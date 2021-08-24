Alonso, 2022'de bazı sürprizler olmasını bekliyor

Formula 1, gelecek yıl yeni kurallara geçiş yapacak ve araçlar artık zemin etkisine sahip olacak. Bu, araçların artık temiz havaya daha az bağımlı olacağı anlamına geliyor ve geçişlerin büyük oranda artması hedefleniyor.

Normalde bu kurallar 2021 yılında yürürlüğe girecekti ancak COVID-19 pandemisiyle beraber bir yıl ertelendi ve kurallar büyük oranda değişeceği için takımlar, uzun süredir 2022 projesi üzerinde çalışıyorlar.

Kuralların değişmesine ek olarak artık takım başına 140 milyon dolar bütçe sınırı olması da, güç düzeninin değişmesini sağlayabilir.

Alonso ,gelecek yılki Alpine aracının nasıl olacağı konusunda henüz bir bilgisi olmadığını ancak araçlar tanıtıldığı zaman bazı sürprizler görülebileceğini söyledi.

Çifte dünya şampiyonu, "Gelecek yılın projesi üzerinde çalışıyoruz ancak henüz çok erken ve kimse sayıların nasıl olduğunu bilmiyor çünkü karşılaştırma yapabileceğimiz hiçbir şeyimiz yok."

"Yani hepimiz biraz gerçekçi durumdayız ve Şubat ayını bekliyoruz çünkü herkes araçlarını ortaya çıkardığı vakit birçok sürpriz göreceğiz."

"Farklı tasarımlar ve farklı fikirler göreceğiz. İlginç bir şey görürsek buna tepki vermek için vaktimiz olacak." dedi.

Genel görüş Mercedes ve Red Bull gibi en iyi takımların, 2022 kurallarından en iyi şekilde faydalanabilecekleri yönünde olsa da, Alonso'ya göre şu anda iyi olan bir takımın gelecek yıl iyi olacağının ya da kuralları doğru yorumlayacağının garantisi yok.

Alonso, "Bence hiçbir takımın geleceği hakkında bir beklentiniz olamaz, bunun garantisi yok."

"Şu anda muhtemelen sporu domine eden en iyi takımlar bile yeni kurallar ve bu tasarımları nasıl yorumlayacakları konusunda haklı bir endişeye sahipler."

"Önümüzdeki yılın ilk birkaç yarışında göreceğiniz şey, bu kural döneminin ilk yılı olacak. Sonunda dört ya da beş yıl boyunca gelecek yılla aynı sonuçları göreceksiniz. Çünkü bir kural döneminin başında baskın olan takım, bu avantajı yıllarca koruyor gibi görünüyor. Zamanla herkes giderek yaklaşıyor ama aynı takım kazanıyor.

"Önümüzdeki yıl özellikle genç sürücüler için, geleceklerine nasıl karar verecekleri açısından da ilginç olacak. Çünkü kimsenin ve hiçbir takımın iyi performans göstereceğinin garantisi yok." dedi.