerleyen dönemlerinde bizim için test yapacak ve bunun onun için nasıl olacağını göreceğiz. Ama bence bu farklı bir deneyim."

"Bir yarış pilotu olmamak onun için çok zor olmalı ama kendini bu işe verdi ve bu yeni rolü benimsiyor." dedi.