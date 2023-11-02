Valentino Rossi, Bahreyn'deki WEC testine katılacak

Rossi, gelecekte şampiyonada yarışmak amacıyla 2023 WEC sezonunun final yarışından bir gün sonra, aynı pistte yapılacak testte WRT tarafından yönetilen bir Oreca 07 kullanacak.

LMP2 testi, İtalyan sürücünün BMW M Hybrid V8 ile gerçekleştirmeyi planladığı sürüşün öncüsü olacak.

Gelecek yıl Şubat ayında 45 yaşına basacak olan Rossi, "LMP2'yi ilk kez deneyeceğim için çok mutluyum!"

"Bu harika bir fırsat çünkü gelecekte BMW Hypercar'ı test etme planlarımız var."

"Bunu test etmeden önce LMP2'yi denemenin iyi bir deneyim olacağını düşünüyorum çünkü yere basma gücü açısından benzerler. Ben de potansiyelimi görmek için sabırsızlanıyorum."

"Ayrıca sezonun son yarışını izlemek için Bahreyn'de olmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Gelecekte WEC'te yarışmayı umduğumdan, etkinliğin atmosferini ve yapısını anlamak iyi olacak." dedi.

Rossi, 2021 sezonunun sonunda MotoGP'den emekli olmasının ardından, Le Mans 24 Saat'te yarışmak amacıyla otomobil yarışlarına geçiş yapmıştı..