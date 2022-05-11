FIA başkan yardımcısı Reid: "F1, gelecekte Le Mans ile aynı zamanda yarışmaktan kaçınmalı"

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Yeni FIA başkanı Mohammed Ben Sulayem ile birlikte göreve seçilen eski ralli ko-pilotu, gelecek ay Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın en önemli ayağı ile Azerbaycan Grand Prix'sinin tarihlerinin çakışması hakkında yorum yaptı.

Reid, gelecek yıl Le Mans yüzüncü yılını kutlayacağı için bu çakışmayı önlemenin uygun olacağına dikkat çekti.

Reid, "Bu, gelecek yıl tarihlerin çakışmaması ve bunun bir norm haline gelmesi gerektiğini söylememiz için iyi bir fırsat."

"Genel olarak ve özellikle gelecek yıl tarihlerin çakışmaması iyi olur." dedi.

Reid, FIA'nın F1'in takvimi üzerinde "özerkliği olmadığını" kabul etti.

"WEC, bir takvim önerir ve bu takvimi kabul edip etmemek FIA'ya bağlıdır."

"F1 biraz daha farklı çünkü takvimin ne olduğuna hemen hemen onlar karar veriyor."

Reid, tarih çakışmasını önlemenin, Formula One Group ve sahipleri Liberty Media ile "biraz görüşme yapmaya" bağlı olduğunu söyledi.

Reid, kendi fikirlerini söylediğini ve buna katılıp katılmadığına dair Ben Sulayem ile konuşması gerektiğini açıkladı.

Ayrıca, Le Mans organizatörü ve WEC organizatörü Automobile Club de l'Ouest'in başkanı Pierre Fillon'un konuyu Spa'da kendisiyle konuştuğunu söyledi.

Race winners #7 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid Hypercar, Mike Conway, Kamui Kobayashi, Jose Maria Lopez Photo by: JEP / Motorsport Images

Reid, "Geçtiğimiz akşam yemekte Pierre ile oturdum bu yüzden ACO'nun fikrini biliyorum." dedi.

Bu yıl, altı yıl sonra ilk kez, 11-12 Haziran hafta sonunda Le Mans ve Bakü'deki F1 yarışı çakışıyor.

2016'daki WEC etkinliği, ilk yılında Avrupa Grand Prix'si olarak adlandırılan 2016 Bakü F1 yarışı ile aynı hafta sonunda gerçekleşmişti.

2020 ve 2021 sezonu için yapılan orijinal takvimde Kanada GP'si, Le Mans ile aynı hafta sonuna denk geliyordu ancak uluslararası motor sporları takvimi COVID pandemisi yüzünden yeniden düzenlenince, WEC yarış her iki hafta sonunda da F1 yarışıyla çakışmadan yapılabildi.

Reid, F1 yarışlarının sayısı arttıkça bu çakışmayı önlemenin zor olacağını kabul etti.

"Şampiyona gitgide daha fazla yarış yaptığı için hafta sonlarımız azalıyor."

Bu yılki şampiyonada, iptal edilen Rusya Grand Prix'sinin planlandığı gibi değiştirilmesi durumunda, rekor 23 yarış gerçekleştirilecek.

Önümüzdeki yıl ise Las Vegas ile ABD'de üçüncü bir yarışın takvime eklenmesi ve Katar'ın geri dönmesiyle birlikte daha da büyümesi muhtemel.

Eski FIA başkanı Jean Todt da görev süresi boyunca, Le Mans hafta sonunun F1 ile çakışmaması konusundaki isteğini dile getirmişti.

Fransız, 2016 takvimindeki bir değişikliğin Le Mans ile çakışmaya sebep olunca özür dilemiş ve uluslararası takvimleri düzenlemenin zorluklarını vurgulamıştı.