Rea, WSBK Jerez testlerinde ilk kez Yamaha koltuğuna oturdu

BMW’ye geçen Toprak Razgatlıoğlu’nun yerine Yamaha WBSK’ya geçen altı kez şampiyon Rea, geçtiğimiz günlerde ilk kez yeni koltuğuna oturdu. Yağmurun etkilediği testin açılış gününde Rea, 2024’de yarışacağı R1 motosikleti ile 12 tur attı.

En iyi tur zamanı 1:40.302 olan sürücü, en hızlı dördüncü isim oldu. Testlerin en hızlısı Remb Gardner’in yaklaşık yarım saniyesinde gerisinde kalan Rea, 13. turda yaptığı kaza sonrası test seanslarına ara vermek zorunda kaldı.

Rea, resmi WSBK web sitesine verdiği demeçte şöyle söyledi: “R1 ile ilk turları atmak harikaydı, elbette kullanmadan önce motosikletin nasıl olacağına dair ön yargılarım ve beklentilerim vardı.”

“Bu sabaha kadar çok heyecanlıydım ancak sonrasında gerilmeye başladım.”

“Motosiklette nasıl hızlı olabileceğimi ve nasıl hissedeceğimi düşünmekten gerilmiştim.”

“Motosikletin üzerinde rahattım ancak oturuş pozisyonum bana garip hissettirdi, ayrıca bu motosikleti sürmeyi hayal bile edemiyordum. Pit alanından çıkar çıkmaz pozitif hislerle doldum.”

“Motosikletin tüm potansiyelini hala kullanamadığımı söyleyebilirim. Gerçekten kullanıcı dostu bir motosiklet.”

GRT Yamaha sürücüsü Gardner, 1.39.837’lik derece ile Salı gününü zirvede tamamladı ancak kötü hava koşulları nedeniyle gün yarıda kaldı.

İkinci hızlı isim, geçen hafta sonu sezonun bitişinin ardından Motocorsa Ducati’ye geçen Michael Ruben Rinaldi oldu ve liderin onda iki saniye gerisindeydi.

Dördüncü sıradaki Rea’dan onda bir saniye daha hızlı olan GRT Yamaha sürücüsü Dominique Aegerter ise günü üçüncü olarak tamamladı.

Rea’nın yanı sıra, iki kez WSBK şampiyonu olan Alvaro Bautista da günün en hızlı beşinci zamanına ulaşırken 13. virajda kaza geçirdi.

Bautista’nın yeni takım arkadaşı Nicolo Bulega ise günü sekizinci sırada, Garrett Gerloff ve Alew Lowes’in gerisinde tamamladı.

Rea’nın koltuğunu devralan Alex Bassani ise Kawasaki motosikletini ilk kez deneme şansı buldu ve günün en hızlı 10. ismi oldu.

Fabrika takımındaki koltuğunu Razgatlıoğlu’na kaptıran Scott Redding,Bonovo BMW takımıyla ilk gününde dokuzuncu sırada yer aldı.

Ayrıca Eski MotoGP sürücüsü Andrea Iannone de Go Eleven Ducati takımıyla testlere çıktı. İtalyan sürücü, dört yıllık doping yasağının ardından yarışlara dönmeye hazırlanıyor. Iannone, liderin 2 saniye gerisinde 11. sırada yer aldı.

Britanyalı sürücü Bradley Ray ve Tarran Mackenzie ise son iki sırayı paylaştılar.

Rea, Salı günü Yamaha motosikletini ilk kez sürme imkanı buldu ancak Toprak Razgatlıoğlu henüz BMW motosikletinin koltuğuna oturamadı. Çünkü milli gururumuz Toprak, mevcut sözleşmesi devam ettiği için ve Yamaha sözleşmeyi feshetmeye yanaşmadığı için en erken aralık ayında BMW koltuğuna oturacak.

Sezon sonrası testleri Çarşamba günü Jerez’de kaldığı yerden devam edecek.

Jerez test sonuçları (Salı):

1. Remy Gardner (GRT Yamaha) - 1:39.837s (25 laps)

2. Michael Ruben Rinaldi (Motocorsa Ducati) +0.197s (36)

3. Dominique Aegerter (GRT Yamaha) +0.269s (22)

4. Jonathan Rea (Yamaha) +0.465s (12)

5. Alvaro Bautista (Ducati) +0.727s (24)

6. Garrett Gerloff (Bonovo BMW) +1.356s (12)

7. Alex Lowes (Kawasaki) +1.392s (14)

8. Nicolo Bulega (Ducati) +1.407s (24)

9. Scott Redding (Bonovo BMW) +1.496s (20)

10. Axel Bassani (Kawasaki) +1.964s (27)

11. Andrea Iannone (Go Eleven Ducati) +2.085s (26)

12. Bradley Ray (GMT94 Yamaha) +2.458s (27)

13. Tarran Mackenzie (MIE Honda) +4.429s (7)