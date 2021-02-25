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Formula 1 / Son dakika

Verstappen: "Perez'le beraber Mercedes için hayatı zorlaştırmaya çalışacağız"

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Red Bull pilotu Max Verstappen, RB16B hakkında ilk izlenimlerini paylaşırken, yeni takım arkadaşı Sergio Perez ile birlikte Mercedes için mücadeleyi zorlaştırmak istediklerini söyledi.

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Verstappen: "Perez'le beraber Mercedes için hayatı zorlaştırmaya çalışacağız"

Red Bull pilotu Max Verstappen, Abu Dhabi'den sonra ilk kez bir F1 aracının direksiyonuna geçti ve 2019 RB15'i sürdü.

Kısa bir antrenman bölümünün ardından Verstappen, sonrasında 2021 RB16B aracının direksiyonuna geçti.

Günün ardından konuşan Verstappen önce kışın ne yaptığını anlattı, sonra da RB16B ile ilk gününü değerlendirdi.

Verstappen, "Kış döneminde biraz kendimi dinlemek istedim, bundan ötürü ailem ve arkadaşlarımla vakit geçirdim. Böylesine yoğun geçen bir sezonun ardından onlarla olmak harikaydı. Sonra da diğer tüm sürücüler gibi antrenmanlarıma devam ettiğim Monako'ya döndüm. Kış arasının en heyecan verici kısmı değil ama bunu yapmak gerekiyor."

"Bu yıl sadece üç test günümüz olacak ve açıkçası hafta sonlarında yarışmayı, testlere kıyasla daha çok seven biriyim. Yine de Bahreyn'de mümkün olduğunca tur atmak ve araca alışmak çok önemli. Yaklaşık 1.5 günümüz olacak, yine de sorun değil. Altı günlük test bana göre çok uzun ve çok sıkıcı. Umarım bu 1.5 günlük testim başarılı ve ciddi problemler olmadan geçer. En önemli şey bu."

"Silverstone'da, uzun bir aradan sonra yeniden otomobil hissine sahip olmak için önce RB15'i sürdüm ve ardından RB16B'ye geçtim. Buradaki temel görev, aracı tanımak, araca alışmak, yeni motoru değerlendirmek ve Bahreyn'deki testlere hazırlanmaktı."

Araçta farklılıklar hissedip hissetmediği sorusuna Verstappen, "Elbette farklılıklar var. Ana değişiklikler aracın arka tarafında ve bu nedenle RB16B farklı şekilde davranıyor. Ancak çekim gününde tüm özelliklere uğraşmak yerine, temel şeyleri değerlendirmeniz gerekiyor ve geriye kalan her şeyi Bahreyn'de yapacağız." yanıtını verdi.

Son olarak yeni takım arkadaşı Sergio Perez sorulduğunda, "Birlikte etkili şekilde çalışmalı ve takıma geri bildirimlere sağlamak için çabalamalıyız. Sergio uzu süredir Formula 1'de yarışıyor ve elde ettiği sonuçlar zaten ortada. Nasıl puan kazanabileceğini biliyor ve umarım bir ekip olarak, hâlâ favori olan Mercedes içi hayatı zorlaştırabiliriz. Umarım Sergio ile beraber bolca puan kazanırız. Emin olabileceğiniz tek şey, takımın elinden geleni yapacağı ve tam özveri ile çalışacağımız." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB15

Max Verstappen, Red Bull Racing RB15
1/18

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Max Verstappen, Red Bull Racing RB15

Max Verstappen, Red Bull Racing RB15
2/18

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Max Verstappen, Red Bull Racing RB15

Max Verstappen, Red Bull Racing RB15
3/18

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing
4/18

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing
5/18

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing
6/18

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing
7/18

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing
8/18

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Max Verstappen, Red Bull Racing RB15

Max Verstappen, Red Bull Racing RB15
9/18

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Max Verstappen, Red Bull Racing RB15

Max Verstappen, Red Bull Racing RB15
10/18

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Max Verstappen, Red Bull Racing RB15

Max Verstappen, Red Bull Racing RB15
11/18

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Max Verstappen, Red Bull Racing RB15

Max Verstappen, Red Bull Racing RB15
12/18

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Max Verstappen, Red Bull Racing RB15

Max Verstappen, Red Bull Racing RB15
13/18

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Max Verstappen, Red Bull Racing RB15

Max Verstappen, Red Bull Racing RB15
14/18

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Max Verstappen, Red Bull Racing RB15

Max Verstappen, Red Bull Racing RB15
15/18

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Max Verstappen, Red Bull Racing RB15

Max Verstappen, Red Bull Racing RB15
16/18

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Max Verstappen, Red Bull Racing, Sergio Perez, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing, Sergio Perez, Red Bull Racing
17/18

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Max Verstappen, Red Bull Racing, Sergio Perez, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing, Sergio Perez, Red Bull Racing
18/18

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

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Editör Kemal Şengül

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