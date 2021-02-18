Yamaha, Morbidelli'ye neden fabrika motosikleti vermediklerini açıkladı

Morbidelli, 2021'de Yamaha kullanacak dört pilottan biri olmasına rağmen, fabrika motosikleti kullanmayacak olan tek isim olacak. İtalyan pilot, "A-spec" M1 ile mücadele etmeye devam edecek.

Bu karar ise, Morbidelli'nin Yamaha adına alınan yedi grand prix galibiyetinden üçünü elde etmesi, Yamaha'nın şampiyonadaki en başarılı pilotu olması ve ona en yakın olan Maverick Vinales'in dört sıra önünde olmasının ardından alındı.

Pazartesi günü Yamaha'nın fabrika takımı lansmanında konuşan Jarvis, Morbidelli'nin başarılarına rağmen neden İtalyan pilota fabrika desteği verilmediğini anlattı.

Jarvis'in açıklamaları şu şekildeydi: "Bu sezon kullanacağı motosiklet hakkında konuşmak gerekirse, bu tamamen... Kullanılan motosiklet tipi, Yamaha ve takımlar tarafından ortaklaşa seçiliyor, ancak elinizde olan motosikletin finansal sonuçları da bulunmakta."

"Gerçek fabrika motosikleti, A-spec bir motosikletten kesinlikle daha pahalıdır. Gereken parçaları ne zaman sipariş etmeniz gerektiği konusunda zamanlama sorunları da var."

"COVID sorunları yaşadık, COVID sponsorların üzerinde çok büyük bir baskı yarattı, Yamaha'da, şirketlerde yarattı."

"Bu yüzden gelmiş geçmiş en olumlu ekonomik zamanlardan geçmiyoruz. Franky'nin hangi motosikleti kullanacağı kararı, geçtiğimiz senenin ortasında verilmişti. Bu nedenle Ekim veya Kasım ayında değiştirebileceğimiz bir karar değildi."

"Franky fabrika motosikletini hak ediyor mu? Evet. Peki bu mümkün mü? Ne yazık ki cevabımız hayır."

"Ancak geçtiğimiz sene gördüğümüz gibi 'A-spec' motosikleti, fabrika motosikletine çok benziyor ve yakın bir performans ortaya koyuyor. Bu seneye geçildiğinde de motorlar donduruldu."

"Bu nedenle motosikletin, bu sene de eşit bir performansa sahip olacağını düşünebilirsiniz. Bu nedenle Franky'nin bir dezavantaja sahip olacağını düşünmüyorum."

Morbidelli'nin motosikleti aslında 2019 model bir M1, ki Vinales ve Fabio Quartararo da geçtiğimiz sene 2019 model motosikletin 2020'den daha iyi olduğunu kabul etmişlerdi.

Aynı zamanda Morbidelli'nin aldığı sonuçların daha istikrarlı olduğu göz önüne alındığında Yamaha takım direktörü Massimo Meregalli, bu senenin fabrika motosikletinin, SRT pilotunun kullandığı motosiklete daha yakın olacağını söyledi.

Meregalli'nin açıklamaları şu şekilde: "Yol tutuş ile ilgili bir takım sorunlar yaşadık, veya tüm pistlere motosikletimizi ayarlamakta çok fazla zorlandığımız anlar oldu."

"Bu alan, çoktan bizim üzerinde çalıştığımız bir alan, daha iyi dengeli bir motosiklet yapmaya çalışmaya odaklanmış durumdayız."

"Tabii ki de geçtiğimiz sene - özellikle Japonya'daki fabrikada - fabrika motosikletinin zayıf noktalarını ve Franky'nin motosikletinin güçlü noktalarını anlayabilirdik."

"Bu da Japonya'da bulunan çalışanlarımızın üzerinde çalışmaya devam ettiği bir şey."