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Yamaha, Jonathan Rea'in yarışacağı yeni WSBK renk düzenini tanıttı

Yamaha takımı, 2024 Dünya Superbike sezonunda Jonathan Rea ve Andrea Locatelli'nin yarışacağı yeni renk düzenini tanıttı.

Lorenza D'Adderio
Editör Lorenza D'Adderio
Yayın tarihi
Jonathan Rea, Pata Yamaha WorldSBK

Yeni Dünya Superbike Şampiyonası sezonu için Jonathan Rea ile anlaşma imzalayan Yamaha, 2024'te tekrar şampiyonluğa ulaşmayı hedefliyor.

Geçtiğimiz günlerde Jerez'de yeni yılın ilk testi gerçekleştirildi ve Yamaha, renk düzenini tanıtmadığı için siyah bir renkle sürüş yaptı.

Bugün mavi, beyaz ve siyahtan oluşan yeni renk dzüenini tanıtan Japon üretici, favoriler arasında yeni motosikletini tanıtan son üreticilerden birisi oldu.

Motosiklet temelde Toprak'ın geçen yıl kullandığı motosiklete çok benziyor. Motosikletin alt tarafındaki Monster Energy logoları dikkat çekerken, Red Bull sporcusu Toprak'ın takımdan ayrılmasıyla aynı döneme gelmesi tesadüf değil.

Jonathan Rea, Pata Yamaha WorldSBK, Andrea Locatelli, Pata Yamaha WorldSBK

Jonathan Rea, Pata Yamaha WorldSBK, Andrea Locatelli, Pata Yamaha WorldSBK
1 - 13

Fotoğraf: Yamaha

Jonathan Rea, Pata Yamaha WorldSBK

Jonathan Rea, Pata Yamaha WorldSBK
2 - 13

Fotoğraf: Yamaha

Pata Yamaha WorldSBK motosikletlerinin görünümü

Pata Yamaha WorldSBK motosikletlerinin görünümü
3 - 13

Fotoğraf: Yamaha

Jonathan Rea, Pata Yamaha WorldSBK

Jonathan Rea, Pata Yamaha WorldSBK
4 - 13

Fotoğraf: Yamaha

Andrea Locatelli, Pata Yamaha WorldSBK

Andrea Locatelli, Pata Yamaha WorldSBK
5 - 13

Fotoğraf: Yamaha

Andrea Locatelli, Pata Yamaha WorldSBK

Andrea Locatelli, Pata Yamaha WorldSBK
6 - 13

Fotoğraf: Yamaha

Andrea Locatelli, Pata Yamaha WorldSBK

Andrea Locatelli, Pata Yamaha WorldSBK
7 - 13

Fotoğraf: Yamaha

Jonathan Rea, Pata Yamaha WorldSBK, Andrea Locatelli, Pata Yamaha WorldSBK

Jonathan Rea, Pata Yamaha WorldSBK, Andrea Locatelli, Pata Yamaha WorldSBK
8 - 13

Fotoğraf: Yamaha

Jonathan Rea, Pata Yamaha WorldSBK

Jonathan Rea, Pata Yamaha WorldSBK
9 - 13

Fotoğraf: Yamaha

Pata Yamaha WorldSBK motosiklet görünümü

Pata Yamaha WorldSBK motosiklet görünümü
10 - 13

Fotoğraf: Yamaha

Jonathan Rea, Pata Yamaha WorldSBK

Jonathan Rea, Pata Yamaha WorldSBK
11 - 13

Fotoğraf: Yamaha

Jonathan Rea, Pata Yamaha WorldSBK, Andrea Locatelli, Pata Yamaha WorldSBK

Jonathan Rea, Pata Yamaha WorldSBK, Andrea Locatelli, Pata Yamaha WorldSBK
12 - 13

Fotoğraf: Yamaha

Pata Yamaha WorldSBK motosiklet görünümü

Pata Yamaha WorldSBK motosiklet görünümü
13 - 13

Fotoğraf: Yamaha

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