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WEC / Spa-Francorchamps Yarış raporu

Spa WEC: Toyota yeniden zirvede, LMP2 takımı WRT üçüncü

Mike Conway, Kamui Kobayashi ve Jose Maria Lopez'den oluşan 7 numaralı Toyota GR010 Hybrid, değişken koşullara rağmen galibiyete ulaştı.

Ekleyen:
Çeviren:
Altay Gök
Spa WEC: Toyota yeniden zirvede, LMP2 takımı WRT üçüncü
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Spa'daki 6 saatlik mücadele kuru zeminde başladı. Startta her iki Toyota aracı da pole pozisyonu sahibi 708 numaralı Glickenhaus'u geçerken, liderlik koltuğunda 8 numaralı Toyota ile Sebastien Buemi bulunmaktaydı.

Fakat Buemi'nin yarışı kısa süre içinde noktalandı. LMP2'de 44 numaralı ARC Bratislava'nın koltuğundaki Miroslav Konopka'nın kazasıyla birlikte kırmızı bayrak çıkarken, 8 numaralı Toyota hibrit sorunlarından ötürü kırmızı bayrak periyodunun ardından yarışa veda etmek zorunda kaldı. Böylece Toyota bu sezon ikinci kez herhangi bir aracıyla yarışı tamamlayamadı.

Buemi'nin yarışa veda etmesinin ardından liderlik 7 numaralı Toyota'ya geçti.

Konopka'nın çiseleyen yağmur altında yaptığı kazanın sebebiyet verdiği kırmızı bayrak periyodu esnasında takımların yağmurun devam edip yönelik bir kumar oynaması gerekmekteydi, fakat buna gerek kalmadı, nitekim yarış yeniden başladıktan kısa süre sonra yağmur şiddetini arttırdı ve yenilenmiş Spa'nın normale göre oldukça kayganlaşmasının ardından yarış ikinci defa kırmızı bayrakla durduruldu. 

İkinci kırmızı bayrak periyodundan önce LMP2'de mücadele eden 31 numaralı WRT Oreca 07 aracıyla Robin Frijns'in liderliği vardı. Islak zeminde oldukça iyi bir iş çıkaran Frijns, ikinci sıradaki Toyota ile de farkı açmaktaydı.

Yarış bitime 2 saat 40 dakika kala üçüncü kez durduruldu. Alex Brundle, 34 numaralı Inter Europol Oreca LMP2 aracıyla kaza yaptı ve sert bir şekilde 9. virajdaki bariyerlere saplandı. Dolayısıyla bariyerlerin de yenilenmesi gerekti.

Kırmızı bayrak öncesi Antonio Felix da Costa, Louis Deletraz ve Sebastien Bourdais gibi pilotlar da çeşitli olaylar yaşadılar.

Bitime yaklaşık iki saat kala yavaş yavaş kurumakta olan pistte yarış yeniden başladı. Geçiş lastikleri ile sürüş yapmakta olan 7 numaralı Toyota sürücüsü Lopez arkasındaki Alpine sürücüsü Matthieu Vaxiviere ile farkı açarken, hemen yarım tur arkalarında WRT ile Rene Rast iki Hypercar aracı ile aynı tempoyu tutturmuş vaziyetteydi.

Lopez bitime yarım saat kala son kez pit stop yaptı ve Vaxiviere'nin de pite girmesinin ardından liderliğini koruyarak 7 numaralı Toyota ile damalı bayrağı ilk sırada görmeyi başardı. 

İlk yarışın galibi Alpine ikinci olurken, Vaxiviere ve takım arkadaşları Negrao ve Lapierre şampiyona liderliğini korumayı başardılar.

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Glickenhaus ise takım ve Pipo Derani arasındaki bir anlaşmazlık nedeniyle ekstra bir pit stop yapmak zorunda kaldı ve takım damalı bayrağı ancak dokuzuncu sırada görebildi. Takım, buna rağmen LMP2'lerin güçlü performansının ardından kendi sınıfının üçüncüsü olmayı başardı.

#31 Wrt Oreca 07 - Gibson LMP2 : Sean Gelael, Robin Frijns, René Rast

#31 Wrt Oreca 07 - Gibson LMP2 : Sean Gelael, Robin Frijns, René Rast

Photo by: Eric Le Galliot

Yarışın bir kısmını lider götürmeyi başaran ele geçiren WRT kendi sınıfına ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha gösterdi. Frijns, Rast ve Sean Gelael üçlüsü kendi sınıfının lideri olurken genel klasmanda da üçüncü olarak mücadeleyi podyumda tamamladılar.

