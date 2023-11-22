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Kubica, AF Corse ile Ferrari WEC Hypercar ekibine katılıyor

Robert Kubica, üçüncü bir Ferrari 499P Le Mans Hypercar'ın direksiyonunda Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda yarışmak üzere AF Corse'a katıldı.

Gary Watkins
Editör Gary Watkins
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Robert Kubica, AF Corse

Fabrika çıkışlı 499P'leri işleten AF Corse, Formula 1 yarışı galibi ve son LMP2 WEC şampiyonunun takımla olan programını açıklamadan 2024 kadrosuna katıldığını duyurdu.

Kubica, Ferrari spor otomobil patronu Antonello Coletta'nın bu ayın başlarında Bahreyn WEC finalinde planlarını özetlediği gibi bir müşteri bayrağı altında çalışan ekstra bir 499P aracının direksiyonunda olacak.

WEC kuralları, Hypercar bölümünde yarışan her üreticinin yalnızca iki tam sezon fabrika girişi olabileceğini ve ek araçların yalnızca bağımsız ekiplere yönelik FIA Dünya Kupası'nda puan kazanabileceğini belirtiyor.

Coletta Bahreyn'de, herhangi bir ilave Hypercar girişinin büyük olasılıkla AF tarafından müşteri bazında yürütüleceğini vurguladı.

AF'den yapılan açıklamada, takım ile Kubica arasındaki yeni ilişki hakkında daha fazla bilginin "önümüzdeki haftalarda" açıklanacağı belirtildi.

Bunun, Pazartesi günü kayıtlar için son tarihin geride kalmasının ardından 2024 WEC gridinin sıralamasının yayınlanmasıyla aynı zamana denk gelmesi muhtemel.

AF patronu Amato Ferrari bunu "Robert'in kalibresindeki bir sürücüyü ailemize katmak büyük bir onur" olarak nitelendirdi.

#51 Ferrari AF Corse Ferrari 499P: Alessandro Pier Guidi, James Calado, Antonio Giovinazzi

Fotoğraf tarafından: Ferrari

#51 Ferrari AF Corse Ferrari 499P: Alessandro Pier Guidi, James Calado, Antonio Giovinazzi

Kubica, "Gelecek sezon benim ve AF Corse'nin yolunun aynı olacağı için mutluyum."

"AF, motor sporlarında gelmiş geçmiş en başarılı takımlardan biri. Birlikte harika bir iş çıkaracağımıza eminim."

"Dahası, bir İtalyan takımına geri döndüm ki bu hiç de azımsanacak bir şey değil." dedi.

Kubica son üç sezondur LMP2'de yarıştıktan sonra Hypercar sınıfına geçme arzusunu gizlemedi.

Kubica 2021'de WRT takımıyla P2'deki ilk sezonunda Avrupa Le Mans Serisini kazandı ve Louis Deletraz ve Yifei Ye ile paylaştığı ORECA-Gibson 07 ile Le Mans 24 Saat'te sınıfında zafere bir tur yaklaştı.

Polonyalı sürücü daha sonra 2022'de tam bir WEC programına geçmek için Prema takımına geçti.

Bu yıl WRT'ye geri dönerek Deletraz ve Rui Andrade ile birlikte LMP2 WEC şampiyonluğunu elde etti.

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