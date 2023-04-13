Wolff: "Hamilton, Verstappen'i geçişinde yanlış bir şey yapmadı"

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George Russell, yarışa pole pozisyonundan başlayan Verstappen'i, ilk virajda içeriden geçerek liderliği eline aldı. Ardından Russell'ın bu geçişini takım arkadaşı Lewis Hamilton da tekrarladı.

Verstappen hemen telsizden Hamilton'ın kendisini pist dışına ittiğinden şikâyet etti ve yarış sonrası röportajlarda da bu tutumunu sürdürdü.

Verstappen, "Kurallarda ne yapmanıza izin verilip verilmediği oldukça açık, ama gördüğüm kadarıyla buna uyulmuyor." dedi.

Hamilton ise yaptığı geçişte yanlış bir şey görmediğini söyledi: "Ben onu pist dışına itmedim ve o da benim önüme kırmadı; yani temas etmedik, yarışmak budur."

Takım patronu Wolff de geçişte yanlış bir şey olmadığını kabul ediyor.

Wolff, "Geçmişte yarış kurallarıyla ilgili pek çok tartışma yaşadık, ancak burada hatalı bir şey olduğunu düşünmüyorum."

Hamilton, Verstappen'i uzun süre arkasında tutamadı ve Hollandalı pilot DRS'yi kullanarak 12. turda yedi kez Dünya Şampiyonu pilotu geçerek liderliği aldı.

Red Bull'un Ted Kravitz'in deyimiyle 'süper' DRS'sinin diğer takımlara göre 0.3 fark yarattığı söyleniyor.

Wolff bu konuda, "DRS açıkken yakaladıkları düzlük avantajı gerçekten inanılmaz."

"Ancak sporun düzeni bu şekilde, eğer doğru şeyleri yaptıkları için düzlükte bu kadar hızlı bir araçları varsa, o zaman bunu çözmek ve düzlük performansını artıracak araçları bulmak bize bağlı." dedi.