Spa WEC: Toyota yeniden zirvede, LMP2 takımı WRT üçüncü

Haberi dinle

Spa'daki 6 saatlik mücadele kuru zeminde başladı. Startta her iki Toyota aracı da pole pozisyonu sahibi 708 numaralı Glickenhaus'u geçerken, liderlik koltuğunda 8 numaralı Toyota ile Sebastien Buemi bulunmaktaydı.

Fakat Buemi'nin yarışı kısa süre içinde noktalandı. LMP2'de 44 numaralı ARC Bratislava'nın koltuğundaki Miroslav Konopka'nın kazasıyla birlikte kırmızı bayrak çıkarken, 8 numaralı Toyota hibrit sorunlarından ötürü kırmızı bayrak periyodunun ardından yarışa veda etmek zorunda kaldı. Böylece Toyota bu sezon ikinci kez herhangi bir aracıyla yarışı tamamlayamadı.

Buemi'nin yarışa veda etmesinin ardından liderlik 7 numaralı Toyota'ya geçti.

Konopka'nın çiseleyen yağmur altında yaptığı kazanın sebebiyet verdiği kırmızı bayrak periyodu esnasında takımların yağmurun devam edip yönelik bir kumar oynaması gerekmekteydi, fakat buna gerek kalmadı, nitekim yarış yeniden başladıktan kısa süre sonra yağmur şiddetini arttırdı ve yenilenmiş Spa'nın normale göre oldukça kayganlaşmasının ardından yarış ikinci defa kırmızı bayrakla durduruldu.

İkinci kırmızı bayrak periyodundan önce LMP2'de mücadele eden 31 numaralı WRT Oreca 07 aracıyla Robin Frijns'in liderliği vardı. Islak zeminde oldukça iyi bir iş çıkaran Frijns, ikinci sıradaki Toyota ile de farkı açmaktaydı.

Yarış bitime 2 saat 40 dakika kala üçüncü kez durduruldu. Alex Brundle, 34 numaralı Inter Europol Oreca LMP2 aracıyla kaza yaptı ve sert bir şekilde 9. virajdaki bariyerlere saplandı. Dolayısıyla bariyerlerin de yenilenmesi gerekti.

Kırmızı bayrak öncesi Antonio Felix da Costa, Louis Deletraz ve Sebastien Bourdais gibi pilotlar da çeşitli olaylar yaşadılar.

Bitime yaklaşık iki saat kala yavaş yavaş kurumakta olan pistte yarış yeniden başladı. Geçiş lastikleri ile sürüş yapmakta olan 7 numaralı Toyota sürücüsü Lopez arkasındaki Alpine sürücüsü Matthieu Vaxiviere ile farkı açarken, hemen yarım tur arkalarında WRT ile Rene Rast iki Hypercar aracı ile aynı tempoyu tutturmuş vaziyetteydi.

Lopez bitime yarım saat kala son kez pit stop yaptı ve Vaxiviere'nin de pite girmesinin ardından liderliğini koruyarak 7 numaralı Toyota ile damalı bayrağı ilk sırada görmeyi başardı.

İlk yarışın galibi Alpine ikinci olurken, Vaxiviere ve takım arkadaşları Negrao ve Lapierre şampiyona liderliğini korumayı başardılar.

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Glickenhaus ise takım ve Pipo Derani arasındaki bir anlaşmazlık nedeniyle ekstra bir pit stop yapmak zorunda kaldı ve takım damalı bayrağı ancak dokuzuncu sırada görebildi. Takım, buna rağmen LMP2'lerin güçlü performansının ardından kendi sınıfının üçüncüsü olmayı başardı.

#31 Wrt Oreca 07 - Gibson LMP2 : Sean Gelael, Robin Frijns, René Rast Photo by: Eric Le Galliot

Yarışın bir kısmını lider götürmeyi başaran ele geçiren WRT kendi sınıfına ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha gösterdi. Frijns, Rast ve Sean Gelael üçlüsü kendi sınıfının lideri olurken genel klasmanda da üçüncü olarak mücadeleyi podyumda tamamladılar.

Rast'ın arkasında, 41 numaralı WRT koltuğundaki Ferdinand Habsburg ile 22 numaralı United Autosports Oreca koltuğundaki Phil Hanson arasında uzun bir mücadele vardı.

Hanson, Habsburg'u iki kez geçti ancak Bus Stop şikanında spin atarak geri düştü ve Habsburg'un ikinci, 38 numaralı JOTA ile Will Stevens'ın ise üçüncü olmasını sağladı.

Penske'den Felipe Nasr da yarışın sonlarında ekstra bir pit stop yapan Hanson'u geçerek dördüncü sıraya yükseldi. Hanson epey çaba sarf etmesine rağmen Penske'yi geçmeyi başaramadı.

#51 AF CORSE Ferrari 488 GTE EVO: Alessandro Pier Guidi, James Calado Photo by: Paul Foster

GTE Pro'da Porsche, ön çizgiyi kapatmasına rağmen mücadeleye zorlu bir başlangıç ​​yaptı. 92 numaralı Porsche sürücüsü Kevin Estre, La Source'ta pole pozisyonundaki takım arkadaşı Gianmaria Bruni'yi geçmeye çalışırken viraj çıkışında Bruni'ye temas etti ve İtalyan pilot lastik patlattı.

Bu, Estre'yi iki Ferrari ve Corvette ile tek başına savaşmaya zorladı ve ilk pit stoplar esnasında 52 numaralı AF Corse Ferrari pite girmeyerek arkasındaki araçların bir tur önünde liderlik koltuğuna oturdu. Bu büyük fark her ne kadar üçüncü kırmızı bayrak periyodunun ardından eridi, böylece GTE Pro sınıfında son saniyeye kadar sıkı bir mücadele izledik.

Pist kururken, 52 numaralı Ferrari, 51 numaralı diğer Ferrari'nin ve 92 numaralı Porsche'nin gerisine düştü. Bu periyotta Antonio Fuoco ve Michael Christensen'ın mücadelelerini izledik. Christensen Fuoco'yu geçmeyi başarmasının ardından lider James Calado'nun peşine düştü, bu mücadele tüm pistte sarı bayrak çıkmasının ardından sekteye uğradı.

Periyoda verilen 10 dakikalık bir aranın ardından Christensen Calado'nun üstünde ciddi bir baskı kurdu fakat Calado bu baskıya direnmeyi başardı ve 51 numaralı Ferrari'ye galibiyeti getirdi. 92 numaralı Porsche ikinci, 52 numaralı Ferrari üçüncü, 91 numaralı Porsche ise dördüncü oldu.

GTE Am'da ise 77 numaralı Porsche Harry Tincknell ile galibiyete ulaşırken 33 numaralı Aston Martin ile Marco Sorensen ikinci, 98 numaralı Aston Martin ile Nicki Thiim üçüncü sırada yer aldı.

Spa WEC - Yarış sonuçları