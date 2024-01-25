Rossi, kendi MotoGP takımından büyük beklentiler içinde: "Bezzecchi şampiyonluk için yarışabilir"
VR46 takımının sahibi Valentino Rossi, gelecek sezon için MotoGP takımıyla ilgili büyük beklentiler içerisinde.
VR46 MotoGP takımında önümüzdeki sezon için beklentiler oldukça yüksek.
Takım, Francesco Bagnaia'nın geçen yıl şampiyon olduğu 2023 Ducati'ye sahip olacak. Bu başlangıçta bir dezavantaj olarak görülebilir fakat Marco Bezzecchi, 2023 yılında 2022 Ducati'ye sahip olmasına rağmen hem galibiyetler aldı hem de iyi puanlar topladı.
Hatta İtalyan sürücü, Bagnaia ve Jorge Martin'in ardından şampiyonayı etkileyici bir üçüncülükle tamamladı.
Bu başarıları göz önünde bulunduran takım sahibi Valentino Rossi, 2024 şansları konusunda iyimser.
"Pek çok hedefimiz var ama önce neler yapabileceğimizi görelim. Her halükarda, Bezzecchi'nin sonuna kadar dünya şampiyonluğu için yarışabilmesini umuyorum."
Bezzecchi'nin yanında geçen yıldan farklı bir sürücü oturuyor. Luca Marini, Honda'nın fabrika takımına geçerken, yerini Fabio di Giannantonio aldı.
Rossi yeni bir sürücüyü işe almanın getirdiği sorumlulukların farkında.
"Geçen yılın sonunda olduğu gibi, iyi sürmeye başlayabilmesi için kendisini rahat hissetmesini sağlamalıyız."
"Ne de olsa o kısımda inanılmaz derecede iyiydi."
Son olarak yeni renk düzeniyle ilgili, "Motosikletlerden çok memnunum çünkü çok güzeller. [Tasarımcı] Aldo Drudi ile birlikte iyi bir iş çıkardık, çok güzel oldular."
"Bence gridde çok dikkat çekici olacaklar." dedi.
Valentino Rossi'nin MotoGP takımı yeni renk düzenini tanıttı
Valentino Rossi'nin MotoGP takımı yeni renk düzenini tanıttı Valentino Rossi'nin MotoGP takımı yeni renk düzenini tanıttı
Resmi: Di Giannantonio, VR46'da Marini'nin yerini alacak!
Resmi: Di Giannantonio, VR46'da Marini'nin yerini alacak! Resmi: Di Giannantonio, VR46'da Marini'nin yerini alacak!
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MotoGP Valensiya 1. antrenman: Zarco hızlı başladı, Di Giannantonio ikinci MotoGP Valensiya 1. antrenman: Zarco hızlı başladı, Di Giannantonio ikinci
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