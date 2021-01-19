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Formula 1 / Özel Haber

Ferrari, 2021 aracının proje kodunda bir rakam atlayacak

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Ferrari, 2021 aracının proje kodunda bir rakam atlayacak
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Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Ferrari'nin 2020 aracı olan SF1000'e 671 kod adı verilmişti ve 2021 aracına ise 673 kod adı verildi. Çünkü Ferrari, 2022'ye ertelenen projeye 672 adını vermişti ve bu yüzden 2021 aracında bir rakam atlanmış oldu.

Ferrari, yıllardır tasarım aşamasındaki araçlarına çeşitli kodlar veriyor ve SF1000'e 671 kod adı verilmişti. Bundan ötürü 12 Mart'ta Bahreyn'de piste çıkacak olan SF21'e 672 kod adı verilmesi oldukça mantıklıydı.

Ancak durum böyle olmayacak. İtalyan ekip, temelde geçen yılki araca benzeyen 2021 aracının proje kodunu 673 olarak belirledi.

Bundan türü yeni projenin adının neden 672 değil de 673 olduğu sorgulanmaya başladı. Bunun temel sebebi 672 proje kodunun 2022 projesine verilmiş olmasıydı.

Normalde 2021'de gelecek olan yeni araçlar COVID-19 ve etkileri nedeniyle 2022'ye ertelendi. Ferrari o süreçte zaten yeni araç üzerinde çalışmaya başlamıştı ve bu projeye 672 kodunu vermişti. Bu yüzden İtalyan ekip, 2021 aracına 673, 2022 aracına ise 672 kod adını vermiş olacak.

Ferrari'de Charles Leclerc şu anda COVID-19 nedeniyle Monte Carlo'da kendini tecrit altında tutarken, Carlos Sainz çoktan Maranello'ya gitti ve yeni araç üzerinde çalışmaya başladı.

İspanyol sürücü, Ferrari'nin "örümcek" olarak tabir edilen yeni simülatörüne alışmaya çalışıyor. Sainz normalde Woking'de Maranello'da kullanılandan daha gelişmiş bir simülatör kullanıyordu.

Ferrari, şu anda yeni bir simülatör hazırlıyor ve bu simülatör, McLaren'ın kullandığıyla oldukça benzer. Ancak yeni simülatöre geçiş yapılana kadar örümcek simülatör sistemi kullanılacak.

Bu nedenle Sainz'ın buna alışması gerekecek ve ayrıca sahip olduğu deneyimler yeni simülatörün gelişimi için de faydalı olabilir.

Ferrari yeni sezonda tamamen yeni bir motora geçiş yapacak ve ayrıca aerodinamik anlamda aracın arka tarafında büyük çalışmalar yapılıyor.

Takım, iki gelişim hakkını da aracın arka tarafında kullandı ve arka süspansiyon tasarımını da etkileyen daha dar bir vites kutusuna geçiş yapma kararı aldı.

Yeni aracın arka tarafının daha dengeli olması beklenirken, Enrico Cadile önderliğindeki mühendisler, sürüklenmeyi azaltmak amacıyla aracın gövde kısmı üzerinde de çalışıyor.

Takım Mercedes'le savaşacağına inanmasa da en azından üçüncü en iyi takım olmayı hedefliyor.

Resmi: Nissany, Williams'ın test pilotu olmaya devam edecek

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Carlos Sainz Jr. , Charles Leclerc
Takımlar Ferrari
Editör Franco Nugnes

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