Resmi: Bassani, gelecek sezondan itibaren Kawasaki ile yarışacak

Rea'nin Kawasaki'den bir yıl erken ayrılma ve Yamaha'ya geçme kararı, kaçınılmaz olarak birtakım değişiklikleri de arkasında getirdi.

Yeniden yapılanmaya gidecek olan Kawasaki'nin yeni bir lider sürücüye ihtiyacı vardı, tercihin ise Axel Bassani'den yana yapılacağı neredeyse kesindi.

Resmi açıklama Cuma günü itibariyle gerçekleşti, böylece Bassani'nin de gelecek sezondan itibaren üç sezonluk Motocorsa Ducati macerasını sonlandırıp Kawasaki'ye geçeceği kesinleşti.

Uydu takımı Motocorsa ile epey iyi sezonlar geçiren Bassani'nin şimdiden altı podyumu bulunmakta, ancak buna rağmen fabrika takımı koltuğunu Nicolo Bulega'ya kaybetti.

Bassani'nin takım arkadaşı ise Alex Lowes olacak.

Kawasaki takım patronu Guim Roda, "2024 stratejimiz aylar önce belirlenmişti, ancak Rea'nın ayrılığı nedeniyle organizasyon içinde de değişikliklere gittik."

"Bizzat şirketle görüştükten sonra yarış kazanma potansiyeli olan ve KRT'nin tüm deneyiminden nasıl yararlanacağını bilen daha genç bir sürücüyü almaya karar verdik."

"Axel'in imajı taze, samimi, eğlenceli ve Kawasaki'nin dünyadaki imajını temsil etme potansiyeli çok yüksek."

Axel Bassani, Motocorsa Racing, Jonathan Rea, Kawasaki Racing Team WSBK Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Alex Lowes'un artık tüm deneyimini kullanması gerekecek, Axel'in ise öğrenmek için biraz zamanı olacak."

"2024 yapılanmasından epey memnunuz, yarışmaktan keyif almak ve Ninja ZX-10RR'nin en iyi yönlerinden yararlanmak için motiveyiz."

"Umarım hayranlarımız üzerinde çalıştığımız bu son projeyle gelecek sezonun tadını çıkarırlar." dedi.

Kawasaki'ye geçişi hakkında konuşan Bassani ise, "Kawasaki'nin bana sunduğu bu önemli fırsat için gerçekten çok mutluyum."

"Mümkün olan en iyi sonuçları elde etmek için pistte ve pist dışında elimden gelenin en iyisini yapacağım ve tüm Kawasaki hayranlarına harika duygular ve memnuniyet yaşatmayı umuyorum!"

"Yaptıkları fedakarlıklar için aileme ve son yıllarda öne çıkmamı sağlayan birlikte yürüdüğümüz yol için Lorenzo Mauri'ye teşekkür etmek istiyorum." dedi.