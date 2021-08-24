Türkiye GP'nin geleceği için İngiltere'den olumlu haberler bekleniyor

Bu sene ikinci kez takvime giren Türkiye GP, 3 Ekim tarihinde gerçekleştirilecek. Rusya'dan sonra, Japonya'dan önce gerçekleştirilecek bu yarışın geleceği hakkında, geçtiğimiz günlerde Japonya GP'nin iptal edilmesi nedeniyle olumsuz bir hava oluşmuştu.

Türkiye daha önce Kanada GP'nin yerini almıştı ancak yarıştan sonra İngiltere'ye dönülmesi ve Türkiye'nin İngiltere'nin kırmızı listesinde yer alması nedeniyle yarış yapılamamıştı. Kırmızı listede bulunan bir ülkeden İngiltere'ye dönecek kişilerin, bir otelde zorunlu karantinaya girmesi gerekiyor.

Aynı liste ve koşullar devam ettiği için Japonya GP'nin iptalinin ardından Türkiye GP için yine benzer şartlar ortaya çıktı. Bu yüzden yarışın yapılmayacağı yönünde endişeler oldu. Türkiye hâlâ kırmızı listede ancak İngiltere'nin bu hafta karantina listelerinde güncelleme yapması bekleniyor ve Türkiye'nin kırmızı listeden çıkması bekleniyor.

Türkiye'nin kırmızı listeden çıkması, yarıştan sonra İngiltere'ye dönecek F1 personelinin herhangi bir karantina zorunluluğu olmadan evine dönebileceği manasına geliyor.

Türkiye, kırmızı listeden çıkarılarak turuncu listeye alınacak. Bu listede bulunan ülkelere giden kişiler, iki doz aşı vurulmuş ve 18 yaşını aşmış olmaları halinde, İngiltere'ye döndüklerinde herhangi bir karantina sürecine maruz kalmıyorlar.

Eğer kişi, iki doz aşı olmamışsa, o zaman belirlediği yerde 10 gün süreyle karantinaya giriyor ve otel zorunluluğu bulunmuyor.

Planda bir değişiklik olmazsa, Türkiye GP bu sene 1-2-3 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek. Türkiye'den sonraki Japonya GP'nin iptal edilmesi, diğer taraftan Amerika yarışları öncesinde bir haftanın boşa çıkmasını sağladı.

Şu an için Türkiye GP'den sonra ne olacağına dair bir plan açıklanmadı. Buna rağmen sezonun ikinci yarısında birden fazla yarışın iptal edilmesi ihtimaline karşı F1 Yönetimi, İstanbul Park'taki yarıştan sonra yeni bir yarış yapmaya karar verebilirler. Ne kadar gerçekçi olur bilmiyoruz ancak F1 Yönetimi, Türkiye'de yarışı yapabileceğinin kesinleşmesinin ardından İstanbul Park'ta 2 yarış düzenleyebilir. Teorik açıdan bunun olmasını engelleyecek bir durum bulunmuyor.