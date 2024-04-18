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Quartararo: "Marquez'in Honda'dan ayrılması Yamaha'yı harekete geçirdi"

Fabio Quartararo, Marc Marquez'in geçen yıl Honda'dan ayrılmasının Yamaha'yı harekete geçirdiğini ve burada kalma kararına yardımcı olduğunu düşünüyor.

Rachit Thukral Vincent Lalanne-Sicaud
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Bu ayın başlarında Quartararo, Yamaha ile en az 2026 sezonunun sonuna kadar Iwata merkezli üreticide kalmasını sağlayacak çok yıllık yeni bir anlaşma imzaladı.

Yeni sözleşme, Yamaha'nın yeni sezonuna kötü bir başlangıç yapmasına ve 24 yaşındaki sporcunun sezonun ilk üç yarışında alt sıralarda yer almasına rağmen imzalandı.

Bu karar, Marquez'in şimdiden podyum ve yarış galibiyetleri için mücadele etmesini sağladı.

Quartararo, Marquez'in izinden gitmeyip Yamaha'ya olan inancını korumayı tercih etse de, İspanyol sürücünün Honda'dan ayrılma kararının aslında kendi lehine işlediğine inanıyor.

Marquez'in Gresini'ye geçmesinin Yamaha'yı harekete geçirdiğini düşünüyor.

2021 şampiyonu, Fransız yayın kuruluşu Canal+'a verdiği demeçte, "Bu, pek çok insanın beklediği bir andı."

"Benim seçimim Yamaha'da kalmaktı. Bence Marquez'in Honda'dan Ducati'ye gidişi Yamaha'daki pek çok insanı uyandırdı." 

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

"Çok sayıda yeni mühendis işe aldılar ve pek çok şey Japonya'dan ziyade İtalya'da gerçekleşiyor."

"Parçaların değiştirilme hızı tamamen değişti. Yamaha ile devam etmenin benim için çok ilginç olduğunu düşünüyorum." dedi.

Bazıları tarafından Quartararo'nun 2025-2026 için Yamaha'da kalmayı seçmesi, Yamaha'nın son birkaç sezondur MotoGP'de devam eden mücadelesi nedeniyle sorgulandı.

Quartararo, yılın başlarında farklı bir takıma geçmeyi düşündüğünü, ancak Yamaha'nın ön taraftaki mücadeleye geri dönmek için yaptığı çalışmaların onu etkilediğini söyledi.

"Elbette insanların seçimim hakkında şüphe duymasını tamamen anlıyorum çünkü ben bile birkaç ay önce başka bir takıma gitmeye hazırdım." 

"[Hangisi olduğunu] söylemeyeceğim ama elbette Yamaha daha iyi bir motosiklet elde etmek için büyük yatırımlar yapıyor. Sanırım bu projeye bu kadar yatırım yapan tek markalardan biri."

"Bu yıl bazı iyileştirmeler göreceğiz. Bence bu yıl çok zor olacak, şimdiden birkaç podyum için mücadele etmek gerekiyor ama bence bu yıl önümüzdeki iki yıl için çok önemli olacak."

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