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MotoGP / Son dakika

Morbidelli: "2021'de 'A-model' Yamaha kullanmak bir avantaj değil"

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Morbidelli: "2021'de 'A-model' Yamaha kullanmak bir avantaj değil"
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Çeviren: Efe Kahya, Editör

Franco Morbidelli, 2020 M1'in problemlerine rağmen, şu andaki motosikleti ile 2021'de yarışmanın bir avantaj yaratmayacağını söyledi.

Petronas SRT pilotu, 2020 sezonunu şampiyona sıralamasında en iyi Yamaha pilotu olarak bitirdi ve 2020 fabrika motosikletini kullanmak yerine daha eski olan "A-model" motosikleti kullanan Morbidelli, seneyi takım arkadaşı Fabio Quartararo ile eşit galibiyet sayısında tamamladı. 

Morbidelli, sezon boyunca en istikrarlı olan Yamaha sürücüsü olmayı başardı ve 2020 M1'ini kullanan pilotların toplam galibiyet sayısından 1 galibiyet, toplam podyum sayısından ise sadece üç podyum uzaktaydı. 

Buna rağmen Yamaha, bu seneki testlerden önce 2020 motosikletini Morbidelli'ye verme kararının ardından İtalyan pilotun donanımını güncellememeyi tercih etti.

2020 M1 sürücülerinin tamamı motosikletten şikayetçiydi, Quartararo ise geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada gelecek sene 2019'da kullanılan motosikleti - Morbidelli'nin kullandığı motosiklet - kullanıp kullanamayacağını merak ettiğini söyledi.

Bu sene fabrika sürücülerinin yaşadığı zorluklar göz önüne alındığında Morbidelli, şu anda kullandığı motosikletin, geliştirilemeyecek olması nedeniyle kendisine ekstra bir fayda yaratmayacağına inandığını söyledi.

 

2021'de "A-model" motosiklet ile yarışmasının ona ekstra bir fayda yaratıp yaratmayacağı sorusunu yanıtlayan Morbidelli şunları söyledi: "Hayır, çünkü yeni bir motosiklet geliştirilebilir."

"Yeni bir motosiklet üzerinde çalışılabilir, onu geliştirebilirsiniz, ona gerekli düzenlemeler yapabilirsiniz, şu anda fabrika onu geliştirmek üzerine çalışıyor."

"Ancak benim motosikletimin son durumu bu. Ondan maksimumu çıkarmam lazım, o paketten."

"Tabii ki fabrikadan birkaç parçayı alarak motosikletime adapte edebilirim."

"Ancak bu sebeple her zaman en son motosikletin en iyisi olduğunu söylerim, çünkü bu motosikleti geliştirebilirsiniz. Şu anda fabrikadaki tüm konsantrasyon bu motosikletin üzerinde, herkes bu motosikletin büyümesi ve gelişmesi için çalışıyor."

"En yeni ve en son çıkan motosiklet gelişmesi için en büyük fırsata sahip olan motosiklettir, benimkisi ise en küçük fırsata sahip."

Gelecek sene "A-model" motosiklette kalacağından dolayı mutlu olup olmadığı sorusuna ise Morbidelli şu yanıtı verdi: "Evet, mutluyum."

Morbidelli, en az iki sene daha SRT takımı ile beraber çalışacak, 2021'de ise yanına katılacak isim, fabrika desteğine de sahip olan, hocası Valentino Rossi olacak.

 
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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Pilotlar Franco Morbidelli
Takımlar Drive M7 SIC Racing Team
Editör Lewis Duncan

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