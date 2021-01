Horner: "Perez artık her alanda çok iyi"

Sergio Perez, GP2'deki başarılarının ardından Ferrari'nin desteğiyle beraber Formula 1'e adım atmış ve ardından McLaren'a geçmişti.

Meksikalı pilot 2014'ten bu yana Racing Point/Force India için yarışıyordu.

Racing Point'in Sebastian Vettel'le anlaşmasının ardından Perez, 2021 için Red Bull'la sözleşme imzaladı ve burada daha önce alt serilerde beraber çalıştığı Christian Horner'la çalışacak.

Red Bull patronu Horner, Perez'in geçmişe kıyasla kendini çok geliştirdiğini ve her alanda çok iyi olduğunu belirtti.

RacingNews365'e konuşan Horner “Sergio, 10 yıldır Formula 1'de yer alan çok deneyimli bir sürücü. Geçen sezon harikaydı ve yarışlarda harika görünüyordu."

"Eğer geçen yıl bizim için yarışsaydı Albon'a kıyasla Max'e daha fazla baskı yapabilirdi. Umarım her iki sürücü de artık Mercedes ile rekabet edebilir."

"Perez'in Formula 3'teki ilk sezonunu hâlâ hatırlıyorum. Harika bir iş çıkardı ve Monza da dahil olmak üzere pek çok yarış kazandı. Performansından çok etkilendim. Sonra Adrian Fernandez ile çalıştı ve Carlos Slim de kendisine destek vermeye başladı."

"GP2'deki ilk yılına yarış temposu anlamında sıralama turlarından daha iyiydi. Asla pes etmezdi, bu da yarıştaki en önemli özelliği haline geldi. İlk üçe giremeyecek araçlar sürse bile podyumlar kazanmış olması tesadüf değil."

"Yarışta lastiklerini her zaman harika şekilde çalıştırdı. Ancak sadece bu da değil. Sonuçta bir sürücü seçerken, büyük resme bakıyoruz. Tüm performansını inceledik. Geçen sene İstanbul ve Bahreyn'deki her iki yarışta da bizi etkiledi. Şimdi kariyerinde her konuda daha iyi olduğu bir seviyede." dedi.