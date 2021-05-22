WSBK Aragon: Rea 100. galibiyetini aldı, Toprak podyuma çıktı!

Dünya Superbike Şampiyonası'nın ilk yarışı bugün İspanya'nın Aragon pistinde yapıldı. İyi bir havada gerçekleştirilen yarışa son şampiyon ve Kawasaki sürücüsü Jonathan Rea ilk sıradan başladı.

Rea, yarışın ilk turlarında yerini korumayı başarırken, takım arkadaşı Sam Lowes güçlü bir start aldı ve dördüncü sıradan ikinci sıraya yükseldi.

Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu ise 10. sıradan başladığı yarışta, ilk turda altıncı sıraya kadar çıkmayı başardı.

Yarışın ilk bölümünde Kawasaki sürücüleri Rea ve Lowes, arkadaki isimlerden koparak yaklaşık iki saniyelik bir fark açtılar. Daha sonra Lowes, Rea'in temposuna ayak uydurmakta zorlandı ve Rea farkı açmaya başladı.

Rea, yarışın kalan kısmında hata yapmadı ve 100. Dünya Superbike galibiyetini elde ederek oldukça önemli bir başarı yakalamış oldu.

Toprak ise önündeki isimleri birer birer geçerek Lowes'un ardına geldi. Daha sonra Britanyalı sürücüyü geçerek ikinci sırayı eline geçirdi.

Fakat Lowes, Toprak'ın arayı açmasına izin vermedi ve bitime üç tur kala ikinci sırayı geri aldı.

Toprak'ın pes etmeye niyeti yoktu ve son turda rakibine güzel bir atak yaparak tekrar ikinciliği aldı. Turun kalan kısmında ikili arasındaki yakın mücadele devam etti ve Lowes, son virajın çıkışında temsilcimizi geride bıraktı.

Sonuç olarak ikincilik Lowes'e gitti ve Kawasaki duble yaptı.

Toprak ise 10. başladığı yarışta üçüncü oldu ve Aragon'daki şanssız serisine son verdi. Temsilcimiz, buradaki ilk podyumunu aldı ve sezona podyumla başladı.

Ducati fabrika takımı sürücüsü Scott Redding, son turda Chaz Davies'i geçerek yarışı dördüncü sırada tamamlarken, Davies beşinci, BMW sürücüsü Tom Sykes altıncı ve Michael Ruben Rinaldi yedinci oldu.

İlk 10'u Leon Haslam, Garrett Gerloff ve Toprak'ın takım arkadaşı Andrea Locatelli tamamladı.

Bu yıl BMW'ye geçen Michael van der Mark, yeni takımıyla ilk yarışında 11. oldu. Jonas Folger ise 16. sırada finiş gördü.

Alvaro Bautista son anlarda kaza yapıp yarış dışı kalırken, Eugene Laverty ve Tito Rabat ikilisi mekanik sorunlarla yarışa veda ettiler.

Toprak Razgatlioglu, PATA Yamaha WorldSBK Team Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images