Zarco: "Honda, performansı konusunda karamsar olmamalı"
Johann Zarco, 2024 sezonunun açılış yarışlarında aldığı hayal kırıklığı yaratan sonuçların ardından Honda'nın karamsar olması gerektiğini düşünmüyor.
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
Honda'nın performansındaki düşüş yeni sezonda da devam etti ve RC213V, kış boyunca motosikletin iyileştirilmesi için yapılan çalışmalara rağmen rakiplerinin gerisinde kaldı.
Takaaki Nakagami ve fabrika sürücüsü Joan Mir'in sorunlarla yarıştan çekilmesinin ardından Japon üretici geçen hafta sonu Amerika GP'sinden eli boş döndü. Luca Marini hayatta kalan tek Honda ile 16. oldu.
Zarco, Honda'nın yılın başındaki sonuç eksikliğini endişe kaynağı olarak görmüyor, çünkü markanın gelişmek için gerekenlere sahip olduğunu düşünüyor.
"Bu konuda hâlâ pozitifim."
"Kötümser olmamıza gerek yok çünkü zor olacağını biliyorduk. Honda pek çok şeyi değiştiriyor."
"Bu yüzden zamana ihtiyacımız var. Diğer motosikletlerle karşılaştırdığımızda bir şeylerin eksik olduğunu açıkça görüyoruz."
Johann Zarco, LCR Honda Takımı
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
"Gerçekten de teknik açıdan hiçbir sır olmadığını, sadece anlaşılması gereken şeyler olduğunu ve takımdaki insanların bunu anlayabilecek kapasiteye sahip olduğunu düşünüyorum."
"Motosiklet üzerinde verdiğim bu enerjiyi verebildiğim ve bu açıklamaları yapmaya devam ettiğim sürece ilerleyeceğiz."
Honda MotoGP patronu Alberto Puig, motosiklet üzerinde yapılan 'iyileştirmelerin' neden şimdiye kadar pistte istenen sonuçları vermediği konusunda kafasının karıştığını itiraf etti.
Zarco, hayal kırıklığı yaratan Austin'in, motosiklete yeni parçalar getirmeye devam ederken nerelerde geliştirilme yapılması gerektiğinin altını çizeceğini söyledi.
Canal+'a konuşan Zarco, "Rekabetçi değildik. Bazı şeylerin gerçekten farkına varmak için böyle bir yenilgi almak iyi oldu."
"Gerçekten farklı bir sistem içindeyiz gibi görünüyor. Elbette Honda [çözümler] bulacaktır. O kadar çok yenilik yaptılar ki, biraz daha yönlerini bulmaları gerekiyor, ama ben bu şekilde analiz etmeye çalışıyorum."
"Açıkçası, savaşmak istiyoruz ama yapamıyoruz, bu yüzden elbette çok üzgünüm."
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