Diz sakatlığı geçiren Alex Lowes, Aragon'da piste çıkamayacak
Dizinden ameliyat olan Alex Lowes, bu nedenle Aragon'daki yarışta yer alamayacak.
Hafta sonu boyunca Lowes'un yerini Kawasaki test sürücüsü Florian Marino devralacak.
Lowes, "Magny-Cours'tan sonra dizimden ameliyat olmak için Barselona'ya gitmek gibi zor bir karar aldım."
"Ameliyat iyi geçti. O zamandan beri tamamen iyileşmeme odaklandım ve mümkün olduğunca sıkı çalışıyorum."
"Fiziksel olarak kendimi iyi hissediyorum ve yarışabilecek durumdayım. Ancak, takım en iyi seçeneğin önümüzdeki hafta sonu Portekiz'i beklemek olduğuna karar verdi."
"Onların bu kararına saygı duyuyorum ve odak noktamı Florian, Jonathan ve takımı desteklemeye, bir yandan da Portimao'daki bir sonraki etkinlik için kendimi geliştirmeye çeviriyorum."
"Bu üzücü çünkü son Aragon testinde ve Magny-Cours hafta sonunda epey güçlüydüm. Ancak şimdi önümüze bakma ve 2023 sezonu bitmeden tekrar podyuma çıkmaya çalışma zamanı." dedi.
WSBK tecrübesi sadece bir yarış olan Marino, 2018 sezonunda Arjantin'de Triple M Honda takımında PJ Jacobsen'in yerine yarışmış ve 11. olmuştu.
Kawasaki takım menajeri Guim Roda, "Marino halihazırda KRT için test sürücüsü görevini üstlenmiş durumda, bu nedenle Aragon'da yarışacak ve motosikleti gerçek yarış koşullarında geliştirmek için veri toplamaya devam edecek."
"Kış aylarında en üst seviyede testler yapmak için çalışmaya devam edeceğinden, yakalayabileceği ritmi görmek için iyi bir yol olacak." dedi.
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