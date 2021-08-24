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Formula 1 / Belçika GP Haberler

Norris ve Ricciardo, Belçika GP için heyecanlı

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

McLaren pilotlar Lando Norris ve Daniel Ricciardo, Spa'da gerçekleştirilecek Belçika Grand Prix'si hakkında heyecanlılar.

Norris ve Ricciardo, Belçika GP için heyecanlı

McLaren, sezon başında oldukça iyi bir performans gösterdi ve yılın ilk yarısını Ferrari ile aynı puanda noktaladı.

İlk 11 yarışta sadece Macaristan'da puan alamayan Lando Norris, şampiyonayı üçüncü sırada götürüyor.

Norris, Belçika GP öncesi şöyle konuştu: "Sezona tekrar başlamak için Spa'ya geri dönmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Rahatlamak ve yılın ikinci yarısına hazırlanmak için biraz ara verdikten sonra, artık araca geri dönmek için sabırsızlanıyorum."

"Belçika GP özel bir yarış. Öncelikle çok akıcı ve yüksek hızlı düzeni ile takvimde en sevdiğim pistlerden biri. Radillon ve Eau Rouge bölümü, takvimdeki en heyecan verici kısımlardan biri ve gerçekten Modern bir F1 aracıyla bu virajları dönmek harika."

"İkincisi, ailemin çoğu orada ve bu da orada yarışmayı her zaman için özel bir yarış haline getiriyor. Ek olarak, yerel taraftarların sevgisini orada epey hissediyorum, bu yüzden sonunda piste gitmek ve onlar için iyi bir şov sunmak istiyorum."

"Yılın ilk yarısına baktığımızda, sezona harika bir başlangıç ​​yaptık, bu yüzden şimdi odak noktamız geri dönmek ve bunu sezon sonuna kadar devam ettirmek olacak."

Daniel Ricciardo ise bu hafta sonu kariyerinin 200. Grand Prix'sine katılacak.

Avustralyalı pilot, "Formula 1'den uzak geçen birkaç haftadan sonra, harika bir pist olan Spa'da tekrar yarışmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Yüksek hızlı bölümleri ve dramatik yükseklik farklarıyla geri dönmek için mükemmel bir pist."

"Hafta sonu için hazırlanabilmek adına bu hafta fabrikada simülatör çalışmaları yaptım ve geri dönmeye hazırım."

"Bu aynı zamanda 200. Grand Prix yarışım olacağı için kendi adıma özel bir hafta sonu olacak. 2011'de Silverstone'da ilk yarışıma yaptığımda, 200 Grand Prix'ye ulaşacağımı söyleseydiniz bu konuda kesinlikle çok mutlu olurdum."

"Bu gerçekten harika bir dönüm noktası ve kesinlikle gurur duyduğum bir an. Hafta sonunu unutulmaz kılmak için elimden gelen her şeyi yapacağım." dedi.

Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B

Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

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