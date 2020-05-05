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MotoGP / Son dakika

Petronas SRT, 2021 için Rossi ile görüştüğünü doğruladı!

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Petronas SRT, 2021 için Rossi ile görüştüğünü doğruladı!
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
5 May 2020 13:20

Petronas Yamaha patronu Razlan Razali, 2021 MotoGP sezonu için Valentino Rossi ile yarışma konusunda İtalyan sürücü ile görüştüklerini doğruladı.

2021 için Yamaha fabrika takımındaki yerini Fabio Quartararo'ya kaybeden yedi kez MotoGP dünya şampiyonu Rossi, bu yılın sonunda serbest kalacak.

Yamaha, başlangıçta Rossi'den geleceğine yıl başında karar vermesini istemişti, ancak İtalyan sürücünün 2020 sezonunun açılış yarışlarındaki performansını değerlendirmek istemesi, Japon markayı Quartararo ile anlaşmaya itti.

Rossi eğer yarışmaya devam etmek isterse, Petronas SRT ile 2021'de tam zamanlı olarak yarışabilecek ve Yamaha'nın tam fabrika desteğine sahip olacak.

Motorsport.com ile yaptığı özel bir röportajda Razali, Yamaha ile 2021 Rossi anlaşması hakkında görüşmeler yapıldığını doğruladı.

“Yamaha ile görüştük ve tekliflerini zaten biliyoruz. Ama şimdi tüm parçaları yerine yerleştirmeliyiz ve ayrıntılarla ilgili konuşmaya başlamalıyız. Bu henüz yapılmadı."

"Şimdiye kadar teknik konuları analiz ediyoruz. Valentino'nun sponsorlarımıza uyması gerektiğini unutmamalıyız. Bir yıl boyunca onunla yarışabilmek için gereken ödemeyi dengelemeliyiz ve ister pist üstündeki performansı, isterse de sonuçları olsun, karşılığında neler alabileceğimizi görmeliyiz."

"Görüntü açısından bize fayda sağlayacağı ve Valentino'ya sahip olmanın oldukça değerli olacağı açık. Şu noktada her şey iyi görünüyor ama ayrıntıları analiz etmeye başlamalıyız."

Razali, her ne kadar Rossi'nin Yamaha fabrika takımından kendi ekibini getirme isteğine karşı çıkmak istemediklerini söylese de, Petronas SRT içindeki yapıyı bozmak istemediklerinin altını çizdi.

Razali, “Normalde, bir sürücü bir fabrikaya geldiğinde yanında en rahat olduğu ekipmanı da beraberinde getirir. Buna sıcak bakıyoruz çünkü onun şef makenikerlerini ya da teknisyenlerini, başka bir fabrika takımı ile anlaşıp şampiyonluk mücadelesi verme ihtimaline karşı reddedemeyiz

“Yamaha'ya Petronas'ta kendi teknik ekiplerimiz olduğunu ve bu yapıyı korumayı tercih ettiğimizi söyledik. Elbette Rossi’nin teknisyenlerinden sadece iki veya üçü ona katılır, ama yine de bunun hakkında konuşmalıyız." dedi.

Rossi'nin yeni takım şefi David Munoz ile uzun süredir mekanikerliğini yapan Alex Briggs'in Petronas SRT'ye geçişte kendisine katılması oldukça muhtemel.

Razali, Rossi ile kişisel bir görüşme yapmadığını söyledi.

"Henüz Vale veya menajeri ile konuşmadık. Yamaha ile konusu geçti ve başlangıç planımıza uymasa bile bizimle yarışma olasılığına kapı açtık."

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Editör Oriol Puigdemont

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