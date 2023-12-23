Sauber, Audi'nin F1'e girişi öncesinde işe alımlara devam edecek

Yaşanan mali sıkıntının ardından küçülmeye giden ekip, 2017 yılında Finn Rausing tarafından devralınmadan önce sadece 220 kişiyi istihdam ediyordu.

Yeni yatırımlarla birlikte takım sonraki yıllarda Alfa Romeo adı altında büyüdü ve bu sezon itibariyle Rausing'in gözetiminde personel sayısı iki kattan fazla arttı.

Genişleme süreci, Audi'nin Ağustos 2022'de devralınması onaylandığında ekstra bir ivme kazandı, ancak imzalananların çoğu ücretli zorunlu izin yoluyla rakiplere bağlı kaldı.

Alunni Bravi, doğru insanları bulmanın, onların kullanabileceği tesisleri inşa etmekten daha öncelikli olduğunu vurguladı.

Bravi, "Önemli bir işe alım planı gerçekleştirdik. Tabii ki planın sonuçları önümüzdeki birkaç yıl içinde daha görünür olacak, çünkü normalde her yeni atamada bir rakibe katılmak için bir zorunlu bekleme izni dönemi vardır."

"Bu yüzden işe alımlarla başladık. Elbette önümüzdeki birkaç yıl içinde hem personel sayısı hem de teknoloji açısından yapımızı güçlendireceğiz çünkü yapılması ve uygulamaya konulması gereken tüm yatırımlar biraz da zaman gerektiriyor."

"Her zaman finansal açıdan bir sorun olmadığını söyledim. Yolculuğumuza 2017 yılında Fred Vasseur ile birlikte ekibe katıldığımda başladık. Yaklaşık 220 kişiydik ve bu yıl 500'den fazla kişiye ulaştık ve önümüzdeki yıl da personel sayısı açısından bir adım atacağız."

Fotoğraf tarafından: Audi Communications Motorsport Audi CEO'su Markus Duesmann Auto Shanghai 2023'teki Audi basın toplantısı sırasında

"Ancak bu zaman alan bir süreç ve her yıl departmanlarımızı, tesislerimizi ve elbette personelimizi genişletmek için bir planımız var." dedi.

Audi'nin bu süreçteki rolüne ilişkin olarak ise Bravi şunları ekledi: "İki hissedar arasında normal bir dinamik olduğunu ve en azından 2030 yılına kadar gelecek için tüm yatırım planlarının görüşüldüğünü söyleyebilirim. "

"Ve biz sadece mevcut yönetime göre çalışıyoruz. Elbette Audi'nin satın alma konusunda atacağı farklı adımlara göre yönetişim de değişecektir. İki hissedarın olduğu her şirkette olduğu gibi bu normaldir."

Diğer orta sıra takımları gibi Sauber de, F1 ve FIA tarafından takımlar arasındaki farkı kapatmak amacıyla kabul edilen bir strateji olan, tesislerini iyileştirmek için önde gelenlerden daha fazla harcama yapmasına olanak tanıyan artırılmış bir yatırım ödeneğinden yararlanacak.

Alunni Bravi, "Her bir alanda atılması gereken bir adım, büyük bir adım olduğunu ilk bilen biziz. Ama biliyoruz ki attığımız tüm adımlar, yaptığımız tüm yatırımlar, tasarlayabileceğimiz paket açısından, çalışma şeklimiz açısından, süreçler açısından bizi daha güçlü bir konuma getirecek."

"Unutmayın ki, yatırım harcamaları için bütçe sınırı açısından sabit bir çevrenin olduğu bir düzenleyici çerçeve içinde çalışıyoruz. Geçmişte olduğu gibi bir otomobil üreticisinin gelip F1'e katılması ve bir ya da iki yıl içinde büyük yatırımlar yapması gibi bir şey yapamayız. Kurallara göre hareket etmemiz gerekiyor."

"F1 Komisyonu ve FIA tarafından onaylanan bu ekstra yatırım ödenekleri, bu yatırım planını hızlandırmamızı sağlayacaktır."

"Ancak her zaman olduğu gibi bu bir teknoloji sporu. Dolayısıyla zamana ihtiyacımız var. Doğru kararları almamız gerekiyor. İşte bu nedenle [Sauber CEO'su] Andreas [Seidl], takımın lideri olarak gerekli olduğunda ve performansla ilgili olduğunda bütçeyi tahsis etmek üzere dönüşüm sürecine tamamen odaklanmış durumda."