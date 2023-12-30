2023 F1 teknik: Alfa Romeo'nun sıralamadaki düşüşünün haritası
Bu içeriğimizde, 2022 Formula 1 sezonuna güçlü başlayan ancak 2023'te sıralamada gerilemekten kurtulamayan Alfa Romeo (Sauber) F1 takımının aracı C43'ü sezon boyunca nasıl geliştirdiğini inceleyeceğiz.
Fotoğraf: Giorgio Piola
Alfa Romeo yan detayları
Alfa Romeo, sezonun başında lansmanda yayınladığı çizimlerle herkesi şaşırtmıştı. Yayınlanan ilk görüntüde zemin kenarında bir dizi kanatçık yer alıyordu ancak bu tasarım, aslında hiçbir zaman gün ışığına çıkmayacaktı çünkü gerçekte olan ve kurallara uygun bir çözüm değildi.
Fotoğraf: Giorgio Piola
Alfa Romeo C43 ön süspansiyon karşılaştırması
Alfa Romeo C43'ün ön süspansiyonu, kanatlarla daha iyi çalışması ve aşağı doğru akışı iyileştirmesi için ön süspansiyon elemanlarının etrafında bir şasi kabarcığına sahipti.
Fotoğraf tarafından: Alfa Romeo
Alfa Romeo C43 arka detay
Araçtan ayrı bir şekilde dururken; arka çarpışma yapısının, fren kanalı kanatçığının, arka süspansiyonun ve arka kanadın ayrıntılarını daha iyi görebiliyoruz.
Fotoğraf: Giorgio Piola
Alfa Romeo C43 teknik detay
Bu fotoğrafta sidepod ve motor kapağı kaportası olmadan sunulan C43'ün, radyatörlerini, güç ünitesini ve diğer birçok yardımcı parçanın yerleşimini iyi bir şekilde görüyoruz.
Fotoğraf: Giorgio Piola
Alfa Romeo C43 teknik detay
Araca bağlı olmayan zeminin bu fotoğrafı bize zemin çitlerinin ve ön kısmının geometrisinin güzel bir görüntüsünü veriyor.
Fotoğraf: Giorgio Piola
Alfa Romeo C43 teknik detay
Sıkıca paketlenmiş fren diski kaplaması ve tertibatın arkasına monte edilmiş kaliper ile ön fren kampanasının içinden görüntü.
Fotoğraf: Uncredited
Alfa Romeo Racing C43 detayı
Fren diskini çevreleyen kaporta ve alt yarısına monte edilmiş kaliper ile aracın arkasında benzer bir düzenleme bulunuyor.
Fotoğraf: Uncredited
Alfa Romeo C43 teknik detay
C43'teki yeni bıçak tarzı hava kutusu düzenlemesi, bıçağın etrafına yerleştirilmiş dört hava girişine sahipti.
Fotoğraf: Uncredited
Alfa Romeo C43 teknik detay
Kontur çizgisinden de görülebileceği gibi, iç tarafta daha fazla yükseklik sağlamak için zeminin ön kısmı basamaklandırılmış.
Fotoğraf: Uncredited
Alfa Romeo C43 teknik detay
Arka zemin oyuğunun ve zeminin altından çıkan tırnak benzeri kanadın yakın görüntüsü.
Fotoğraf: Uncredited
Alfa Romeo C43 teknik detay
Sürücünün güç ünitesi ve şasinin çeşitli işlevlerini kontrol etmesini sağlayan çeşitli döner anahtarlar ve düğmeleri içeren direksiyon.
Fotoğraf: Giorgio Piola
Alfa Romeo C43 ön kanat ve burun karşılaştırması
Avustralya Grand Prix'sinde tanıtılan uzatılmış bir burun ucu ve yeniden tasarlanan ana kanat ile burun ve ön kanat mimarisinde erken dönemde değişiklikler yapıldı.
Fotoğraf: Giorgio Piola
Alfa Romeo C43 teknik detay
Alfa Romeo'nun Monako Grand Prix'sindeki yüksek yere basma kuvvetine sahip arka kanadı, bükülmeyi azaltmaya yardımcı olmak için kenar plakası kesitinde metal ekler içerirken, gözyaşı damlası şeklindeki kanat pivotları da kullanıldı. Ayrıca, motor kapağının omurgasındaki soğutma çıkışları için daha fazla özgürlük sağlayan yarı ayrık köpekbalığı yüzgeci de dikkat çekiyor.
