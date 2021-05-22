WSBK Aragon 3. antrenman: Toprak 0.001 saniye farkla lider!

Cuma gününü zirvede noktalayan temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, cumartesi günkü üçüncü antrenman seansında tempoyu daha da yükseltti.

Temsilcimiz 1:49.695'lik zaman turuyla, en yakın rakibi Scott Redding'in 0.001 saniye önünde en hızlı isim oldu. Kawasaki'den Ales Lowes ise ilk üçü tamamladı.

Üçüncü antrenman seansı BMW sürücüsü Michael van der Mark adına özellikle önemliydi çünkü cuma günkü kaza sonrası ikinci seansın çoğunu kaçırmak zorunda kalmıştı.

Ancak takım, BMW motosikletini tamir ederken bir hata yaptı.

Daha henüz ilk turda Van der Mark'ın motosikletinden parçalar koptu ve Hollandalı sürücü pite gelerek seansı bırakmak zorunda kaldı. Bu yüzden de sadece bir zaman turu kaydetti.

Üçüncü antrenman seansında eski MotoGP sürücüsü Tito Rabat ve Ducati fabrika takımı adına yarışan Scott Redding yan yana geldiler.

Redding, önündeki Jonathan Rea'i yakından takip edebilmek adına Rabat'a riskli bir atak yaptı ve rakibini geride bıraktı.

Son şampiyon Rea, üçüncü antrenman seansında tempo yükseltti ve Toprak'ın derecesinden 0.355 saniye yavaş kalarak dördüncü sırada kendisine yer buldu.

Honda sürücüsü Alvaro Bautista, Honda fabrika takımı ile temiz bir seansı geride bıraktı ve beşinci sırada yer aldı.

İlk onu Garrett Gerloff (GRT-Yamaha), Chaz Davies (GoEleven-Ducati), Tom Sykes (BMW), Andrea Locatelli (Yamaha) ve Michael Ruben Rinaldi (Ducati) tamamladı.

BMW sürücüsü Michael van der Mark sadece bir zaman turu atmasına rağmen 14. olurken, Jonas Folger 15. sırada yer aldı.

Seans sonucu: