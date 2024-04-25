Kawasaki, 2024 sonunda WSBK fabrika takımını kapatacak
Kawasaki, 2024 sezonunun sonunda Dünya Superbike Şampiyonası'ndan çekilecek.
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
Japon üretici, artık Dünya Superbike Şampiyonası'nda tam teşekküllü bir fabrika takımına sahip olmayacak fakat Bimota takımının resmi partneri olarak şampiyonada yer almaya devam edecek.
Anlaşmanın bir parçası olarak Kawasaki, mevcut Ninja-10RR motorunu Bimota şasisine tedarik edecek. Ayrıca KRT ekibindeki bazı çalışanlar da İtalyan markasına transfer olacak.
Yeni ekip Bimota by Kawasaki Racing Team adı altında yarışacak.
Anlaşma, Kawasaki'nin tam teşekküllü bir fabrika takımı olarak şampiyonadaki varlığının sona erdiği anlamına geliyor.
Kawasaki, 2010'ların ortasından sonuna kadar Jonathan Rea ile benzeri görülmemiş bir dönem geçirmişti.
Rea ve Kawasaki birlikte 2015-20 yılları arasında üst üste altı şampiyonluk kazanarak seriye damga vurdu.
Ancak Rea, üç zorlu sezonun ardından geçen yılın sonunda takımdan ayrıldı ve Yamaha'ya geçme kararı aldı.
KRT Takım Patronu Guim Roda, "Geride kalan 13 yıl içerisinde ben ve Granollers'deki KRT fabrikasında çalışan herkes tüm kalbini Kawasaki Superbike projesine adadı."
"Bu süre içinde yedi WSBK sürücüler şampiyonluğunun yanı sıra çok sayıda takım ve üretici şampiyonluğu kazandık."
"Şimdi yeni Bimota by Kawasaki Racing Team'in altyapısını oluşturan yeni dönemin parçası olmaktan gurur duyuyoruz." dedi.
Axel Bassani, Kawasaki Racing Team WorldSBK
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
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