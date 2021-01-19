Resmi: Nissany, Williams'ın test pilotu olmaya devam edecek

2019 sezonunun sonunda gerçekleştirilen Abu Dhabi testinde ilk kez piste çıkan İsrailli sürücü, geçen yılın başında Williams'ın test ve yedek pilotu olmuştu.

Anlaşma kapsamında birden fazla yarışın ilk antrenman seansında piste çıkan Nissany, aynı zamanda Formula 2'de yarıştı ve 24 yarışta sadece beş puan aldı.

Sezonu 19. sırada tamamlayan Nissany, yeni sezonda Williams'ın test sürücüsü olmaya devam edecek.

Williams'tan yapılan açıklamada FW43'ün gelişimine "büyük katkıda bulunan" Nissany'nin, üç günlük sezon öncesi testinin bir gününde yeni aracı süreceği açıklandı.

Bu, George Russell ve Nicholas Latifinin sadece birer güne sahip olduğu anlamına geliyor.

Nissany ayrıca 2021'deki yarışların üçünde ilk antrenman seansında Williams'la piste çıkacak.

İsrailli sürücü, "Williams'ın bir parçası olmaya devam edecek olmamdan gurur duyuyorum."

"Birlikte çalışmaya başladığımız günden beri pek çok alanda büyük bir ilerleme kaydettik ve harika antrenman seanslarına ek olarak perde arkasında çok sayıda verimli çalışma yaptık."

"Kendimi takıma adayarak bir sürücü olarak yeteneklerimi ve becerilerimi geliştirdim. Bunu 2021 yılında da devam ettirmek istiyorum." dedi.

Takım Patronu Simon Roberts, "Ekip olarak, Roy'un hem pistteki çalışmalarından hem de Grove'daki simülatörde yaptığı katkılardan oldukça memnun kaldık. Bu da FW43'te kaydettiğimiz gelişimde bize epey yardımcı oldu."

"Ayrıca Roy'un bir sürücü olarak geliştiğini görmekten de keyif aldık ve bu yıl daha da güçlü bir sürücü olacağından hiçbir şüphemiz yok." dedi.