WEC Spa: Pla, Glickenhaus için ilk pole pozisyonunu aldı

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Fransız, Alpine-Gibson A480'deki Matthieu Vaxiviere'den 0.2 saniye önde 2:02.771 yaptı ve pole pozisyonunu aldı.

Glickenhaus ve Vaxiviere'in 2:02.99 yaptığı Alpine, iki Toyota GR010 HYBRID'i geride bıraktı.

İki Toyota üçüncü ve dördüncü sırayı alırken, Kamui Kobayashi 2:03.087'lik en iyi zamanı ile Brendon Hartley'i geride bıraktı.

Pla, şunları söyledi: "İlk zaman turumda 1. virajda hata yaptım: Biraz geç frenledim ve apeksi kaçırdım ama turun kalanı oldukça iyiydi."

"Pole takım için harika oldu. Bu programa, düşük bütçe ile çok fazla çaba sarf ettiler, bu unutulmamalı."

#83 AF Corse Oreca 07 - Gibson LMP2 : François Perrodo, Nicklas Nielsen, Alessio Rovera Photo by: Eric Le Galliot

Alessio Rovera, sıralamanın sonunda AF Corse takımı ile LMP2 pole'ünü aldı.

İtalyan, ikinci set Goodyear lastiklerinde büyük bir gelişme kaydederek 2:04.246 yaptı ve bu, Robin Frijns'i geçmek için yeterli oldu.

Filipe Albuquerque ise 2:04.451 yaparak üçüncü oldu. Rovera ve Albuquerque, Prema ORECA'da Louis Deletraz'ı ve ikinci WRT ORECA'da Norman Nato'yu sırasıyla dördüncü ve beşinci sıraya geriletti.

#91 Porsche GT Team Porsche 911 RSR 19 LMGTE Pro of Gianmaria Bruni, Richard Lietz Photo by: JEP / Motorsport Images

Gianmaria Bruni, 2020 Le Mans 24 Saat'ten bu yana WEC'de ilk kez GTE Pro'da pole pozisyonunu kazandı.

Bruni, son turuyla Nick Tandy'nin Chevrolet Corvette C8.R'sinin arkasındaki üçüncü sıradan pole'e çıktı.

Tandy'nin ilk turu pist limiti ihlali yüzünden silindi ve üçüncü denemesinde 2.14.606 yaptı.

Alessandro Pier Guidi, en iyi turunda 2:15.102 yaparak dördüncü sırayı aldı.

Miguel Molina, Bruni'nin pole zamanından bir saniye daha geride kaldı.

Ben Keating, TF Sport Aston Martin Vantage GTE'si ile GTE Am'da bir buçuk saniye farkla pole pozisyonu aldı.

2022 WEC'in ikinci ayağı Spa 6 Saat, Cumartesi günü Belçika'da başlayacak.

WEC Spa 6 Saat - Sıralama sonuçları

Q2

Q1