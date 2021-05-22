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World Superbike / Aragon Antrenman raporu

WSBK Aragon 3. antrenman: Toprak 0.001 saniye farkla lider!

Ekleyen:
, Writer
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, Aragon'da gerçekleştirilen üçüncü antrenman seansında 0.001 saniye farkla en hızlı isim oldu.

WSBK Aragon 3. antrenman: Toprak 0.001 saniye farkla lider!

Cuma gününü zirvede noktalayan temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, cumartesi günkü üçüncü antrenman seansında tempoyu daha da yükseltti.

Temsilcimiz 1:49.695'lik zaman turuyla, en yakın rakibi Scott Redding'in 0.001 saniye önünde en hızlı isim oldu. Kawasaki'den Ales Lowes ise ilk üçü tamamladı.

Üçüncü antrenman seansı BMW sürücüsü Michael van der Mark adına özellikle önemliydi çünkü cuma günkü kaza sonrası ikinci seansın çoğunu kaçırmak zorunda kalmıştı.

Ancak takım, BMW motosikletini tamir ederken bir hata yaptı.

Daha henüz ilk turda Van der Mark'ın motosikletinden parçalar koptu ve Hollandalı sürücü pite gelerek seansı bırakmak zorunda kaldı. Bu yüzden de sadece bir zaman turu kaydetti.

 

Üçüncü antrenman seansında eski MotoGP sürücüsü Tito Rabat ve Ducati fabrika takımı adına yarışan Scott Redding yan yana geldiler.

Redding, önündeki Jonathan Rea'i yakından takip edebilmek adına Rabat'a riskli bir atak yaptı ve rakibini geride bıraktı.

 

Son şampiyon Rea, üçüncü antrenman seansında tempo yükseltti ve Toprak'ın derecesinden 0.355 saniye yavaş kalarak dördüncü sırada kendisine yer buldu.

Honda sürücüsü Alvaro Bautista, Honda fabrika takımı ile temiz bir seansı geride bıraktı ve beşinci sırada yer aldı.

İlk onu Garrett Gerloff (GRT-Yamaha), Chaz Davies (GoEleven-Ducati), Tom Sykes (BMW), Andrea Locatelli (Yamaha) ve Michael Ruben Rinaldi (Ducati) tamamladı.

BMW sürücüsü Michael van der Mark sadece bir zaman turu atmasına rağmen 14. olurken, Jonas Folger 15. sırada yer aldı.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 Turkey Toprak Razgatlıoğlu Yamaha 11 1'49.695  
2 United Kingdom Scott Redding Ducati 14 1'49.696 0.001
3 United Kingdom Alex Lowes Kawasaki 13 1'49.866 0.171
4 United Kingdom Jonathan Rea Kawasaki 12 1'50.050 0.355
5 Spain Alvaro Bautista Honda 10 1'50.085 0.390
6 United States Garrett Gerloff Yamaha 15 1'50.223 0.528
7 United Kingdom Chaz Davies Ducati 12 1'50.324 0.629
8 United Kingdom Tom Sykes BMW 14 1'50.381 0.686
9 Italy Andrea Locatelli Yamaha 13 1'50.467 0.772
10 Italy Michael Ruben Rinaldi Ducati 13 1'50.668 0.973
11 Spain Tito Rabat Ducati 13 1'50.874 1.179
12 United Kingdom Leon Haslam Honda 11 1'50.916 1.221
13 France Lucas Mahias Kawasaki 13 1'50.943 1.248
14 Netherlands Michael vanderMark BMW 1 1'51.029 1.334
15 Germany Jonas Folger BMW 12 1'51.090 1.395
16 Ireland Eugene Laverty BMW 12 1'51.194 1.499
17 Japan Kohta Nozane Yamaha 12 1'51.579 1.884
18 Spain Isaac Viñales Kawasaki 9 1'51.880 2.185
19 Italy Axel Bassani Ducati 12 1'51.934 2.239
20 France Christophe Ponsson Yamaha 13 1'52.936 3.241
21 Argentina Leandro Mercado Honda 10 1'53.384 3.689
22 Italy Samuele Cavalieri Kawasaki 9 1'54.630 4.935
23 Belgium Loris Cresson Kawasaki 11 1'55.409 5.714
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WSBK Aragon 2. antrenman: Davies lider, Toprak 8. oldu

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WSBK Aragon 2. antrenman: Davies lider, Toprak 8. oldu
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Bu Haber Hakkında

Seri World Superbike
Etkinlik Aragon
Alt-etkinlik SBK FP3
Editör Sebastian Fränzschky

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