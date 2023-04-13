Hamilton'ın kokpit şikayetlerinin temelinde ne var?

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Mercedes, 2023 W14'ün beklentileri karşılayamadığını açıkça kabul etti ve bu durum, rakiplerine karşı elde etmeyi beklediği performansın bir kısmını telafi etmek için geliştirme programında rota değişikliğine yol açtı.

Bununla birlikte, aracın sezon boyunca düzeltilemeyecek bazı temel tasarım kusurları da barındırdığı ve takım bir sonraki rakibini hazırlarken daha önemli bir revizyon gerektireceği ortaya çıktı.

Kokpit pozisyonu bu sorunlardan biri gibi görünüyor ve Hamilton, takımın şimdiye kadar yeni kurallarda benimsediği yaklaşımı eleştiriyor.

Hamilton, "İnsanlar biliyor mu bilmiyorum ancak biz diğer pilotlara kıyasla ön tekerleklere daha yakın oturuyoruz."

"Bizim kokpitimiz ön tarafa çok yakın. Aracı sürerken, ön tekerleklerde oturuyormuş gibi hissediyorsunuz. Bu, bir aracı sürerken hissedebileceğiniz en kötü şeylerden birisi."

"Kendi arabanızı kullanırken, ön tekerleklerin hemen bacağınızın altında olduğunu hissediyor olsaydınız, kavşaklara gelirken bundan pek mutlu olmazdınız!"

"Yani bu, aracın tutumunu ve hareketini nasıl algıladığınızı gerçekten değiştiriyor."

"Daha geride olduğunuz ve daha merkezde oturduğunuz duruma kıyasla tahminde bulunmayı zorlaştırıyor. Ve bu gerçekten zorlandığım bir şey."

"Ben takımı dinliyorum ve bana takip edeceğimiz yolun bu şekilde olacağını söylediler."

"Şu an sahip olduğum hisleri yaşayacağımı bilseydim, bu şekilde olmazdı. Bu, gelecekte %100 değiştirilmesi gereken bir şey." demişti.

Mercedes W14 middle wing detail Photo by: Giorgio Piola

Bunun nedeni, kokpitin nereye yerleştirileceğine ilişkin kararın, ağırlık dağılımı, süspansiyon ve aerodinamiğin tümü çeşitli şekillerde etkilenerek, aracın bütününde zincirleme bir etkiye sahip olmasıdır. Ve Mercedes'in 'sıfır sidepod' konseptini sürdürme kararına bu kadar çok odaklanıldığı göz önüne alındığında, üst taraf darbe koruma yapıları (SIPS) hem W13 hem de W14'te bir orta kanat içine yerleştirildiğinden belki de buradan başlamalıyız.

Uzunlamasına, üst SIPS'de sabitlenebilecekleri 50 mm'lik bir aralık var ancak bu aynı zamanda kokpitin konumu tarafından da belirleniyor. Bu da Mercedes'in 2023'te kokpiti daha da geriye kaydırmayı seçmesi halinde arkadaki yapıların daha arkaya yerleştirilmesi gerekecekti.

Bu aynı zamanda sidepod tasarımında değişikliklere yol açacak ve pekala Mercedes'in mevcut planını tamamen terk etmesine yol açabilecekti. Bunun yerine takım, W13'e göre daraltılan, yüksekliği artırılan ve geriye itilen sidepod girişiyle ilgili bazı tavizler verdi.

Mercedes W13 and W14 side comparison Photo by: Giorgio Piola

Ön aksın konumu da Hamilton'ın hissiyatını etkileyen bir faktör; nitekim yönetmeliğe göre aksın ön bölmenin arkasında 100 mm'lik uzunlamasına bir pencere içinde olması gerekiyor.

Karşılaştırma yapmak gerekirse, Red Bull'un halihazırda daha arkada olan kokpit konumu, sürücülerini ön akstan daha uzağa yerleştirmekle kalmıyor, aynı zamanda sürücünün altındaki alanda daha fazla alan yaratarak, genellikle sidepod sınırları içinde bulunan bazı elektronik ve diğer yardımcı parçaları alıp şasinin altına yerleştirmesine olanak tanıyor.

Bu durum, sidepod tasarımı açısından daha fazla seçenek sunarak Red Bull'un bazı rakiplerine kıyasla alt kesimin boyutunu artırabilmesini sağladı.

Red Bull Racing wheelbase RB18 and RB19 comparison Photo by: Giorgio Piola

Mercedes bu alanda 2023 için değişiklik yapmazken, Red Bull ön aksı RB18'dekinden daha ileriye yerleştiren yeni bir ön süspansiyon düzenlemesi yaptı.

Bunun Pirelli tarafından yapılan ve 2022'de ön lastiğin yarattığı önden kaymayı azaltmayı amaçlayan lastik değişikliklerine karşı bir önlem mi yoksa Milton Keynes ekibinin geçen yılki araçta tercih ettiği pozisyona kıyasla genel bir iyileştirme mi olduğu belirsiz.

Bununla birlikte, ön tekerlek düzeninin yarattığı türbülansın ön kanat, taban ve sidepod ile olan aerodinamik ilişkisini değiştirdiği, dolayısıyla aracın davranışı üzerinde bir etkisi olacağı açıktır.

Mercedes W14 vs Red Bull RB19 cockpit position Photo by: Camille De Bastiani