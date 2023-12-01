İki eski F1 yıldızı, 2024 sezonu için IMSA ve WEC'de yarışacak
Felipe Massa ve Robert Kubica 2024'te sırasıyla IMSA WeatherTech Spor Araç Şampiyonası ve Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda yarışacaklar.
11 kez F1 Grand Prix'sini kazanan Massa, 2024'teki ilk Daytona 24 Saat yarışına LMP2 sınıfında 74 numaralı Riley Oreca 07-Gibson ile katılacak.
Etkinlik 27-28 Ocak tarihleri arasında gerçekleşecek.
Massa bunu, sosyal medya paylaşımında, "Hey çocuklar! Riley Motorsport ile Daytona 24 Saat yarışına katılacağımı duyurmak için uğradım, kariyerim için kesinlikle bir rüya gerçek oldu!"
"Davet için Gar Robinson'a özel teşekkürler!"
"Bu yarışta Josh Burdon, Gar Robinson ve kardeşim Felipe Fraga ile birlikte dört sürücü olacağız, zafer peşindeki iki Brezilyalı! Hazırlanalım ve yepyeni LMP2'mizle zafere gidelim!" şeklinde duyurdu.
Diğer taraftan IndyCar yarış galibi Pato O'Ward ve Felix Rosenqvist de United Autosports ekibiyle Daytona 24 Saat yarışına katılacaklar.
Bu arada, 2008 Kanada Grand Prix'sinde tek Formula 1 zaferini elde eden Kubica, 2024 WEC sezonunda Ferrari için direksiyon başına geçecek ve İtalyan AF Corse için Ferrari 499P Hypercar ile yarışacak.
Kubica, geçen sezon LMP2 sınıfında WEC şampiyonluğunu kazanan Team WRT'nin bir parçasıydı ve şimdi Hypercar kategorisinde başarı arayacak.
Fotoğraf: Michael Potts / Motorsport Images
Robert Kubica, Reserve Driver, Alfa Romeo F1 Team
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