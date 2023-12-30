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2023 F1 teknik: Alfa Romeo'nun sıralamadaki düşüşünün haritası

Bu içeriğimizde, 2022 Formula 1 sezonuna güçlü başlayan ancak 2023'te sıralamada gerilemekten kurtulamayan Alfa Romeo (Sauber) F1 takımının aracı C43'ü sezon boyunca nasıl geliştirdiğini inceleyeceğiz.

Matt Somerfield
Editör Matt Somerfield
Yardımcı Editör Giorgi Piola
Yayın tarihi
Alfa Romeo C43 technical detail
Alfa Romeo side details

Fotoğraf: Giorgio Piola

Alfa Romeo yan detayları

Alfa Romeo, sezonun başında lansmanda yayınladığı çizimlerle herkesi şaşırtmıştı. Yayınlanan ilk görüntüde zemin kenarında bir dizi kanatçık yer alıyordu ancak bu tasarım, aslında hiçbir zaman gün ışığına çıkmayacaktı çünkü gerçekte olan ve kurallara uygun bir çözüm değildi.

Alfa Romeo C43 front suspension comparison

Fotoğraf: Giorgio Piola

Alfa Romeo C43 ön süspansiyon karşılaştırması

Alfa Romeo C43'ün ön süspansiyonu, kanatlarla daha iyi çalışması ve aşağı doğru akışı iyileştirmesi için ön süspansiyon elemanlarının etrafında bir şasi kabarcığına sahipti.

Alfa Romeo C43 rear detail

Fotoğraf tarafından: Alfa Romeo

Alfa Romeo C43 arka detay

Araçtan ayrı bir şekilde dururken; arka çarpışma yapısının, fren kanalı kanatçığının, arka süspansiyonun ve arka kanadın ayrıntılarını daha iyi görebiliyoruz.

Alfa Romeo C43 technical detail

Fotoğraf: Giorgio Piola

Alfa Romeo C43 teknik detay

Bu fotoğrafta sidepod ve motor kapağı kaportası olmadan sunulan C43'ün, radyatörlerini, güç ünitesini ve diğer birçok yardımcı parçanın yerleşimini iyi bir şekilde görüyoruz.

Alfa Romeo C43 technical detail

Fotoğraf: Giorgio Piola

Alfa Romeo C43 teknik detay

Araca bağlı olmayan zeminin bu fotoğrafı bize zemin çitlerinin ve ön kısmının geometrisinin güzel bir görüntüsünü veriyor.

Alfa Romeo C43 technical detail

Fotoğraf: Giorgio Piola

Alfa Romeo C43 teknik detay

Sıkıca paketlenmiş fren diski kaplaması ve tertibatın arkasına monte edilmiş kaliper ile ön fren kampanasının içinden görüntü.

Alfa Romeo Racing C43 detail

Fotoğraf: Uncredited

Alfa Romeo Racing C43 detayı

Fren diskini çevreleyen kaporta ve alt yarısına monte edilmiş kaliper ile aracın arkasında benzer bir düzenleme bulunuyor.

Alfa Romeo C43 technical detail

Fotoğraf: Uncredited

Alfa Romeo C43 teknik detay

C43'teki yeni bıçak tarzı hava kutusu düzenlemesi, bıçağın etrafına yerleştirilmiş dört hava girişine sahipti.

Alfa Romeo C43 technical detail

Fotoğraf: Uncredited

Alfa Romeo C43 teknik detay

Kontur çizgisinden de görülebileceği gibi, iç tarafta daha fazla yükseklik sağlamak için zeminin ön kısmı basamaklandırılmış.

Alfa Romeo C43 technical detail

Fotoğraf: Uncredited

Alfa Romeo C43 teknik detay

Arka zemin oyuğunun ve zeminin altından çıkan tırnak benzeri kanadın yakın görüntüsü.

Alfa Romeo C43 technical detail

Fotoğraf: Uncredited

Alfa Romeo C43 teknik detay

Sürücünün güç ünitesi ve şasinin çeşitli işlevlerini kontrol etmesini sağlayan çeşitli döner anahtarlar ve düğmeleri içeren direksiyon.

Alfa Romeo C43 front wing and nose comparison

Fotoğraf: Giorgio Piola

Alfa Romeo C43 ön kanat ve burun karşılaştırması

Avustralya Grand Prix'sinde tanıtılan uzatılmış bir burun ucu ve yeniden tasarlanan ana kanat ile burun ve ön kanat mimarisinde erken dönemde değişiklikler yapıldı.

