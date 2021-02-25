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Alfa Romeo, yeni C41'i ilk kez Barselona'da piste çıkaracak

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Editör

Hinwil merkezli Alfa Romeo, 26 Şubat Cuma günü Barselona pistinde bir çekim günü düzenleyecek ve aracın direksiyonuna Robert Kubica geçecek.

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Alfa Romeo, yeni C41'i ilk kez Barselona'da piste çıkaracak

C41'in örtüsünü pazartesi günü kaldıran Alfa Romeo, Ferrari motorlu yeni aracını ilk kez Cuma günü piste çıkaracak. Etkinlik, İspanya'nın Barselona pistinde gerçekleştirilecek ve aracın direksiyonuna geçen isim takımın yedek pilotu Robert Kubica olacak.

Polonyalı pilot, takımın ana sponsoru PKN Orlen tarafından desteklendiği için, bu seçim pek de sürpriz değil. Takım, PKN Orlen'in isteği üzerine yeni aracını Polonya'nın Varşova kentinde tanıtmıştı.

Bundan ötürü Kubica, dar burun konseptine geçiş yapan C41'in ve yeni Ferrari güç ünitesinin tadına bakan ilk isim olacak.

Bu güç ünitesinin geçen yılki hayal kırıklığı yaratan motora kıyasla, önemli ölçüde güç artışı sağlayacağı düşünülüyor.

PKN Orlen'in isteğinin ötesinde Kubica, test anlamında en iyi sürücülerden bir tanesi ve bundan ötürü 100 kilometrelik ilk sürüşteki izlenimleri, takım için son derece önemli olacak.

Bu sayede simülatörde daha verimli çalışmalar yapma şansı da yakalayacak.

Robert Kubica, Alfa Romeo Racing, Daniel Obajtek, PKN Orlen/CEO

Robert Kubica, Alfa Romeo Racing, Daniel Obajtek, PKN Orlen/CEO

Photo by: PKN Orlen

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Lokasyon Barcelona-Catalunya Yarış pisti
Pilotlar Robert Kubica
Takımlar Alfa Romeo
Editör Franco Nugnes

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