Rast'ın arkasında, 41 numaralı WRT koltuğundaki Ferdinand Habsburg ile 22 numaralı United Autosports Oreca koltuğundaki Phil Hanson arasında uzun bir mücadele vardı.

Hanson, Habsburg'u iki kez geçti ancak Bus Stop şikanında spin atarak geri düştü ve Habsburg'un ikinci, 38 numaralı JOTA ile Will Stevens'ın ise üçüncü olmasını sağladı.

Penske'den Felipe Nasr da yarışın sonlarında ekstra bir pit stop yapan Hanson'u geçerek dördüncü sıraya yükseldi. Hanson epey çaba sarf etmesine rağmen Penske'yi geçmeyi başaramadı.

#51 AF CORSE Ferrari 488 GTE EVO: Alessandro Pier Guidi, James Calado

#51 AF CORSE Ferrari 488 GTE EVO: Alessandro Pier Guidi, James Calado

Photo by: Paul Foster

GTE Pro'da Porsche, ön çizgiyi kapatmasına rağmen mücadeleye zorlu bir başlangıç ​​yaptı. 92 numaralı Porsche sürücüsü Kevin Estre, La Source'ta pole pozisyonundaki takım arkadaşı Gianmaria Bruni'yi geçmeye çalışırken viraj çıkışında Bruni'ye temas etti ve İtalyan pilot lastik patlattı.

Bu, Estre'yi iki Ferrari ve Corvette ile tek başına savaşmaya zorladı ve ilk pit stoplar esnasında 52 numaralı AF Corse Ferrari pite girmeyerek arkasındaki araçların bir tur önünde liderlik koltuğuna oturdu. Bu büyük fark her ne kadar üçüncü kırmızı bayrak periyodunun ardından eridi, böylece GTE Pro sınıfında son saniyeye kadar sıkı bir mücadele izledik.

Pist kururken, 52 numaralı Ferrari, 51 numaralı diğer Ferrari'nin ve 92 numaralı Porsche'nin gerisine düştü. Bu periyotta Antonio Fuoco ve Michael Christensen'ın mücadelelerini izledik. Christensen Fuoco'yu geçmeyi başarmasının ardından lider James Calado'nun peşine düştü, bu mücadele tüm pistte sarı bayrak çıkmasının ardından sekteye uğradı.

Periyoda verilen 10 dakikalık bir aranın ardından Christensen Calado'nun üstünde ciddi bir baskı kurdu fakat Calado bu baskıya direnmeyi başardı ve 51 numaralı Ferrari'ye galibiyeti getirdi. 92 numaralı Porsche ikinci, 52 numaralı Ferrari üçüncü, 91 numaralı Porsche ise dördüncü oldu.

GTE Am'da ise 77 numaralı Porsche Harry Tincknell ile galibiyete ulaşırken 33 numaralı Aston Martin ile Marco Sorensen ikinci, 98 numaralı Aston Martin ile Nicki Thiim üçüncü sırada yer aldı.

