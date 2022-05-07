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WEC / Spa-Francorchamps Sıralama turları raporu

WEC Spa: Pla, Glickenhaus için ilk pole pozisyonunu aldı

Olivier Pla, cuma günü gerçekleştirilen Spa 6 Saat'te, Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'ndaki ilk pole pozisyonunu kazandı.

Gary Watkins
Ekleyen:
Çeviren:
Aybike Simay Erden
WEC Spa: Pla, Glickenhaus için ilk pole pozisyonunu aldı
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Fransız, Alpine-Gibson A480'deki Matthieu Vaxiviere'den 0.2 saniye önde 2:02.771 yaptı ve pole pozisyonunu aldı.

Glickenhaus ve Vaxiviere'in 2:02.99 yaptığı Alpine, iki Toyota GR010 HYBRID'i geride bıraktı.

İki Toyota üçüncü ve dördüncü sırayı alırken, Kamui Kobayashi 2:03.087'lik en iyi zamanı ile Brendon Hartley'i geride bıraktı.

Pla, şunları söyledi: "İlk zaman turumda 1. virajda hata yaptım: Biraz geç frenledim ve apeksi kaçırdım ama turun kalanı oldukça iyiydi."

"Pole takım için harika oldu. Bu programa, düşük bütçe ile çok fazla çaba sarf ettiler, bu unutulmamalı."

#83 AF Corse Oreca 07 - Gibson LMP2 : François Perrodo, Nicklas Nielsen, Alessio Rovera

#83 AF Corse Oreca 07 - Gibson LMP2 : François Perrodo, Nicklas Nielsen, Alessio Rovera

Photo by: Eric Le Galliot

Alessio Rovera, sıralamanın sonunda AF Corse takımı ile LMP2 pole'ünü aldı.

İtalyan, ikinci set Goodyear lastiklerinde büyük bir gelişme kaydederek 2:04.246 yaptı ve bu, Robin Frijns'i geçmek için yeterli oldu.

Filipe Albuquerque ise 2:04.451 yaparak üçüncü oldu. Rovera ve Albuquerque, Prema ORECA'da Louis Deletraz'ı ve ikinci WRT ORECA'da Norman Nato'yu sırasıyla dördüncü ve beşinci sıraya geriletti.

#91 Porsche GT Team Porsche 911 RSR 19 LMGTE Pro of Gianmaria Bruni, Richard Lietz

#91 Porsche GT Team Porsche 911 RSR 19 LMGTE Pro of Gianmaria Bruni, Richard Lietz

Photo by: JEP / Motorsport Images

Gianmaria Bruni, 2020 Le Mans 24 Saat'ten bu yana WEC'de ilk kez GTE Pro'da pole pozisyonunu kazandı.

Bruni, son turuyla Nick Tandy'nin Chevrolet Corvette C8.R'sinin arkasındaki üçüncü sıradan pole'e çıktı.

Tandy'nin ilk turu pist limiti ihlali yüzünden silindi ve üçüncü denemesinde 2.14.606 yaptı.

Alessandro Pier Guidi, en iyi turunda 2:15.102 yaparak dördüncü sırayı aldı.

Miguel Molina, Bruni'nin pole zamanından bir saniye daha geride kaldı.

Ben Keating, TF Sport Aston Martin Vantage GTE'si ile GTE Am'da bir buçuk saniye farkla pole pozisyonu aldı.

