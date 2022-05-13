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Ferrari, ağırlık tasarrufu için F1-75'in üzerindeki şeffaf katmanı kaldırabilir

Motorsport.com İtalya'nın haberine göre Ferrari'nin Barselona'ya getireceği güncelleme paketinin içerisinde yeni bir boya da olacak gibi görünüyor. Takım renk tonunu değiştirmese de, boyanın üzerindeki şeffaf katman kaldırılacak ve 700 gramlık bir tasarruf sağlanacak.

Franco Nugnes
Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
Ferrari, ağırlık tasarrufu için F1-75'in üzerindeki şeffaf katmanı kaldırabilir
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2022'deki ilk büyük teknik güncelleme paketini bir sonraki yarış İspanya GP'ye getirecek olan Ferrari'nin ne kadar farklı görüneceği büyük merak konusu.

Ferrari patronu Mattia Binotto, iş teknik konulara geldiğinde basına detay verme konusunda hep isteksiz oldu. Ancak araca bakıldığında gözle görülür değişiklikler olup olmayacağı sorulduğunda ise olumlu yanıt verdi.

Şimdi ise bunun bir parçası olarak F1-75'in boyasında değişiklik yapılacağı ortaya çıktı.

Aslında bunun sebebi basit. Formula 1'de 798 kilogramlık minimum ağırlık sınırı var ve bundan ötürü aracın mümkün olduğunca hafifletilmesi gerekiyor. Ferrari de aracı yaklaşık 700 gram hafifletecek olan yeni bir boya bulmuş durumda.

Ferrari zaten padoktaki en hafif boyaya sahip ancak bugün araçta gördüğümüz parlaklığı veren öne şeffaf katman kaldırılacak ve ağırlık azaltılacak.

Red Bull ve Williams, aynı hedefleri araçlarındaki boyalı bölgeleri neredeyse tamamen kaldırdılar ve lansmandan farklı bir araçla yarışıyorlar. 

Ferrari'nin araçta yapacağı değişikliklerle 2 ila 3 kg arasında daha hafif bir araca sahip olması bekleniyor.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75

Charles Leclerc, Ferrari F1-75

Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

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