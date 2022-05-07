WEC Spa: Pla, Glickenhaus için ilk pole pozisyonunu aldı
Olivier Pla, cuma günü gerçekleştirilen Spa 6 Saat'te, Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'ndaki ilk pole pozisyonunu kazandı.
Fransız, Alpine-Gibson A480'deki Matthieu Vaxiviere'den 0.2 saniye önde 2:02.771 yaptı ve pole pozisyonunu aldı.
Glickenhaus ve Vaxiviere'in 2:02.99 yaptığı Alpine, iki Toyota GR010 HYBRID'i geride bıraktı.
İki Toyota üçüncü ve dördüncü sırayı alırken, Kamui Kobayashi 2:03.087'lik en iyi zamanı ile Brendon Hartley'i geride bıraktı.
Pla, şunları söyledi: "İlk zaman turumda 1. virajda hata yaptım: Biraz geç frenledim ve apeksi kaçırdım ama turun kalanı oldukça iyiydi."
"Pole takım için harika oldu. Bu programa, düşük bütçe ile çok fazla çaba sarf ettiler, bu unutulmamalı."
#83 AF Corse Oreca 07 - Gibson LMP2 : François Perrodo, Nicklas Nielsen, Alessio Rovera
Photo by: Eric Le Galliot
Alessio Rovera, sıralamanın sonunda AF Corse takımı ile LMP2 pole'ünü aldı.
İtalyan, ikinci set Goodyear lastiklerinde büyük bir gelişme kaydederek 2:04.246 yaptı ve bu, Robin Frijns'i geçmek için yeterli oldu.
Filipe Albuquerque ise 2:04.451 yaparak üçüncü oldu. Rovera ve Albuquerque, Prema ORECA'da Louis Deletraz'ı ve ikinci WRT ORECA'da Norman Nato'yu sırasıyla dördüncü ve beşinci sıraya geriletti.
#91 Porsche GT Team Porsche 911 RSR 19 LMGTE Pro of Gianmaria Bruni, Richard Lietz
Photo by: JEP / Motorsport Images
Gianmaria Bruni, 2020 Le Mans 24 Saat'ten bu yana WEC'de ilk kez GTE Pro'da pole pozisyonunu kazandı.
Bruni, son turuyla Nick Tandy'nin Chevrolet Corvette C8.R'sinin arkasındaki üçüncü sıradan pole'e çıktı.
Tandy'nin ilk turu pist limiti ihlali yüzünden silindi ve üçüncü denemesinde 2.14.606 yaptı.
Alessandro Pier Guidi, en iyi turunda 2:15.102 yaparak dördüncü sırayı aldı.
Miguel Molina, Bruni'nin pole zamanından bir saniye daha geride kaldı.
Ben Keating, TF Sport Aston Martin Vantage GTE'si ile GTE Am'da bir buçuk saniye farkla pole pozisyonu aldı.
2022 WEC'in ikinci ayağı Spa 6 Saat, Cumartesi günü Belçika'da başlayacak.
WEC Spa 6 Saat - Sıralama sonuçları
Q2
|Sıra
|Pilotlar
|Araç
|Sınıf
|Tur
|Ortalama Süre
|Fark
|Ara
|1
| Olivier Pla
Romain Dumas
Pipo Derani
|Glickenhaus 007 LMH
|HYPERCAR
|4
|2'02.771
|2
| André Negrao
Nicolas Lapierre
Matthieu Vaxivière
|Alpine A480
|HYPERCAR
|4
|2'02.999
|0.228
|0.228
|3
| Mike Conway
Kamui Kobayashi
Jose Maria Lopez
|Toyota GR010 - Hybrid
|HYPERCAR
|4
|2'03.087
|0.316
|0.088
|4
| Sébastien Buemi
Brendon Hartley
Ryo Hirakawa
|Toyota GR010 - Hybrid
|HYPERCAR
|4
|2'03.137
|0.366
|0.050
|5
| François Perrodo
Nicklas Nielsen
Alessio Rovera
|Oreca 07
|LMP2
|5
|2'04.246
|1.475
|1.109
|6
| Sean Gelael
Robin Frijns
René Rast
|Oreca 07
|LMP2
|3
|2'04.290
|1.519
|0.044
|7
| Philip Hanson
Filipe Albuquerque
William Owen
|Oreca 07
|LMP2
|5
|2'04.451
|1.680
|0.161
|8
| Robert Kubica
Louis Deletraz
Lorenzo Colombo
|Oreca 07
|LMP2
|3
|2'04.548
|1.777
|0.097
|9
| Rui Andrade
Ferdinand Habsburg
Norman Nato
|Oreca 07
|LMP2
|5
|2'04.640
|1.869
|0.092
|10
| Roberto Gonzalez
Antonio Felix da Costa
Will Stevens
|Oreca 07
|LMP2
|5
|2'04.692
|1.921
|0.052
|11