2022 WEC'in ikinci ayağı Spa 6 Saat, Cumartesi günü Belçika'da başlayacak.

WEC Spa 6 Saat - Sıralama sonuçları

Q2

Sıra Pilotlar Araç Sınıf Tur Ortalama Süre Fark Ara
1 France Olivier Pla
France Romain Dumas
Brazil Pipo Derani 		Glickenhaus 007 LMH HYPERCAR 4 2'02.771    
2 Brazil André Negrao
France Nicolas Lapierre
France Matthieu Vaxivière 		Alpine A480 HYPERCAR 4 2'02.999 0.228 0.228
3 United Kingdom Mike Conway
Japan Kamui Kobayashi
Argentina Jose Maria Lopez 		Toyota GR010 - Hybrid HYPERCAR 4 2'03.087 0.316 0.088
4 Switzerland Sébastien Buemi
New Zealand Brendon Hartley
Japan Ryo Hirakawa 		Toyota GR010 - Hybrid HYPERCAR 4 2'03.137 0.366 0.050
5 France François Perrodo
Denmark Nicklas Nielsen
Italy Alessio Rovera 		Oreca 07 LMP2 5 2'04.246 1.475 1.109
6 Indonesia Sean Gelael
Netherlands Robin Frijns
Germany René Rast 		Oreca 07 LMP2 3 2'04.290 1.519 0.044
7 United Kingdom Philip Hanson
Portugal Filipe Albuquerque
United States William Owen 		Oreca 07 LMP2 5 2'04.451 1.680 0.161
8 Poland Robert Kubica
Switzerland Louis Deletraz
Italy Lorenzo Colombo 		Oreca 07 LMP2 3 2'04.548 1.777 0.097
9 Portugal Rui Andrade
Austria Ferdinand Habsburg
France Norman Nato 		Oreca 07 LMP2 5 2'04.640 1.869 0.092
10 Mexico Roberto Gonzalez
Portugal Antonio Felix da Costa
United Kingdom Will Stevens 		Oreca 07 LMP2 5 2'04.692 1.921 0.052
11 Denmark Oliver Rasmussen
United Arab Emirates Ed Jones
South Africa Jonathan Aberdein 		Oreca 07 LMP2 5 2'04.717 1.946 0.025
12 United States Dane Cameron
France Emmanuel Collard
Brazil Felipe Nasr 		Oreca 07 LMP2 5 2'04.887 2.116 0.170
13 Switzerland Nico Müller
Ireland Ryan Cullen
France Sébastien Bourdais 		Oreca 07 LMP2 5 2'04.985 2.214 0.098
14 France Lilou Wadoux
France Sébastien Ogier
France Charles Milesi 		Oreca 07 LMP2 5 2'05.148 2.377 0.163
15 United States Thomas Steven
Australia James Allen
Austria Rene Binder 		Oreca 07 LMP2 3 2'05.370 2.599 0.222
16 Poland Jakub Smiechowski
United Kingdom Alex Brundle
Mexico Esteban Gutierrez 		Oreca 07 LMP2 5 2'05.383 2.612 0.013
17 France Jean Lahaye
France Matthieu Lahaye
France François Heriau 		Oreca 07 LMP2 5 2'05.843 3.072 0.460
18 United Kingdom Alex Lynn
United Kingdom Oliver Jarvis
United States Josh Pierson 		Oreca 07 LMP2 3 2'05.849 3.078 0.006
19 Slovakia Miro Konopka
Netherlands Tijmen van der Helm
Netherlands Bent Viscaal 		Oreca 07 LMP2 5 2'06.667 3.896 0.818
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Q1

Sıra Pilotlar Araç Sınıf Tur Ortalama Süre Fark Ara
1 Italy Gianmaria Bruni
Austria Richard Lietz 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE PRO 4 2'14.301    
2 Denmark Michael Christensen
France Kevin Estre 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE PRO 4 2'14.481 0.180 0.180
3 United States Tommy Milner
United Kingdom Nick Tandy 		Chevrolet Corvette C8.R LMGTE PRO 4 2'14.606 0.305 0.125
4 Italy Alessandro PierGuidi
United Kingdom James Calado 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE PRO 4 2'15.102 0.801 0.496
5 Spain Miguel Molina
Italy Antonio Fuoco 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE PRO 4 2'15.443 1.142 0.341
6 United States Ben Keating
Portugal Henrique Chaves Jr.
Denmark Marco Sorensen 		Aston Martin Vantage AMR LMGTE AM 5 2'17.408 3.107 1.965
7 Canada Paul DallaLana
United Kingdom David Pittard
Denmark Nicki Thiim 		Aston Martin Vantage AMR LMGTE AM 5 2'18.912 4.611 1.504
8 United States Brendan Iribe
United Kingdom Ollie Millroy
United Kingdom Ben Barnicoat 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE AM 5 2'19.700 5.399 0.788
9 Switzerland Rahel Frey
Denmark Michelle Gatting
Belgium Sarah Bovy 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 5 2'20.789 6.488 1.089
10 Italy Matteo Cairoli
Denmark Mikkel Pedersen
Switzerland Nicolas Leutwiler 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE AM 4 2'20.937 6.636 0.148
11 Germany Christian Ried
United Kingdom Sebastian Priaulx
United Kingdom Harry Tincknell 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE AM 5 2'21.027 6.726 0.090
12 Japan Satoshi Hoshino
Japan Tomonobu Fujii
United Kingdom Charlie Fagg 		Aston Martin Vantage AMR LMGTE AM 5 2'21.168 6.867 0.141
13 Switzerland Thomas Flohr
Italy Francesco Castellacci
New Zealand Nick Cassidy 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 4 2'21.787 7.486 0.619
14 United States Fred Poordad
United States Patrick Lindsey
Belgium Jan Heylen 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE AM 4 2'22.622 8.321 0.835
15 Italy Claudio Schiavoni
Italy Matteo Cressoni
Italy Giancarlo Fisichella 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 4 2'23.856 9.555 1.234
16 France Franck Dezoteux
France Pierre Ragues
France Gabriel Aubry 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 5 2'23.963 9.662 0.107
17 United Kingdom Michael Wainwright
Italy Riccardo Pera
United Kingdom Ben Barker 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE AM 4 2'24.384 10.083 0.421
18 France Simon Mann
Switzerland Chris Ulrich
Finland Toni Vilander 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 4 2'20.078 5.777  
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