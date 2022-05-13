82 yaşındaki Andretti, McLaren ile Austin'de gösteri yapacak

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Formula 1'in Miami'de düzenlediği ilk yarış hafta sonuna ünlü akını vardı ve hafta sonunda pek çok yıldız isim padoktaydı. Bu isimler arasında Martin Garrix, Kygo, Michael Jordan, Tom Brady ve David Beckham da vardı.

Fakat bazı Formula 1 efsaneleri de padokta yer aldılar ve o isimlerden birisi 1978 F1 dünya şampiyonu Mario Andretti'ydi.

Formula 1'den uzun yıllar önce emekli olan Andretti, yakında eldivenlerini ve kaskını tekrar takıp, Austin'de piste çıkacak.

McLaren Racing CEO'su Zak Brown, Andretti ile Amerika GP öncesi modern bir McLaren aracını sürmesi konusunda anlaşma yaptıklarını söyledi.

Sıkı test kuralları nedeniyle bunun MCL36 ile olması mümkün değil ancak Brown henüz aracı belirlemeseler de yeni nesil araçlarda birisi olacağını doğruladı.

Andretti 1994 yılına kadar Formula 1 ve IndyCar'da zamanlı olarak yarıştı. Aktif yarış kariyerine son verdikten sonrada zaman zaman yarışlara katıldı.

Andretti, F1'de Lotus ile şampiyonluğa ulaşırken, daha önce hiç McLaren için yarışmadı.