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Formula 1 Haberler

Marko: "Gelişim bütçemizin %75'ini harcadığımız iddiası saçmalık"

Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko, son günlerde basında yer alan ve gelişim bütçelerinin %75'ini harcadıkları yönündeki haberleri yalanladı.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Yardımcı Editör:
Christian Nimmervoll
Marko: "Gelişim bütçemizin %75'ini harcadığımız iddiası saçmalık"
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2022 Formula 1 sezonundaki 23 yarıştan beşi geride kaldı ve gidilerek daha 18 yarış olmasına karşın, hem takımlar hem de pilotlar şampiyonasında oldukça keyifli bir mücadele var.

Red Bull son iki yarışta Ferrari'den önemli oranda puan almayı başardı ve iki şampiyonada birden arayı hızla kapatıyor.

RB18'e Imola'da getirilen ilk büyük güncelleme gayet iyi çalıştı ve takımı bir adım ileri taşıdı fakat şimdi Ferrari aynı şeyi Barselona'da yapacak.

Ferrari, Red Bull'un gelişim bütçesinin büyük bir kısmını kullandığı için yılın kalanında avantajlı olan tarafın kendileri olmasını bekliyor. Ancak Helmut Marko aynı görüşte değil.

Motorsport Almanya'dan Christian Nimmervoll bu konuda Helmut Marko ile iletişime geçti ve ona bazı sorular yöneltti.

Sergio Perez, Red Bull RB18

Sergio Perez, Red Bull RB18

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Marko şöyle dedi: "Artan lojistik maliyetlerinin bir problem yarattığı doğru fakat bu sadece bizi değil, Ferrari ve diğer tüm takımları etkiliyor."

"Bu yıl [Ferrari'den] daha fazla harcama yaptığımızı düşünmüyorum. Güncellemelerimizi her güncellemede aracımızı hafifletecek şekilde planlıyoruz çünkü maalesef minimum ağırlığa ulaşamadık ve bir sonraki güncellemeyle de tam olarak ulaşamayacağız."

Başlangıçta 10 kg olan ekstra ağırlığın 4 kg'a düşürülüp düşürülmediği sorusuna Marko, "Bu sizin varsayımınız." diye yanıt verdi.

Motorsport.com İtalya'nının haberine göre Red Bull, 10 milyon dolarlık gelişim bütçesinin %75'ini harcadı.

Takımlar bu yıl 147.2 milyon dolarlık bütçe sınırına sahipler. 10 milyon dolarlık gelişim bütçesi iddiası, Haas patronu Gunther Steiner tarafından ortaya atılmıştı fakat bunun takımdan takıma değişiklik gösterebileceğini söylüyordu.

Fakat Marko bu konuda, "Bu rakamlar saçmalık. Bu açıdan Ferrari'den önemli ölçüde farklı bir konumda olduğumuzu düşünmüyorum. Özellikle Carlos Sainz'ın birkaç kez kaza yapmasının, onlar üzerinde ne gibi bir etkisi olacağını merak ediyorum. Bu, çok da ucuz olmamalı." dedi.

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