Kubica: "Alonso, rekabetçi olmayan araçla bile gridin en güçlü pilotu"

Alonso, Aston Martin ile sekiz kez podyumda yer aldığı etkileyici bir 2023 sezonunu tamamlamasının ardından Pilotlar Şampiyonası'nda dördüncülük elde etti ve takım arkadaşı Lance Stroll'ü açık bir şekilde geride bıraktı.

Gurulandia podcast'inde konuşan 2008 Kanada Grand Prix galibi Kubica'dan, Alonso ve yedi kez Dünya Şampiyonu olan Hamilton arasında bir seçim yapması istendiğinde, üzerinde çok düşünmeden yanıt verdi: "Alonso."

Kubica için seçim yapmak oldukça kolay oldu çünkü ona göre Alonso, Formula 1'deki en güçlü pilot.

Bu kıyaslamaya üç kez Dünya Şampiyonu olan ve 2023'te aldığı 19 galibiyetle sezonu domine eden Verstappen dahil olduğunda bile Kubica'nın yanıtı değişmedi.

Verstappen de dahil olduğunda yanıtının değişip değişmeyeceği sorulduğunda Kubica, "Değişmeyecek."

"Çünkü bana göre Alonso, rekabetçi olmayan bir araçla bile gridin en güçlüsü." şeklinde konuştu.

Fotoğraf: Motorsport Images Robert Kubica, Reserve Driver, Alfa Romeo F1 Team

Alonso'nun Aston Martin'de bir sezonluk daha sözleşmesi bulunuyor. Alonso'nun Silverstone takımındaki ilk yılı takım patronu Mike Krack için de kesinlikle iyi geçti.

Krack, "Takım olarak ilk günden beri Alonso'dan çok etkilendik."

"Dürüst olmak gerekirse, başlangıçta bunun tıpkı bir balayı gibi çok fazla sürmeyeceğini düşünmüştüm; ancak sonunda durum öyle olmadığı için mutluyum."

"Bence özellikle zor zamanlarda hep yapıcı olan, olağanüstü bir takım oyuncusu aldık. Araç daha rekabetçiyken yapıcı olmak elbette daha kolaydı, ancak gerçek nitelikleri daha sonra ortaya çıktı." dedi.