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Morbidelli, 2020'in başında kendisini Yamaha'nın "en zayıf" sürücüsü gibi hissetmiş

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Morbidelli, 2020'in başında kendisini Yamaha'nın "en zayıf" sürücüsü gibi hissetmiş
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Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Franco Morbidelli, Yamaha’nın 2020’nin başında eski versiyon motosiklet verdiği için kendisini İtalyan üreticinin "en zayıf" sürücüsü gibi hissettiğini söyledi.

Petronas SRT sürücüsü, 2020'de en yeni özelliklere sahip motosikleti kullanacaktı. Ancak sezon öncesi testlerinden hemen önce Yamaha, kendisini "A versiyon" adı verilen 2019 versiyon motosiklette tutma kararı aldı.

Buna rağmen Morbidelli, 2020'de üç galibiyet almayı başardı ve şampiyonada ikinci olarak en iyi Yamaha sürücüsü oldu.

Morbidelli, A versiyon motosikletin 2020 yılında daha tutarlı olduğunu söyledi ve kendisine "iyi bir paket sunan" Yamaha'yı övdü. Ancak eski versiyon motosikleti kullanmanın, kendisini "zayıf" hissettirdiğini de kabul etti.

Geçen ay Portekiz'de üçüncü olduktan sonra Morbidelli, "Her ne kadar bu yıl en güçlü dördüncü isimmişim gibi hissettiğimi gizleyemesem de, bana iyi bir paket sağlayan Yamaha'ya çok teşekkürler ve takıma da tebrikler."

“Yılın başında sahip olduklarımızdan maksimum oranda faydalanmayı başardık ve aslında çok iyiydi."

"Çok iyi bir iş çıkardık ve kesinlikle geriye dönüp baktığımda hatırlayacağım bir yıl oldu. Kendi açımdan çok şey öğrendiğim bir yıl oldu ve çok fazla çalışmanın işe yaradığını gördüm.” dedi.

Motorsport.com'a konuşan Morbidelli, Yamaha'nın yeteneklerini hafife alıp almadığı sorulduğunda, takım tarafından küçümsendiğini düşünmediğini, sadece Fabio Quartararo, Maverick Vinales ve Valentino Rossi'den daha zayıf görüldüğünü söyledi.

"Doğrusu küçümsenmiş gibi hissetmiyorum. Yamaha'da üç güçlü sürücü olduğunu ve bu motosikleti kime vereceklerini seçmenin çok zor olduğunu biliyorum. Sonuçta Yamaha'daki tüm sürücüler çok, çok güçlüler. Bu yüzden hafife alındığımı hissetmedim."

"Sanırım Yamaha'nın anlayışına göre en zayıf değerlendirme benimdi diyebilirim."

“Umarım 2020 şampiyonası, Yamaha'nın değerlendirmesindeki yerimi ve seviyemi yükseltir. Umarım öyle olur."

"Ama küçümsenmedim. Sadece Yamaha içerisinde büyük bir rekabet var ve sürücüler arasındaki seviye harika."

"Yamaha'daki tüm sürücüler süper güçlü. Valentino'nun büyük bir deneyimi var ve motosiklete binip, ayar yapma konusunda çok iyi."

"Fabio ve Maverick de süper hızlı sürücüler. Yani, bu sürücüler arasında harika bir savaş var çünkü hepsi çok güçlü."

"Kendimi küçümsenmiş gibi hissetmedim, belki de marka içerisinde en zayıf güçmüş gibi hissettim ama sorun değil."

Morbidelli, sezonu en iyi Yamaha sürücüsü olarak tamamlamasına rağmen, 2021'de fabrika motosikletiyle yarışmayan tek isim olmayı sürdürecek.

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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Pilotlar Franco Morbidelli
Takımlar Drive M7 SIC Racing Team
Editör Lewis Duncan

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