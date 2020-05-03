Rossi, yeni takım şefiyle 2019'a kıyasla daha umutlu

Yamaha sürücüsü Valentino Rossi, 2019 MotoGP sezonunun bitimine kısa bir süre kala takım şefi Silvano Galbusera ile yollarını ayırdığını açıklamıştı.

Galbusera, 2014 yılında uzun süre boyunca İtalyan sürücüyle çalışan ve mekanik şeflik görevini üstlenen Jerry Burgess'ın yerine Rossi ile çalışmaya başlamıştı.

Artık Yamaha'nın test takımında Jorge Lorenzo ile çalışan Galbusera'nın yerini, 2018 Moto2 Şampiyonu Francesco Bagnaia ile birlikte çalışan David Munoz aldı.

Rossi ve Munoz, Valencia ile Jerez'deki sezon sonu testlerde birlikte çalışmaya başladılar. Rossi, yeni takım şefinin farklı bir yaklaşıma sahip olduğunu ve bundan ötürü mutlu olduğunu söyledi.

Munoz hakkında konuşan Rossi, “Kış testlerinde, Valencia'da Jerez'de, Malezya'da ve Katar'da birlikte çalıştık, bu yüzden İlk izlenimlerim oldukça olumluydu."

“Farklı bir çalışma şekli var, çünkü David'in çok fazla MotoGP deneyimi yok ama çok genç bir şef mekaniker."

“Kendimi iyi hissediyorum çünkü çok iyi bir yaklaşımı var. Her zaman çok sakin ve hem takımın geri kalanıyla hem de tüm mekanikerlerimle iyi bir ilişkisi var."

“Takımdaki atmosfer çok pozitif, çünkü herkes çok mutlu. Bu da kesinlikle sonuçlara oldukça yardımcı oluyor."

“Ayrıca teknik anlamda bakıldığında her şeye çok hazır."

“Motosikleti biliyor, kış aylarında hazır olabilmek adına çok çalıştı. Birlikte bir yarış hafta sonuna katılmanın nasıl olacağını çok merak ediyorum çünkü geçen yıldan daha fazla potansiyelimiz var." dedi.

Munoz, Rossi'nin 2020 sonrasında yarışmaya devam edip etmemesi konusunda da büyük bir faktör olacak. Çünkü yeni bakış açısıyla İtalyan sürücünün daha fazla performans elde etmesine yardımcı olabilir.

Rossi, 2020 sonunda Yamaha fabrika takımından ayrılmak zorunda kalsa da, devam etmek istemesi halinde Japon üreticiden tam fabrika desteği alacak.