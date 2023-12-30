2023 F1 teknik: Alfa Romeo'nun sıralamadaki düşüşünün haritası

Fotoğraf: Giorgio Piola Alfa Romeo yan detayları

Alfa Romeo, sezonun başında lansmanda yayınladığı çizimlerle herkesi şaşırtmıştı. Yayınlanan ilk görüntüde zemin kenarında bir dizi kanatçık yer alıyordu ancak bu tasarım, aslında hiçbir zaman gün ışığına çıkmayacaktı çünkü gerçekte olan ve kurallara uygun bir çözüm değildi.

Fotoğraf: Giorgio Piola Alfa Romeo C43 ön süspansiyon karşılaştırması

Alfa Romeo C43'ün ön süspansiyonu, kanatlarla daha iyi çalışması ve aşağı doğru akışı iyileştirmesi için ön süspansiyon elemanlarının etrafında bir şasi kabarcığına sahipti.

Fotoğraf tarafından: Alfa Romeo Alfa Romeo C43 arka detay

Araçtan ayrı bir şekilde dururken; arka çarpışma yapısının, fren kanalı kanatçığının, arka süspansiyonun ve arka kanadın ayrıntılarını daha iyi görebiliyoruz.

Fotoğraf: Giorgio Piola Alfa Romeo C43 teknik detay

Bu fotoğrafta sidepod ve motor kapağı kaportası olmadan sunulan C43'ün, radyatörlerini, güç ünitesini ve diğer birçok yardımcı parçanın yerleşimini iyi bir şekilde görüyoruz.

Fotoğraf: Giorgio Piola Alfa Romeo C43 teknik detay

Araca bağlı olmayan zeminin bu fotoğrafı bize zemin çitlerinin ve ön kısmının geometrisinin güzel bir görüntüsünü veriyor.

Fotoğraf: Giorgio Piola Alfa Romeo C43 teknik detay

Sıkıca paketlenmiş fren diski kaplaması ve tertibatın arkasına monte edilmiş kaliper ile ön fren kampanasının içinden görüntü.

Fotoğraf: Uncredited Alfa Romeo Racing C43 detayı

Fren diskini çevreleyen kaporta ve alt yarısına monte edilmiş kaliper ile aracın arkasında benzer bir düzenleme bulunuyor.

Fotoğraf: Uncredited Alfa Romeo C43 teknik detay

C43'teki yeni bıçak tarzı hava kutusu düzenlemesi, bıçağın etrafına yerleştirilmiş dört hava girişine sahipti.

Fotoğraf: Uncredited Alfa Romeo C43 teknik detay

Kontur çizgisinden de görülebileceği gibi, iç tarafta daha fazla yükseklik sağlamak için zeminin ön kısmı basamaklandırılmış.

Fotoğraf: Uncredited Alfa Romeo C43 teknik detay

Arka zemin oyuğunun ve zeminin altından çıkan tırnak benzeri kanadın yakın görüntüsü.

Fotoğraf: Uncredited Alfa Romeo C43 teknik detay

Sürücünün güç ünitesi ve şasinin çeşitli işlevlerini kontrol etmesini sağlayan çeşitli döner anahtarlar ve düğmeleri içeren direksiyon.

Fotoğraf: Giorgio Piola Alfa Romeo C43 ön kanat ve burun karşılaştırması

Avustralya Grand Prix'sinde tanıtılan uzatılmış bir burun ucu ve yeniden tasarlanan ana kanat ile burun ve ön kanat mimarisinde erken dönemde değişiklikler yapıldı.

Fotoğraf: Giorgio Piola Alfa Romeo C43 teknik detay

Alfa Romeo'nun Monako Grand Prix'sindeki yüksek yere basma kuvvetine sahip arka kanadı, bükülmeyi azaltmaya yardımcı olmak için kenar plakası kesitinde metal ekler içerirken, gözyaşı damlası şeklindeki kanat pivotları da kullanıldı. Ayrıca, motor kapağının omurgasındaki soğutma çıkışları için daha fazla özgürlük sağlayan yarı ayrık köpekbalığı yüzgeci de dikkat çekiyor.

Fotoğraf: Giorgio Piola Alfa Romeo C43 teknik detay

Zemin kenarı ve aşağıya doğru rampalı sidepod çözümüne genel bakış

Fotoğraf: Giorgio Piola Alfa Romeo C43 teknik detay

C43'ün arka tarafından çekilen bu fotoğrafta, öne monte edilmiş bir üst eleman ve daha yüklü alt eleman ile çift basamaklı bir kiriş kanat düzeneği kullanıldığı görülüyor. Diğer taraftan, daha fazla veri toplamak için difüzörün yanına Kiel adı verilen sensörler eklenmiş.

Fotoğraf tarafından: Filip Cleeren Alfa Romeo Racing C43 teknik detay

Düşük yere basma kuvveti sağlayan arka kanat konfigürasyonu, kesik bir uç bölümüne ve ortada iki destek koluna sahip.

Fotoğraf: Giorgio Piola Alfa Romeo Racing C43 teknik detay

Yandan bakıldığında, ana planyanın ön kenarının da kenar plakaya kıyasla nasıl geriye çekildiği açıkça görülürken, sütunun kuğu boynu tasarımında ana planya ile buluştukları yerde yiv açılmış.

Fotoğraf: Giorgio Piola Alfa Romeo Racing C43 ön kanat detayı

Amerika Birleşik Devletleri Grand Prix'sinde, rakiplerinin birçoğunun daha önce tanıttığı gibi uzun bir kenar kanadı içeren yeni bir zemin tanıtıldı. Kaydırılmış bir ön bölüm yerini, daha önce arka kesimde yer alan kanatçığa bağlanan karşıt açılı bir bölüme sahip bükülmüş bir orta bölüme bıraktı.

Fotoğraf: Uncredited Alfa Romeo Racing C43 detayı

Ön kanadın yukarıdan çekilen bu görüntüsü, elemanların (ön kanat planyalarının) öne doğru nasıl sivrildiğini gösteriyor.

Fotoğraf: Giorgio Piola Alfa Romeo C43 arka detay

Alfa Romeo, Katar Grand Prix'sinde arka kanat kenar plakasının dış yüzüne, gridde diğer takımlarda görülen bazı versiyonlardan daha dik bir şekilde kıvrılan bir eğim çizgisi ekledi.

Alfa Romeo'nun her yarıştan önce araç yayınlanan tanıtım belgesinde değiştiğini belirttiği bileşenlerin listesi.