Yamaha, Jonathan Rea'in yarışacağı yeni WSBK renk düzenini tanıttı
Yamaha takımı, 2024 Dünya Superbike sezonunda Jonathan Rea ve Andrea Locatelli'nin yarışacağı yeni renk düzenini tanıttı.
Yeni Dünya Superbike Şampiyonası sezonu için Jonathan Rea ile anlaşma imzalayan Yamaha, 2024'te tekrar şampiyonluğa ulaşmayı hedefliyor.
Geçtiğimiz günlerde Jerez'de yeni yılın ilk testi gerçekleştirildi ve Yamaha, renk düzenini tanıtmadığı için siyah bir renkle sürüş yaptı.
Bugün mavi, beyaz ve siyahtan oluşan yeni renk dzüenini tanıtan Japon üretici, favoriler arasında yeni motosikletini tanıtan son üreticilerden birisi oldu.
Motosiklet temelde Toprak'ın geçen yıl kullandığı motosiklete çok benziyor. Motosikletin alt tarafındaki Monster Energy logoları dikkat çekerken, Red Bull sporcusu Toprak'ın takımdan ayrılmasıyla aynı döneme gelmesi tesadüf değil.
Jonathan Rea, Pata Yamaha WorldSBK, Andrea Locatelli, Pata Yamaha WorldSBK
Fotoğraf: Yamaha
Jonathan Rea, Pata Yamaha WorldSBK
Fotoğraf: Yamaha
Pata Yamaha WorldSBK motosikletlerinin görünümü
Fotoğraf: Yamaha
Jonathan Rea, Pata Yamaha WorldSBK
Fotoğraf: Yamaha
Andrea Locatelli, Pata Yamaha WorldSBK
Fotoğraf: Yamaha
Andrea Locatelli, Pata Yamaha WorldSBK
Fotoğraf: Yamaha
Andrea Locatelli, Pata Yamaha WorldSBK
Fotoğraf: Yamaha
Jonathan Rea, Pata Yamaha WorldSBK, Andrea Locatelli, Pata Yamaha WorldSBK
Fotoğraf: Yamaha
Jonathan Rea, Pata Yamaha WorldSBK
Fotoğraf: Yamaha
Pata Yamaha WorldSBK motosiklet görünümü
Fotoğraf: Yamaha
Jonathan Rea, Pata Yamaha WorldSBK
Fotoğraf: Yamaha
Jonathan Rea, Pata Yamaha WorldSBK, Andrea Locatelli, Pata Yamaha WorldSBK
Fotoğraf: Yamaha
Pata Yamaha WorldSBK motosiklet görünümü
Fotoğraf: Yamaha
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