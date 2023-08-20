Rossi, Bezzecchi'nin VR46'da kalmasını istiyor

Bu yıl iki yarış kazanan ve şampiyonluk savaşı verebilecek kapasitede olduğunu gösteren Bezzecchi, 2022 model bir Desmosedici ile yarışmakta.

Kendisinin isteği iyi performans sergilemesinin ardından doğal olarak güncel Desmosedici ile yarışmak, ancak bunun için VR46'dan ayrılıp Pramac Ducati'ye geçmesi gerekecek.

Birçok kişi bu hamlenin gerçekleşmesinin an meselesi olduğunu düşünüyordu, fakat görünen o ki Bezzecchi mevcut takımıyla ve takım sahibi Valentino Rossi ile çalışmaktan memnun olduğu için bir değişiklik yapmayacak.

Avusturya GP'sini bizzat pistten takip eden Rossi de ana hedefinin Bezzecchi-Luca Marini ikilisini korumak olduğunu söylüyor.

Sky Italia'ya konuşan Rossi, "Çok yoğun günlerden geçiyoruz, sürekli Bez ile görüşme halindeyiz."

"Amacımız 2024'te hem Luca hem de Marco ile yola devam etmek. İkisiyle de zaten konuştuk ve devam etmeleri yönünde olasılıklar mevcut."

"Ne yazık ki güncel motosiklete sahip olmayacağımız neredeyse kesin, nitekim diğer iki güncel motosiklet Pramac'a ait."

Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team Photo by: MotoGP

“Ancak Bez ile konuşurken biraz daha zorlamam gerektiğini hissettim çünkü takım olarak kendisine epey destek sunabilecek bir durumdayız."

"Güncel motosiklete sahip olmasak da Ducati'nin bu yıl bize verdiği gibi iyi bir motosikletimiz var."

"İyi işler yapabiliriz çünkü Bez bizimle rahat. Takımdaki ortam epey pozitif, hatta en üst seviyede bile diyebiliriz."

"Bilirsiniz, takım değiştirirsiniz, başka bir güçlü takıma gidersiniz ama her şeye yeniden başlamak zorunda kalırsınız, mühendisinizin sizinle gelip gelmeyeceğini bilemezsiniz."

"Takım değiştirmenin artıları ve eksileri var. Bu yüzden zorlamak istedim çünkü Bez'in bizimle kazanabileceğini düşünüyorum." dedi.

Normalde düşünce Bezzecchi'nin Pramac'a gideceği ve Rossi'nin diğer öğrencilerinden Franco Morbidelli'yi takıma çekeceği yönündeydi, ancak Bezzecchi'nin VR46'da kalması planları değiştirebilir.

Pramac şu anda güncel Desmosedici'ye sahip olduğu için gridin en iyi ikinci takımı konumunda, dolayısıyla başta Joan Mir ve Marc Marquez olmak üzere birçok sürücünün gözü Pramac'da olacak.

Johann Zarco'nun ise Bezzecchi gelsin veya gelmesin Pramac'dan ayrılması neredeyse kesin, LCR Honda anlaşmasının kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.