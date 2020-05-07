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MotoGP / Özel Haber

Yarış sonrası kutlamada kariyeri biten yarışçı: Bubba Shobert

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Ekleyen:
, Şef Editör
7 May 2020 11:20

1989 Dünya Motosiklet Dünya Şampiyonası Birleşik Devletler yarışı çok tuhaf ve üzücü bir kazaya sahne oldu.

O dönemde Dünya Motosiklet Şampiyonası MotoGP olarak değil 500cc adıyla gerçekleşiyordu. 1989 sezonunun 3. yarışı olan Amerika Birleşik Devletler GP, ünlü Laguna Seca pistinde gerçekleşti.

Oldukça heyecan verici bir şekilde gerçekleştirilen bu yarışın ardından sidecar yarışı da yapıldı. Bu Amerika'da bir ilkti.

Wayne Gardner ve Kevin Schwantz arasında geçen galibiyet mücadelesinde sonunda kazanan isim Gardner oldu.

Yarışın tarihte hatırlanmasına neden asıl olay ise tamamen başka. Amerikalı profesyonel motosiklet yarışçısı olan Bubba Shobert, bu yarışın hatırlanmasında en büyük etkenlerden birisi.

Shobert, Amerika'da 3 defa AMA Grand National Şampiyonu ve 1988'de AMA Superbike şampiyonu olmuştu. 

Bubba Shobert, Honda

Bubba Shobert, Honda

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Shobert, 1989'da Honda ile Grand Prix yarışlarına geçiş yaptı ve çaylak olarak 3. yarışına çıktı. Shobert, kendi seyircisi önünde 9. olarak iyi bir sonuç almayı başardı. 

Ancak yarışın ardından çok talihsiz bir kaza gerçekleşti. Yarışı 4. sırada tamamlayan Kevin Magee'nin motosikletini durdurarak arka lastiğini yakarak gösteri yapması büyük bir faciaya yol açtı.

Amerika'daki yarışta podyumda tamamen Amerikalı sürücüler yer almayı başarmıştı ve Shobert, 3. sırada yarışı tamamlayan Eddie Lawson'u tebrik ediyordu. Bu ikiliden Lawson, son anda Magee'ye çarpmaktan kurtulsa da Shobert kurtulamadı ve Magee'nin motosikletine arkadan vurdu. Kazada Magee'nin ayak bileği kırılırken Shobert uzun süre yerde hareketsiz bir şekilde yattı. (Kaza anını 52 dakika 15 saniyeden itibaren izleyebilirsiniz.)

Shobert kafadan aldığı ciddi darbe ile uzun süre yoğun bakımda yatsa da aylar süren rehabilitasyon sürecinin ardından iyileşmeyi başardı.

Böylece Shobert'in Grand Prix kariyeri çaylakken bitmiş oldu. Shobert bir daha yarışmadı ancak bazı takımlarda yöneticilik yaptı.

Bu içerikte yer alan video normalde Motorsport.tv'nin ücretli abonelik gerektiren yarış videolarından birisi. Birçok seriden klasik yarışları, Motorsport.tv'nin Duke Classic kanalından izleyebilirsiniz: https://motorsport.tv/channel/duke-classic-videos/79

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Bu Haber Hakkında

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Editör Abdullah Çelik

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