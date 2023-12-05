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Bottas: "Yeni Sauber araç konsepti ilginç görünüyor"

Valtteri Bottas, Sauber Formula 1 takımının 2024 yılı için beklentileri konusunda iyimser ve yeni bir araç konseptin ilginç göründüğünü söyledi.

Editör Burak Yasul
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Valtteri Bottas, Alfa Romeo F1 Takımı

Alfa Romeo adı altındaki son sezonunda İsviçreli takım Dünya Şampiyonası'nda dokuzuncu oldu ve sadece 16 puan toplayabildi.

Bottas, takımın 2023 aracıyla yolun sonuna geldiğini fark ettiğini ve teknik direktör James Key yönetiminde revize edilmiş bir tasarım ekibinin oluşmaya başlamasıyla yepyeni bir yaklaşıma ihtiyaç duyulduğunu söylüyor.

Geçtiğimiz sezonla ilgili olarak Fin pilot, "Artık bittiği için mutluyum. Gelecek yıl herkes yeniden sıfırdan başlayacak. Son zamanlarda takımda pek çok değişiklik oldu. Bence bunlar olumlu değişiklikler."

"Ayrıca gelecek yılın otomobil konsepti de ilginç görünüyor. Bu anlamda umutluyum. Ama şimdi bunun için çok çalışmamız ve yeniden denememiz gerekiyor."

"Önemli olan yeni bir araca ihtiyacımız olması. Yeni aracın farklı da olması gerekiyor. Bu yıldan çıkaracağımız en büyük dersin bu olduğunu söyleyebilirim. Açıkçası bu aracın gelişiminde sona geldik, büyük bir şey yakalayamadık. Yani tüm konseptin farklı olması gerekiyor. Öğrendiğimiz şey bu."

"Gördüğüm kadarıyla mutluyum çünkü farklılıklar var. Bence ihtiyacımız olan şey de bu. Çok fazla soru işareti var, henüz erken. Ama en azından ilerleme görüyoruz ve son birkaç hafta fabrikada oldukça verimli geçti." dedi.

Bottas, Key'in takıma katılmasının büyük bir etki yarattığını söylüyor.

Bottas, "James de dahil olmak üzere bazı yeni insanlarla birlikte bir şeyler olmaya başladığını hissediyorum." 

James Key, Alfa Romeo F1 Takımı Teknik Direktörü

Fotoğraf: Alfa Romeo

James Key, Alfa Romeo F1 Takımı Teknik Direktörü

"Belli ki bu yılki McLaren'den bile çok fazla bilgisi var. Bu yüzden kesinlikle farklı insanlardan gelen iyi bilgiler var. Yani bunu görmek güzel. Sanırım ihtiyacımız olan da buydu." dedi.

Takımın hayal kırıklığı yaratan sezonunu değerlendiren Bottas, takımlar şampiyonasını sonuncu bitirmemenin en azından bir olumlu yanı olduğunu belirtti.

Bottas, "Puan almak için gerekli hıza sahip olduğumuz yarışlarda, puan almayı başardığımızı düşünüyorum." 

"Sonuçta sorun, bu yıl ilk 10'a girecek saf hıza sahip olmamamızdı. Yeterince hızlı bir aracımız yoktu."

"Son sırada değiliz, bu iyi bir şey ama küçük bir adım ama yine de geçen yılki kadar iyi değil. Zor geçen bir yıldı. Daha iyi bitirmeyi umuyorduk. Ama şimdi durum bu. Şimdi gelecek için çalışmamız gerekiyor."

"Elimizden gelen her şeyi denedik ama zor bir yıldı. Öğrenecek çok şey var ve şimdi önümüze bakmamız, motivasyonumuzu ve özgüvenimizi korumamız gerekiyor."dedi.

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