Spa WEC - Yarış sonuçları

Sıra # Pilotlar Araç Sınıf Fark
1 7 United Kingdom Mike Conway
Japan Kamui Kobayashi
Argentina Jose Maria Lopez 		Toyota GR010 - Hybrid HYPERCAR  
2 36 Brazil André Negrao
France Nicolas Lapierre
France Matthieu Vaxivière 		Alpine A480 HYPERCAR 27.473
3 31 Indonesia Sean Gelael
Netherlands Robin Frijns
Germany René Rast 		Oreca 07 LMP2 1'06.185
4 41 Portugal Rui Andrade
Austria Ferdinand Habsburg
France Norman Nato 		Oreca 07 LMP2 1'40.676
5 38 Mexico Roberto Gonzalez
Portugal Antonio Felix da Costa
United Kingdom Will Stevens 		Oreca 07 LMP2 1'48.571
6 5 United States Dane Cameron
France Emmanuel Collard
Brazil Felipe Nasr 		Oreca 07 LMP2 1'57.610
7 22 United Kingdom Philip Hanson
Portugal Filipe Albuquerque
United States William Owen 		Oreca 07 LMP2 1'57.901
8 23 United Kingdom Alex Lynn
United Kingdom Oliver Jarvis
United States Josh Pierson 		Oreca 07 LMP2 1 Lap
9 708 France Olivier Pla
France Romain Dumas
Brazil Pipo Derani 		Glickenhaus 007 LMH HYPERCAR 1 Lap
10 9 Poland Robert Kubica
Switzerland Louis Deletraz
Italy Lorenzo Colombo 		Oreca 07 LMP2 1 Lap
11 51 Italy Alessandro PierGuidi
United Kingdom James Calado 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE PRO 1 Lap
12 92 Denmark Michael Christensen
France Kevin Estre 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE PRO 1 Lap
13 52 Spain Miguel Molina
Italy Antonio Fuoco 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE PRO 1 Lap
14 1 France Lilou Wadoux
France Sébastien Ogier
France Charles Milesi 		Oreca 07 LMP2 2 Laps
15 83 France François Perrodo
Denmark Nicklas Nielsen
Italy Alessio Rovera 		Oreca 07 LMP2 2 Laps
16 10 Switzerland Nico Müller
Ireland Ryan Cullen
France Sébastien Bourdais 		Oreca 07 LMP2 2 Laps
17 45 United States Thomas Steven
Australia James Allen
Austria Rene Binder 		Oreca 07 LMP2 2 Laps
18 64 United States Tommy Milner
United Kingdom Nick Tandy 		Chevrolet Corvette C8.R LMGTE PRO 2 Laps
19 35 France Jean Lahaye
France Matthieu Lahaye
France François Heriau 		Oreca 07 LMP2 3 Laps
20 91 Italy Gianmaria Bruni
Austria Richard Lietz 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE PRO 3 Laps
21 77 Germany Christian Ried
United Kingdom Sebastian Priaulx
United Kingdom Harry Tincknell 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE AM 4 Laps
22 33 United States Ben Keating
Portugal Henrique Chaves Jr.
Denmark Marco Sorensen 		Aston Martin Vantage AMR LMGTE AM 4 Laps
23 98 Canada Paul DallaLana
United Kingdom David Pittard
Denmark Nicki Thiim 		Aston Martin Vantage AMR LMGTE AM 4 Laps
24 54 Switzerland Thomas Flohr
Italy Francesco Castellacci
New Zealand Nick Cassidy 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 4 Laps
25 46 Italy Matteo Cairoli
Denmark Mikkel Pedersen
Switzerland Nicolas Leutwiler 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE AM 4 Laps
26 86 United Kingdom Michael Wainwright
Italy Riccardo Pera
United Kingdom Ben Barker 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE AM 5 Laps
27 777 Japan Satoshi Hoshino
Japan Tomonobu Fujii
United Kingdom Charlie Fagg 		Aston Martin Vantage AMR LMGTE AM 6 Laps
28 60 Italy Claudio Schiavoni
Italy Matteo Cressoni
Italy Giancarlo Fisichella 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 6 Laps
29 88 United States Fred Poordad
United States Patrick Lindsey
Belgium Jan Heylen 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE AM 7 Laps
30 85 Switzerland Rahel Frey
Denmark Michelle Gatting
Belgium Sarah Bovy 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 7 Laps
31 21 France Simon Mann
Switzerland Chris Ulrich
Finland Toni Vilander 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 9 Laps
32 71 France Franck Dezoteux
France Pierre Ragues
France Gabriel Aubry 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 12 Laps
  56 United States Brendan Iribe
United Kingdom Ollie Millroy
United Kingdom Ben Barnicoat 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE AM 10 Laps
  28 Denmark Oliver Rasmussen
United Arab Emirates Ed Jones
South Africa Jonathan Aberdein 		Oreca 07 LMP2 21 Laps
  34 Poland Jakub Smiechowski
United Kingdom Alex Brundle
Mexico Esteban Gutierrez 		Oreca 07 LMP2 51 Laps
  8 Switzerland Sébastien Buemi
New Zealand Brendon Hartley
Japan Ryo Hirakawa 		Toyota GR010 - Hybrid HYPERCAR 74 Laps
  44 Slovakia Miro Konopka
Netherlands Tijmen van der Helm
Netherlands Bent Viscaal 		Oreca 07 LMP2 78 Laps
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