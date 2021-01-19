Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Son dakika

Horner: "Perez artık her alanda çok iyi"

paylaşım
yorumlar
Horner: "Perez artık her alanda çok iyi"
Ekleyen:
, Editör

Red Bull takım patronu Christian Horner, Sergio Perez'in son yıllarda büyük bir ilerleme kaydettiğini düşünüyor.

Sergio Perez, GP2'deki başarılarının ardından Ferrari'nin desteğiyle beraber Formula 1'e adım atmış ve ardından McLaren'a geçmişti.

Meksikalı pilot 2014'ten bu yana Racing Point/Force India için yarışıyordu.

Racing Point'in Sebastian Vettel'le anlaşmasının ardından Perez, 2021 için Red Bull'la sözleşme imzaladı ve burada daha önce alt serilerde beraber çalıştığı Christian Horner'la çalışacak.

Red Bull patronu Horner, Perez'in geçmişe kıyasla kendini çok geliştirdiğini ve her alanda çok iyi olduğunu belirtti.

RacingNews365'e konuşan Horner “Sergio, 10 yıldır Formula 1'de yer alan çok deneyimli bir sürücü. Geçen sezon harikaydı ve yarışlarda harika görünüyordu."

"Eğer geçen yıl bizim için yarışsaydı Albon'a kıyasla Max'e daha fazla baskı yapabilirdi. Umarım her iki sürücü de artık Mercedes ile rekabet edebilir."

"Perez'in Formula 3'teki ilk sezonunu hâlâ hatırlıyorum. Harika bir iş çıkardı ve Monza da dahil olmak üzere pek çok yarış kazandı. Performansından çok etkilendim. Sonra Adrian Fernandez ile çalıştı ve Carlos Slim de kendisine destek vermeye başladı."

"GP2'deki ilk yılına yarış temposu anlamında sıralama turlarından daha iyiydi. Asla pes etmezdi, bu da yarıştaki en önemli özelliği haline geldi. İlk üçe giremeyecek araçlar sürse bile podyumlar kazanmış olması tesadüf değil."

"Yarışta lastiklerini her zaman harika şekilde çalıştırdı. Ancak sadece bu da değil. Sonuçta bir sürücü seçerken, büyük resme bakıyoruz. Tüm performansını inceledik. Geçen sene İstanbul ve Bahreyn'deki her iki yarışta da bizi etkiledi. Şimdi kariyerinde her konuda daha iyi olduğu bir seviyede." dedi.

 
Ferrari, 2021 aracının proje kodunda bir rakam atlayacak

Önceki haber

Ferrari, 2021 aracının proje kodunda bir rakam atlayacak

Sonraki haber

Tost: "COVID, Formula 1 takımlarının 'gözünü açtı'"

Tost: "COVID, Formula 1 takımlarının 'gözünü açtı'"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar Bugün

Cem Bölükbaşı, F3 Asya serisinde yarışacak!
F3 F3 / Son dakika

Cem Bölükbaşı, F3 Asya serisinde yarışacak!

Ferrari, 2021 aracının proje kodunda bir rakam atlayacak
Formula 1 Formula 1 / Özel Haber

Ferrari, 2021 aracının proje kodunda bir rakam atlayacak

Tost: "COVID, Formula 1 takımlarının 'gözünü açtı'"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Tost: "COVID, Formula 1 takımlarının 'gözünü açtı'"

Mercedes: "DAS'ın kaybını 'telafi' etmeliyiz"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Mercedes: "DAS'ın kaybını 'telafi' etmeliyiz"

Honda, 2021'de Mercedes'e kıyasla nerede olacaklarından emin değil
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Honda, 2021'de Mercedes'e kıyasla nerede olacaklarından emin değil

Binotto: "Michael Schumacher, Fiorano'daki ilk testin ardından pist düzeninin değişmesini istedi"
Formula 1 Formula 1 / Nostalji

Binotto: "Michael Schumacher, Fiorano'daki ilk testin ardından pist düzeninin değişmesini istedi"

McLaren MCL35M'nin renk düzenine dair bir ipucu verdi
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

McLaren MCL35M'nin renk düzenine dair bir ipucu verdi

Horner: "Perez artık her alanda çok iyi"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Horner: "Perez artık her alanda çok iyi"

Son Haberler

Alfa Romeo, 2021 aracına "C41" adını verecek
F1 Formula 1 / Son dakika

Alfa Romeo, 2021 aracına "C41" adını verecek

Tost: "COVID, Formula 1 takımlarının 'gözünü açtı'"
F1 Formula 1 / Son dakika

Tost: "COVID, Formula 1 takımlarının 'gözünü açtı'"

Horner: "Perez artık her alanda çok iyi"
F1 Formula 1 / Son dakika

Horner: "Perez artık her alanda çok iyi"

Ferrari, 2021 aracının proje kodunda bir rakam atlayacak
F1 Formula 1 / Özel Haber

Ferrari, 2021 aracının proje kodunda bir rakam atlayacak

Çok Okunanlar

1
F3

Cem Bölükbaşı, F3 Asya serisinde yarışacak!

4s
2
Formula 1

Ferrari, 2021 aracının proje kodunda bir rakam atlayacak

2s
3
Formula 1

Tost: "COVID, Formula 1 takımlarının 'gözünü açtı'"

41 dk
4
Formula 1

Mercedes: "DAS'ın kaybını 'telafi' etmeliyiz"

7s
5
Formula 1

Honda, 2021'de Mercedes'e kıyasla nerede olacaklarından emin değil

5s

Son Haberler

Alfa Romeo, 2021 aracına "C41" adını verecek
F1

Alfa Romeo, 2021 aracına "C41" adını verecek

Tost: "COVID, Formula 1 takımlarının 'gözünü açtı'"
F1

Tost: "COVID, Formula 1 takımlarının 'gözünü açtı'"

Horner: "Perez artık her alanda çok iyi"
F1

Horner: "Perez artık her alanda çok iyi"

Ferrari, 2021 aracının proje kodunda bir rakam atlayacak
F1

Ferrari, 2021 aracının proje kodunda bir rakam atlayacak

Resmi: Nissany, Williams'ın test pilotu olmaya devam edecek
F1

Resmi: Nissany, Williams'ın test pilotu olmaya devam edecek

Son Videolar

What Abiteboul's Exit Means for Alpine F1's Future 07:56
Formula 1
12 Oca 2021

What Abiteboul's Exit Means for Alpine F1's Future

F1 2021’s runners and riders 01:21
Formula 1
30 Ara 2020

F1 2021’s runners and riders

McLaren dominance in F1: Senna and Prost 01:35
Formula 1
24 Ara 2020

McLaren dominance in F1: Senna and Prost

Abu Dhabi’s young driver F1 test 01:54
Formula 1
18 Ara 2020

Abu Dhabi’s young driver F1 test

Abu Dhabi GP grid pozisyonları 01:01
Formula 1
13 Ara 2020

Abu Dhabi GP grid pozisyonları

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.