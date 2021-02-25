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Formula 1 / Son dakika

Stroll, Aston Martin'in Hamilton'la anlaşma ihtimalini reddetmiyor

Ekleyen:
, Şef Editör

Aston Martin F1 takımının sahibi Lawrence Stroll, kariyerini kendi takımlarında tamamlaması için Lewis Hamilton'a teklif yapmanın çekici bir seçenek olabileceğini söyledi.

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Stroll, Aston Martin'in Hamilton'la anlaşma ihtimalini reddetmiyor

2018'de Force India'yı satın alarak Racing Point'i kuran ve bu sene takımı Aston Martin'e dönüştüren Stroll, bu dönüşümün uzun yıllardır sporda olan en büyük şey olduğunu söyledi.

Takımı Aston Martin'e dönüştüren Stroll, aynı zamanda takımın 4 kez şampiyon olan Sebastian Vettel'le anlaşmasında etkili oldu. Takım bu sene Sebastian Vettel ve Lance Stroll ikilisiyle yarışacak.

Mercedes'le Formula 1 tarihinin en başarılı pilotu olan Hamilton'ın takımla sadece bir senelik anlaşması var. Takımın sonraki seneler için yeni pilotları değerlendireceği düşünülüyor.

Hamilton'ın bir sene sonra boşta olması ihtimali için Stroll, "Bu kesinlikle çekici bir seçenek. Lewis her araçta harika bir pilot ve onunla yarışmaya herkesin evet diyeceğinden eminim çünkü o 7 kez dünya şampiyonu olmuş bir isim. Ancak şu an için ben tamamen bu seneye başlamaya odaklandım." dedi.

Stroll, bu seneden itibaren Formula 1'de uygulanacak olan bütçe sınırının kendi takımı gibi takımlar için faydalı olacağını düşünüyor.

Stroll, "Rekabet açısından, bütçe sınırı sporu dramatik bir şekilde değiştirecek. 3 büyük takım diğerlerinden çok ciddi bir şekilde fazla harcama yapıyordu ve muhtemelen 400-500 daha fazla çalışana sahipti. Artık bunların hepsi geride kaldı."

"Burada yeni, sanat eseri tesisler oluşturuyoruz. Formula 1'deki en modern tesis olacak."

"Bu takım her zaman çok daha az kaynaklarla boyundan büyük işler başardı. Aynı sayıda personel ve aynı bütçelerle, şampiyon olamamamız için bir neden görmüyorum. Bunu düşünmek çok gerçekçi bir şey." 

Lance Stroll, kariyeri boyunca her zaman zengin bir babaya sahip olduğu için eleştirilerin odağında kaldı. Son olarak babasının Formula 1 takımı satın alması, bu tür eleştirilerin zirve yapmasına neden oldu.

Baba Stroll, "Dünyada çok fazla kıskanç insan, Lance'in yerinde olmak isteyen ve aptalca şeyler söyleyen kıskanç insanlar var. Bunları pek önemsemiyorum, Lance ne önemsemiyor."

"Lance'in yetenekli olduğunu düşünüyor muyum? Onun son derece yetenekli olduğunu düşünüyorum. Şampiyonluk kanına sahip olduğunu gösterdiği konusunda şüphem yok."

"Piste çıktığınızda her şey eşit. Geçen sene Türkiye'de yağmur altında her şey eşitken pole pozisyonunu kazanarak bunu gösterdi. Bunu yapabilecek çok sayıda insan yok." dedi.

Sebastian Vettel hakkında konuşan Stroll, "Bu takım çok fazla şey yaptı ancak yapmadığı bir şey varsa dünya şampiyonuna sahip olmamaktı. Seb o düşünce yapısını, çalışma şeklini, iş ahlakını buraya getirecek. Bir dünya şampiyonu etrafında planlama yapıyor olmak bizim için paha biçilemez bir şey."

"O, Formula 1'e dönen Aston Martin'in bir parçası olduğu için inanılmaz derecede motive. Dört kez dünya şampiyonu olan birisi aracı nasıl süreceğini unutmaz. Geçen sene onun aklında başka şeyler vardı. Onun her zamanki gibi hızlı olacağından endişem yok." dedi.

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Editör Abdullah Çelik

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