Acosta: "Önceliğim şampiyonluk mücadelesi vermek değil"
MotoGP'nin çaylak pilotu Pedro Acosta, geçtiğimiz hafta sonu Austin'de bir podyum daha elde ettikten sonra 2024 şampiyonluğu için mücadele etmenin şu anda "öncelikli olmadığını" söyledi.
Fotoğraf: Rob Gray / Polarity Photo
Her ne kadar Acosta'nın gençler kategorilerindeki parlak geçmişiyle kendisinden her zaman büyük umutlar beslenmiş olsa da, Tech3 GasGas sürücüsü geçen ay Portekiz'de elde ettiği üçüncülüğün ardından Amerika GP'sini ikinci sırada bitirerek arka arkaya podyum gören en genç sürücü olarak kendisi üzerindeki beklentileri karşıladı.
Acosta'nın aldığı bu ikincilik şampiyona lideri Pramac sürücüsü Jorge Martin'in 26 puan gerisinde aynı zamanda son şampiyon Francesco Bagnaia (Ducati) ve Brad Binder'in önünde dördüncü sıraya yükseltti.
Acosta'nın premier sınıfta en iyilerle mücadele edebileceğini göstermesiyle birlikte, 2013 yılında Marc Marquez'in Honda fabrika takımıyla geçirdiği sansasyonel ilk sezonundan bu yana görülmediği üzere, Acosta'nın çaylak sezonunda şampiyonluğu kazanabileceği yorumları yapılıyor.
Ancak 19 yaşındaki sürücü beklentilerin kendisini yıpratmasına izin vermek istemiyor ve şu anda odak noktasının şampiyonluk mücadelesi olmadığında ısrar ediyor.
Acosta, "Şampiyonluğu değil, Jerez'deki bir sonraki yarışı düşünmeye başlayalım. Herkes etrafta konuşuyor, bu sadece baskı oluşturuyor."
"Motosikletle, takımla ve Pierer Mobility ile tatlı bir an yaşıyoruz."
"Bu anın tadını çıkaralım ve şampiyonluk için mücadele edip edemeyeceğimizden emin olalım. Uzun bir sezon olacak ama şu anda önceliğimiz bu değil." dedi.
Pedro Acosta, Red Bull GASGAS Tech3
Photo by: Rob Gray / Polarity Photo
Acosta, Pazar günü COTA'da yapılan ana yarışı ilk bölümünü önde götürdü. Marquez'in 11. turda 'beklenmedik bir fren sorunu' olarak tanımladığı kazanın ardından liderliğe geri döndü.
Ancak Acosta için ilk MotoGP galibiyeti Austin'de gerçekleşmeyecekti çünkü yarışa ilk sıradan başlayan Maverick Vinales kötü bir başlangıçtan sonra toparlanarak 13. turda birinciliği ele geçirdi.
Yarışın sonlarına doğru Aprilia sürücüsünü yakalayabileceğini düşünüp düşünmediği sorulan son Moto2 şampiyonu, vatandaşının gridin geri kalanından farklı bir ligde olduğunu kabul etti.
Vinales'in performansı hakkında konuşan Acosta, "Bugün bu dünyada kimse onu yakalayamazdı. Sadece hızını görmeniz yeterli. Ayrıca cumartesi günü sprintte sahip olduğu tempo da başka bir dünyadandı."
"Çok zordu. Beni geçtiğinde onu engellemeye çalıştım. Ama o gerçekten çok iyiydi."
"Ayrıca, onunla konuşuyordum. Beni geçtiğinde 12. virajda daha sert fren yapmaya çalışıyordum ama bu imkansızdı. Bugün benim günüm değildi." dedi.
Watch: MotoGP: Vinales recovers from 11th to win | 2024 #AmericasGP
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