Alfa Romeo C43 technical detail

Fotoğraf: Giorgio Piola

Alfa Romeo C43 teknik detay

Alfa Romeo'nun Monako Grand Prix'sindeki yüksek yere basma kuvvetine sahip arka kanadı, bükülmeyi azaltmaya yardımcı olmak için kenar plakası kesitinde metal ekler içerirken, gözyaşı damlası şeklindeki kanat pivotları da kullanıldı. Ayrıca, motor kapağının omurgasındaki soğutma çıkışları için daha fazla özgürlük sağlayan yarı ayrık köpekbalığı yüzgeci de dikkat çekiyor.

Alfa Romeo C43 technical detail

Fotoğraf: Giorgio Piola

Alfa Romeo C43 teknik detay

Zemin kenarı ve aşağıya doğru rampalı sidepod çözümüne genel bakış

Alfa Romeo C43 technical detail

Fotoğraf: Giorgio Piola

Alfa Romeo C43 teknik detay

C43'ün arka tarafından çekilen bu fotoğrafta, öne monte edilmiş bir üst eleman ve daha yüklü alt eleman ile çift basamaklı bir kiriş kanat düzeneği kullanıldığı görülüyor. Diğer taraftan, daha fazla veri toplamak için difüzörün yanına Kiel adı verilen sensörler eklenmiş.

Alfa Romeo Racing C43 technical detail

Fotoğraf tarafından: Filip Cleeren

Alfa Romeo Racing C43 teknik detay

Düşük yere basma kuvveti sağlayan arka kanat konfigürasyonu, kesik bir uç bölümüne ve ortada iki destek koluna sahip.

Alfa Romeo Racing C43 technical detail

Fotoğraf: Giorgio Piola

Alfa Romeo Racing C43 teknik detay

Yandan bakıldığında, ana planyanın ön kenarının da kenar plakaya kıyasla nasıl geriye çekildiği açıkça görülürken, sütunun kuğu boynu tasarımında ana planya ile buluştukları yerde yiv açılmış.

Alfa Romeo Racing C43 front wing detail

Fotoğraf: Giorgio Piola

Alfa Romeo Racing C43 ön kanat detayı

Amerika Birleşik Devletleri Grand Prix'sinde, rakiplerinin birçoğunun daha önce tanıttığı gibi uzun bir kenar kanadı içeren yeni bir zemin tanıtıldı. Kaydırılmış bir ön bölüm yerini, daha önce arka kesimde yer alan kanatçığa bağlanan karşıt açılı bir bölüme sahip bükülmüş bir orta bölüme bıraktı.

Alfa Romeo Racing C43 detail

Fotoğraf: Uncredited

Alfa Romeo Racing C43 detayı

Ön kanadın yukarıdan çekilen bu görüntüsü, elemanların (ön kanat planyalarının) öne doğru nasıl sivrildiğini gösteriyor.

Alfa Romeo C43 rear detail

Fotoğraf: Giorgio Piola

Alfa Romeo C43 arka detay

Alfa Romeo, Katar Grand Prix'sinde arka kanat kenar plakasının dış yüzüne, gridde diğer takımlarda görülen bazı versiyonlardan daha dik bir şekilde kıvrılan bir eğim çizgisi ekledi.

Alfa Romeo'nun her yarıştan önce araç yayınlanan tanıtım belgesinde değiştiğini belirttiği bileşenlerin listesi.

  • Suudi Arabistan
    • Ön kanat 
    • Arka kanat
  • Avustralya
    • Burun
    • Ön kanat
    • Ayna destek kolu
  • Azerbaycan
    • Arka kanat
    • Kiriş kanadı
    • Ön kanat
  • Miami
    • Kiriş kanadı
  • Monako
    • Motor kapağı
    • Zemin kenarı
    • Zemin
    • Arka süspansiyon kaplamaları
    • RBD
    • Arka kanat
    • Kiriş kanadı
    • Soğutma panjurları (yeni maksimum soğutma seçeneği)
  • İspanya
    • Yok
  • Kanada
    • RBD çıkışı
  • Avusturya
    • Yok
  • Büyük Britanya
    • Zemin çitleri
    • Zemin - omurga kanatçığı, orta zemin ve difüzör
    • RBD
    • Arka süspansiyon kaplamaları
  • Macaristan
    • Yok
  • Belçika
    • Ön kanat flapları
    • Arka kanat
    • Kiriş kanadı
  • Hollanda
    • Yok
  • İtalya
    • Ön süspansiyon
    • Arka kanat
  • Singapur
    • Zemin çitleri
    • Difüzör
    • RBD ve süspansiyon kaplamaları
    • Ön kanat flapları
  • Japonya
    • Yok
  • Katar
    • Kiriş kanadı
  • ABD
    • Zemin kenarı
  • Meksika
    • Arka fren kanalı
  • Brezilya
    • Yok
  • Las Vegas
    • Yok
  • Abu Dabi
    • Ön kanat flap tasarımı
    • Ön kanat kenar plakası
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