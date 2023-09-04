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Resmi: Rea Kawasaki'den ayrılıyor, Yamaha'ya geçiyor!

Son birkaç gündür konuşulan dedikodular gerçeğe döndü; altı kez World Superbike şampiyonu Jonathan Rea dokuz yıllık Kawasaki macerasını sonlandırdı ve gelecek sezondan itibaren Yamaha ile yarışacak.

Rachit Thukral
Ekleyen:
Jonathan Rea

Cumartesi günü yaptığımız bir haberde Rea'nin büyük başarılara ulaştığı Kawasaki'den ayrılacağını ve Yamaha ile anlaşacağını sizlere aktarmıştık.

Normalde Kawasaki ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan Rea, motosikletin gerilemesi ve beklediği sonuçlara ulaşamamasının ardından pek mutlu değildi.

Bu duruma bir de temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu'nun Yamaha'dan ayrılıp BMW ile anlaşması eklenince, rekabetçi bir koltuk bulan Rea takım değişikliğine sıcak bakmaya başladı.

Sonuç olarak, Kawasaki ve Rea sözleşmeyi bir sezon erken bitirmeyi kabul ettiler, böylece Rea dokuz yılda büyük başarılar elde ettiği takımdan ayrılmış oldu.

Gelecek sezon Yamaha'da Toprak'ın yerini dolduracak olan Rea'nin takım arkadaşı ise potansiyelli isimlerden Andrea Locatelli.

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK, Jonathan Rea, Kawasaki Racing Team WSBK

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK, Jonathan Rea, Kawasaki Racing Team WSBK

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Yamaha Avrupa CEO'su Eric de Seynes, "Jonathan'ı Yamaha ailesine kattığımız için çok mutluyuz ve gelecekte onunla işbirliği yapmak için çok istekliyiz."

"Kazanmak için aynı motivasyona ve aynı tutkuya sahibiz. Onun gibi biz de geçtiğimiz yıllarda dünya şampiyonu olduk ve bir kez daha zirveye çıkmak istiyoruz."

"Jonathan'ın azmi, kararlılığı ve başarıya olan açlığı kariyeri boyunca değişmeyen özellikler olmuştur ve bu özellikler gelecekteki ortak başarımıza katkıda bulunacaktır."

"Jonathan'ın dünya şampiyonluğu sayısını artırarak adını tarih kitaplarına daha da büyük bir şekilde yazdırabileceğine yürekten inanıyoruz ve bunu bizimle birlikte başarabileceğinden de aynı derecede eminiz."

"Yarışlarda kendini kanıtlamış Yamaha R1'imizi daha da geliştirmek ve Jonathan'a 2024 ve 2025 yıllarında kendisinin ve Yamaha'nın hedeflerine ulaşması için tam olarak neye ihtiyacı olduğunu sağlamak için çok çalışıyoruz." dedi.

Bu yıl sekiz yarış hafta sonunda sadece bir kez galip gelebilen Rea, an itibariyle şampiyonada üçüncü sırada ve daha ileri gitmesi pek mümkün durmuyor.

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Jonathan Rea, Toprak'tan boşalan Yamaha koltuğuna geçiyor!

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