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World Superbike / Aragon Sıralama turları raporu

WSBK Aragon: Rea pole pozisyonunu kazandı, Toprak'ın zaman turu silindi

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

2021 Dünya Superbike Şampiyonası'nın ilk yarışı öncesinde pole pozisyonu Kawasaki sürücüsü Jonathan Rea'in oldu.

WSBK Aragon: Rea pole pozisyonunu kazandı, Toprak'ın zaman turu silindi

Jonathan Rea, 15 dakikalık sıralama turları başlar başlamaz hızlı turlar attı ve daha henüz ilk denemesinde 1:49.314 ile hafta sonunun en iyi zamanını yaptı.

Bu sezon Kawasaki fabrika takımındaki ikinci sezonunu geçiren takım arkadaşı Alex Lowes, en hızlı dereceyi 1:48.890'a çekti ve geçici olarak ilk sıraya yükseldi.

Sürücüler son bölümde pole pozisyonu için bir başka deneme daha yaparken, dereceler daha da gelişti ve Ducati fabrika takımı sürücü Scott Redding 1:48.833'le en hızlı dereceyi eline geçirdi.

Fakat altı kez dünya şampiyonu Rea, son zaman turunda harika bir son sektör zamanıyla beraber 1:48.458 yaptı ve tur rekorunu kırarak pole pozisyonunu kazandı.

Redding, Rea'in en yakın takipçisiydi ve 0.275 saniye geride ikinci oldu. Üçüncü sırada ise 2013 Dünya Superbike şampiyonu Tom Sykes yer aldı. Sykes, BMW M1000RR'ıyla 1:48.840 yaptı ve böylelikle ilk üçte üç farklı üretici yer aldı.

Lowes son denemesinde derecesini geliştiremeyip 0.432 saniye geride dördüncü olurken, bu yıl GoEleven Ducati takımına geçen Chaz Davies beşinci oldu.

En iyi Yamaha sürücüsü GRT Yamaha'dan Garrett Gerloff'tu ve seansı altıncı sırada tamamladı. Honda'dan Leon Haslam ve Alvaro Bautista sırasıyla yedinci ve sekizinci olurken, bu yıl Ducati fabrika takımına geçen Michael Ruben Rinaldi dokuzuncu oldu.

Yamaha fabrika takımı adına yarışan temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, antrenmanlarda en hızlı isimdi. Sıralama turlarındaki ikinci denemesinde altıncı en iyi zamanı yapan Toprak'ın bu turu silindi ve seansı böylelikle 10. sırada tamamlamış oldu.

Toprak'ın takım arkadaşı Andrea Locatelli, eski BMW sürücüsü Michael Van der Mark'ın önünde 14. oldu.

Eski MotoGP sürücüleri Tito Rabat ve Jonas Folger ise 11. ve 18. sıralarda yer aldılar.

İlk yarış bugün TSi 15:00'te yapılacak ve TRT Spor 2'den canlı yayınlanacak.

Sıralama turları sonucu:

Sıra # Sürücü Motosiklet Zaman Fark
1 1 United Kingdom Jonathan Rea Kawasaki 1'48.458  
2 45 United Kingdom Scott Redding Ducati 1'48.733 0.275
3 66 United Kingdom Tom Sykes BMW 1'48.840 0.382
4 22 United Kingdom Alex Lowes Kawasaki 1'48.890 0.432
5 7 United Kingdom Chaz Davies Ducati 1'49.069 0.611
6 31 United States Garrett Gerloff Yamaha 1'49.185 0.727
7 91 United Kingdom Leon Haslam Honda 1'49.246 0.788
8 19 Spain Alvaro Bautista Honda 1'49.338 0.880
9 21 Italy Michael Ruben Rinaldi Ducati 1'49.516 1.058
10 54 Turkey Toprak Razgatlıoğlu Yamaha 1'49.704 1.246
11 53 Spain Tito Rabat Ducati 1'49.761 1.303
12 50 Ireland Eugene Laverty BMW 1'49.767 1.309
13 44 France Lucas Mahias Kawasaki 1'49.951 1.493
14 55 Italy Andrea Locatelli Yamaha 1'49.962 1.504
15 60 Netherlands Michael vanderMark BMW 1'50.189 1.731
16 3 Japan Kohta Nozane Yamaha 1'50.435 1.977
17 23 France Christophe Ponsson Yamaha 1'50.489 2.031
18 94 Germany Jonas Folger BMW 1'50.628 2.170
19 32 Spain Isaac Viñales Kawasaki 1'50.672 2.214
20 47 Italy Axel Bassani Ducati 1'51.107 2.649
21 76 Italy Samuele Cavalieri Kawasaki 1'52.717 4.259
22 36 Argentina Leandro Mercado Honda 1'53.120 4.662
23 84 Belgium Loris Cresson Kawasaki 1'53.649 5.191
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WSBK Aragon 3. antrenman: Toprak 0.001 saniye farkla lider!

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WSBK Aragon 3. antrenman: Toprak 0.001 saniye farkla lider!
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Bu Haber Hakkında

Seri World Superbike
Etkinlik Aragon
Alt-etkinlik SBK SP
Pilotlar Jonathan Rea
Takımlar Kawasaki Racing
Editör Rachit Thukral

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