Fotoğraf: Giorgio Piola
Alfa Romeo C43 teknik detay
Zemin kenarı ve aşağıya doğru rampalı sidepod çözümüne genel bakış
Fotoğraf: Giorgio Piola
Alfa Romeo C43 teknik detay
C43'ün arka tarafından çekilen bu fotoğrafta, öne monte edilmiş bir üst eleman ve daha yüklü alt eleman ile çift basamaklı bir kiriş kanat düzeneği kullanıldığı görülüyor. Diğer taraftan, daha fazla veri toplamak için difüzörün yanına Kiel adı verilen sensörler eklenmiş.
Fotoğraf tarafından: Filip Cleeren
Alfa Romeo Racing C43 teknik detay
Düşük yere basma kuvveti sağlayan arka kanat konfigürasyonu, kesik bir uç bölümüne ve ortada iki destek koluna sahip.
Fotoğraf: Giorgio Piola
Alfa Romeo Racing C43 teknik detay
Yandan bakıldığında, ana planyanın ön kenarının da kenar plakaya kıyasla nasıl geriye çekildiği açıkça görülürken, sütunun kuğu boynu tasarımında ana planya ile buluştukları yerde yiv açılmış.
Fotoğraf: Giorgio Piola
Alfa Romeo Racing C43 ön kanat detayı
Amerika Birleşik Devletleri Grand Prix'sinde, rakiplerinin birçoğunun daha önce tanıttığı gibi uzun bir kenar kanadı içeren yeni bir zemin tanıtıldı. Kaydırılmış bir ön bölüm yerini, daha önce arka kesimde yer alan kanatçığa bağlanan karşıt açılı bir bölüme sahip bükülmüş bir orta bölüme bıraktı.
Fotoğraf: Uncredited
Alfa Romeo Racing C43 detayı
Ön kanadın yukarıdan çekilen bu görüntüsü, elemanların (ön kanat planyalarının) öne doğru nasıl sivrildiğini gösteriyor.
Fotoğraf: Giorgio Piola
Alfa Romeo C43 arka detay
Alfa Romeo, Katar Grand Prix'sinde arka kanat kenar plakasının dış yüzüne, gridde diğer takımlarda görülen bazı versiyonlardan daha dik bir şekilde kıvrılan bir eğim çizgisi ekledi.
Alfa Romeo'nun her yarıştan önce araç yayınlanan tanıtım belgesinde değiştiğini belirttiği bileşenlerin listesi.
- Suudi Arabistan
- Ön kanat
- Arka kanat
- Avustralya
- Burun
- Ön kanat
- Ayna destek kolu
- Azerbaycan
- Arka kanat
- Kiriş kanadı
- Ön kanat
- Miami
- Kiriş kanadı
- Monako
- Motor kapağı
- Zemin kenarı
- Zemin
- Arka süspansiyon kaplamaları
- RBD
- Arka kanat
- Kiriş kanadı
- Soğutma panjurları (yeni maksimum soğutma seçeneği)
- İspanya
- Yok
- Kanada
- RBD çıkışı
- Avusturya
- Yok
- Büyük Britanya
- Zemin çitleri
- Zemin - omurga kanatçığı, orta zemin ve difüzör
- RBD
- Arka süspansiyon kaplamaları
- Macaristan
- Yok
- Belçika
- Ön kanat flapları
- Arka kanat
- Kiriş kanadı
- Hollanda
- Yok
- İtalya
- Ön süspansiyon
- Arka kanat
- Singapur
- Zemin çitleri
- Difüzör
- RBD ve süspansiyon kaplamaları
- Ön kanat flapları
- Japonya
- Yok
- Katar
- Kiriş kanadı
- ABD
- Zemin kenarı
- Meksika
- Arka fren kanalı
- Brezilya
- Yok
- Las Vegas
- Yok
- Abu Dabi
- Ön kanat flap tasarımı
- Ön kanat kenar plakası
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