| Oliver Rasmussen
Ed Jones
Jonathan Aberdein
|Oreca 07
|LMP2
|5
|2'04.717
|1.946
|0.025
|12
| Dane Cameron
Emmanuel Collard
Felipe Nasr
|Oreca 07
|LMP2
|5
|2'04.887
|2.116
|0.170
|13
| Nico Müller
Ryan Cullen
Sébastien Bourdais
|Oreca 07
|LMP2
|5
|2'04.985
|2.214
|0.098
|14
| Lilou Wadoux
Sébastien Ogier
Charles Milesi
|Oreca 07
|LMP2
|5
|2'05.148
|2.377
|0.163
|15
| Thomas Steven
James Allen
Rene Binder
|Oreca 07
|LMP2
|3
|2'05.370
|2.599
|0.222
|16
| Jakub Smiechowski
Alex Brundle
Esteban Gutierrez
|Oreca 07
|LMP2
|5
|2'05.383
|2.612
|0.013
|17
| Jean Lahaye
Matthieu Lahaye
François Heriau
|Oreca 07
|LMP2
|5
|2'05.843
|3.072
|0.460
|18
| Alex Lynn
Oliver Jarvis
Josh Pierson
|Oreca 07
|LMP2
|3
|2'05.849
|3.078
|0.006
|19
| Miro Konopka
Tijmen van der Helm
Bent Viscaal
|Oreca 07
|LMP2
|5
|2'06.667
|3.896
|0.818
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Q1
|Sıra
|Pilotlar
|Araç
|Sınıf
|Tur
|Ortalama Süre
|Fark
|Ara
|1
| Gianmaria Bruni
Richard Lietz
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE PRO
|4
|2'14.301
|2
| Michael Christensen
Kevin Estre
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE PRO
|4
|2'14.481
|0.180
|0.180
|3
| Tommy Milner
Nick Tandy
|Chevrolet Corvette C8.R
|LMGTE PRO
|4
|2'14.606
|0.305
|0.125
|4
| Alessandro PierGuidi
James Calado
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE PRO
|4
|2'15.102
|0.801
|0.496
|5
| Miguel Molina
Antonio Fuoco
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE PRO
|4
|2'15.443
|1.142
|0.341
|6
| Ben Keating
Henrique Chaves Jr.
Marco Sorensen
|Aston Martin Vantage AMR
|LMGTE AM
|5
|2'17.408
|3.107
|1.965
|7
| Paul DallaLana
David Pittard
Nicki Thiim
|Aston Martin Vantage AMR
|LMGTE AM
|5
|2'18.912
|4.611
|1.504
|8
| Brendan Iribe
Ollie Millroy
Ben Barnicoat
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE AM
|5
|2'19.700
|5.399
|0.788
|9
| Rahel Frey
Michelle Gatting
Sarah Bovy
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|5
|2'20.789
|6.488
|1.089
|10
| Matteo Cairoli
Mikkel Pedersen
Nicolas Leutwiler
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE AM
|4
|2'20.937
|6.636
|0.148
|11
| Christian Ried
Sebastian Priaulx
Harry Tincknell
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE AM
|5
|2'21.027
|6.726
|0.090
|12
| Satoshi Hoshino
Tomonobu Fujii
Charlie Fagg
|Aston Martin Vantage AMR
|LMGTE AM
|5
|2'21.168
|6.867
|0.141
|13
| Thomas Flohr
Francesco Castellacci
Nick Cassidy
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|4
|2'21.787
|7.486
|0.619
|14
| Fred Poordad
Patrick Lindsey
Jan Heylen
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE AM
|4
|2'22.622
|8.321
|0.835
|15
| Claudio Schiavoni
Matteo Cressoni
Giancarlo Fisichella
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|4
|2'23.856
|9.555
|1.234
|16
| Franck Dezoteux
Pierre Ragues
Gabriel Aubry
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|5
|2'23.963
|9.662
|0.107
|17
| Michael Wainwright
Riccardo Pera
Ben Barker
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE AM
|4
|2'24.384
|10.083
|0.421
|18
| Simon Mann
Chris Ulrich
Toni Vilander
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|4
|2'20.078
|5.777
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